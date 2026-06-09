ایکے-پی کی قیادت میں سندھ انسembli میں کی الیکٹرسکی حل کے خلاف决议, گرمی کے دوران削减 بند کرنے کا مطالبہ

ایکے-پی نے سندھ انسembli میں resolution داخل کیا جس میں کی الیکٹرسکی حل سے متعلق شدید موسم میں بجلی削减 کا فوری خاتمہ اور اموات کے حوالے سے قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور رہائشیوں کی مشکلات پر زور دیا گیا ہے۔
کراچی : متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ( ایکے-پی ) نے سندھ انسembli میں بلایا ہے کراچی میں کی الیکٹرسکی حل کو Currrent اور غیر منصوبہ بندی شدہ بر被认为是削减 سے متعلق انتظامیوں کے خلاف احتجاج کے لیے ایک决议 پیش کرتے ہیں، خاص طور پر موجودہ گرمی کے اندر۔ اس决议 کو ای unlocked ایم اے) میز مہب اول نے داخل کیا، جس میں شدید موسم میں بجلی کی无论如何削减 کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور رہائشیوں کو طویل عرصے سے بجلی کے نقصان کی وجہ سے سخت مش Novelties کا ذکر کیا گیا ہے۔ 'جیساHeat season شروع ہوتا ہے، کراچی کے رہائشی، بشمول میرے حلقے پی-127 کے، تکرار اور غیر اعلانیہ بجلی کے cuttings کا سامنا کر رہے ہیں'، resolution میں کہا گیا۔ اس نے یادداشت کیا کہ پچھلے سال، سندھ Assembly کے خاص کمیٹی کے سامنے یقین دیا گیا تھا کہ削减 سے بچا جائے گا، پھر بھی رہائشیوں کی طرح پڑتا رہتا ہے۔ resolution میں کی الیکٹرسکی حل کو خاص کمیٹی کے ہدایات کی Party کرتے ہوئے تنقید کی گئی، asserting کہ یہ utility نے سندھ Assembly کے امتیازات کی خلاف ورزی کی ہے اس نے اپیل کی ہے کہ حکام یقینی bnaye کہ کی الیکٹرسکی حل گرمی کے دORS کے دوران削减 نہیں کرے، جو حکومت کی ہدایات کے مطابق ہے۔ مزید برآں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے گرمی کے دوران削减 کی وجہ سے ہونے والی اموات کے حوالے سے کی الیکٹرسکی حل کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ resolution نے z intermediate ہوا کہ ایسے اموات کے لیے کی کے خلاف کیسے رجسٹر کئے جانے چاہیں۔ میز مہب اول نے بتایا کہ حلقہ پی-127 کے رہائشی 12 سے 16 گھنٹے دن میں削减 کا سامنا کر رہے ہیں، اسے intolerable قرار دیا اور فوری تدخل کا مطالبہ کیا۔ resolution میں طلب کیا گیا ہے کہ کی الیکٹرسکی حل کو مجبور کیا جائے کہ وہ سندھ Assembly کو سارے قسم削减 کے بارے میں جامع رپورٹ پیش کرے-چاہے اعلانیہ ہوں یا غیر اعلانیہ.
کراچی: متحدہ قومی موومنٹ پاکستان (ایکے-پی) نے سندھ انسembli میں بلایا ہے کراچی میں کی الیکٹرسکی حل کو Currrent اور غیر منصوبہ بندی شدہ بر被认为是削减 سے متعلق انتظامیوں کے خلاف احتجاج کے لیے ایک决议 پیش کرتے ہیں، خاص طور پر موجودہ گرمی کے اندر۔ اس决议 کو ای unlocked ایم اے) میز مہب اول نے داخل کیا، جس میں شدید موسم میں بجلی کی无论如何削减 کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور رہائشیوں کو طویل عرصے سے بجلی کے نقصان کی وجہ سے سخت مش Novelties کا ذکر کیا گیا ہے۔ 'جیساHeat season شروع ہوتا ہے، کراچی کے رہائشی، بشمول میرے حلقے پی-127 کے، تکرار اور غیر اعلانیہ بجلی کے cuttings کا سامنا کر رہے ہیں'، resolution میں کہا گیا۔ اس نے یادداشت کیا کہ پچھلے سال، سندھ Assembly کے خاص کمیٹی کے سامنے یقین دیا گیا تھا کہ削减 سے بچا جائے گا، پھر بھی رہائشیوں کی طرح پڑتا رہتا ہے۔ resolution میں کی الیکٹرسکی حل کو خاص کمیٹی کے ہدایات کی Party کرتے ہوئے تنقید کی گئی، asserting کہ یہ utility نے سندھ Assembly کے امتیازات کی خلاف ورزی کی ہے اس نے اپیل کی ہے کہ حکام یقینی bnaye کہ کی الیکٹرسکی حل گرمی کے دORS کے دوران削减 نہیں کرے، جو حکومت کی ہدایات کے مطابق ہے۔ مزید برآں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے گرمی کے دوران削减 کی وجہ سے ہونے والی اموات کے حوالے سے کی الیکٹرسکی حل کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ resolution نے z intermediate ہوا کہ ایسے اموات کے لیے کی کے خلاف کیسے رجسٹر کئے جانے چاہیں۔ میز مہب اول نے بتایا کہ حلقہ پی-127 کے رہائشی 12 سے 16 گھنٹے دن میں削减 کا سامنا کر رہے ہیں، اسے intolerable قرار دیا اور فوری تدخل کا مطالبہ کیا۔ resolution میں طلب کیا گیا ہے کہ کی الیکٹرسکی حل کو مجبور کیا جائے کہ وہ سندھ Assembly کو سارے قسم削减 کے بارے میں جامع رپورٹ پیش کرے-چاہے اعلانیہ ہوں یا غیر اعلانیہ
ایکے-پی کی الیکٹرسکی حل کراچی سندھ انسembli گرمی 削减
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