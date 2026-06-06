ایک ٹیکنالوجی کا شوقین نے ایک خود کار پانی کا توپٹر بنایا ہے جو پرندوں کو شناخت کرنے اور ان پر پانی کا دھاڑ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس نظام میں USB کیمرا پرندے کی شناخت کرنے کے لیے اس کی آمد کے وقت اس کی شناخت کرتا ہے۔ نیورل نیٹ ورک نے پھر پرندے کو شناخت کیا، جس کے بعد سیورو موٹرز نے پانی کے توپٹر کو پھیلایا اور پانی کا دھاڑ کیا، جس سے پرندہ بھاگ گیا۔
ایک ایسا پانی کا توپٹر بنایا گیا ہے جو خود کار طور پر پرندوں کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ٹیکنالوجی کا شوقین جو اپنے بالکانس پر پرندوں کے بچوں کے ساتھ پریشان تھا، ایک خود کار پانی کا توپٹر بنایا جو پرندوں کو شناخت کرنے اور ان پر پانی کا دھاڑ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کو بھی ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ بہت سے لوگ اس طرح کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں، ایک ریدٹ یوزر نے ایک خود کار پانی کا توپٹر بنایا جو پرندوں کو شناخت کر سکتا ہے۔ جب ہر پرندہ اپنے بالکانس کے قریب آتا ہے، تو نظام خود بخود پانی کا دھاڑ کرنے کے لیے ہدایت کرتا ہے۔ اگرچہ پرندے اکثر اچھے پرندوں کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، لیکن جب وہ بالکانس پر جمع ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے بچے چھوڑتے ہیں تو، بہت سے لوگ انہیں ایک نuisance کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایسا ہی مسئلہ کا سامنا کرتے ہوئے، اختراع کار نے ایک عملی حل تلاش کیا، جس نے بہت زیادہ اثرات مرتب کیے۔ ایک ایسا پانی کا توپٹر بنایا گیا جو AI کے ذریعہ کام کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک پانی کا توپٹر، ایک Orange Pi 5 Mini کمپیوٹر، ایک USB کیمرا، ایک اوپن ووکیبلٹی اوبجیکٹ ڈیٹیکشن نیورل نیٹ ورک، دو سیورو موٹرز، ریزسٹرز اور ٹرانسسٹر استعمال کیا گیا تھا جو پانی کے توپٹر کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس نظام میں، USB کیمرا پرندے کی شناخت کرنے کے لیے اس کی آمد کے وقت اس کی شناخت کرتا ہے۔ نیورل نیٹ ورک نے پھر پرندے کو شناخت کیا، جس کے بعد سیورو موٹرز نے پانی کے توپٹر کو پھیلایا اور پانی کا دھاڑ کیا، جس سے پرندہ بھاگ گیا۔ ایک مختصر ویڈیو جس میں خود کار پرندوں کو دور کرنے والا توپٹر دکھایا گیا ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ بہت سے یوزرز نے کہا ہے کہ اگر یہ ڈیوائس مارکیٹ میں دستیاب ہو جائے تو وہ اسے ہر قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہیں.
ایک ایسا پانی کا توپٹر بنایا گیا ہے جو خود کار طور پر پرندوں کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ٹیکنالوجی کا شوقین جو اپنے بالکانس پر پرندوں کے بچوں کے ساتھ پریشان تھا، ایک خود کار پانی کا توپٹر بنایا جو پرندوں کو شناخت کرنے اور ان پر پانی کا دھاڑ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کو بھی ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ بہت سے لوگ اس طرح کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں، ایک ریدٹ یوزر نے ایک خود کار پانی کا توپٹر بنایا جو پرندوں کو شناخت کر سکتا ہے۔ جب ہر پرندہ اپنے بالکانس کے قریب آتا ہے، تو نظام خود بخود پانی کا دھاڑ کرنے کے لیے ہدایت کرتا ہے۔ اگرچہ پرندے اکثر اچھے پرندوں کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، لیکن جب وہ بالکانس پر جمع ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے بچے چھوڑتے ہیں تو، بہت سے لوگ انہیں ایک نuisance کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایسا ہی مسئلہ کا سامنا کرتے ہوئے، اختراع کار نے ایک عملی حل تلاش کیا، جس نے بہت زیادہ اثرات مرتب کیے۔ ایک ایسا پانی کا توپٹر بنایا گیا جو AI کے ذریعہ کام کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک پانی کا توپٹر، ایک Orange Pi 5 Mini کمپیوٹر، ایک USB کیمرا، ایک اوپن ووکیبلٹی اوبجیکٹ ڈیٹیکشن نیورل نیٹ ورک، دو سیورو موٹرز، ریزسٹرز اور ٹرانسسٹر استعمال کیا گیا تھا جو پانی کے توپٹر کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس نظام میں، USB کیمرا پرندے کی شناخت کرنے کے لیے اس کی آمد کے وقت اس کی شناخت کرتا ہے۔ نیورل نیٹ ورک نے پھر پرندے کو شناخت کیا، جس کے بعد سیورو موٹرز نے پانی کے توپٹر کو پھیلایا اور پانی کا دھاڑ کیا، جس سے پرندہ بھاگ گیا۔ ایک مختصر ویڈیو جس میں خود کار پرندوں کو دور کرنے والا توپٹر دکھایا گیا ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ بہت سے یوزرز نے کہا ہے کہ اگر یہ ڈیوائس مارکیٹ میں دستیاب ہو جائے تو وہ اسے ہر قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہیں
پانی کا توپٹر، خود کار، پرندوں کو دور کرنا، ٹیکنال
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Apple Unveils Affordable iPad Pencils with USB-C SupportApple is releasing an upgraded Apple Pencil for $79 in November, specifically designed to improve user convenience and compatibility with
Read more »
انڈیا نے موبائل فون کمپونینٹس پر درآمد ڈیٹیاں ہٹا دیںانڈیا نے موبائل فون پروڈکشن میں تیزی لے آنے کے لیے سیٹھارمن نے یہ اعلان کیا ہے کہ انڈیا میں موبائل فون کمپونینٹس پر درآمد ڈیٹیاں ہٹا دیں گئی ہیں۔ اس میں Printed Circuit Board Assembly, کیمراbmodules کے حصے اور USB Cables شامل ہیں۔ یہ فیصلہ عالمی تجارت میں ممکنہ طور پر برے اثرات ڈالنے والی امریکی ٹریف پالیسیوں کے پیش نظر بھی لیا گیا ہے۔
Read more »
iPhone SE 4 کا لانچ تاخیر، نئی خصوصیات اور توقعاتiPhone SE 4 کا لانچ اس ہفتے کے بجائے اگلے ہفتے ہونے کا امکان ہے. اس تاخیر کی وجہ ایپل کی بھرے ہوئے پروڈکٹ لنچنگ سکولڈول اور دیگر اعلانوں کی موجودگی ہے. ایپل کی iPhone SE 4 میں 6.1 انچ ڈیسپلی، Face ID، USB-C پورٹ اور A18 چپ شامل ہونے کی امید ہے.
Read more »
iPhone SE discontinued, replaced by iPhone 16e with face ID and USB-CAbb Takk News
Read more »
FBR drops tax on imported flash drives, USBs, and memory cardsFBR dropped customs valuation rates on imported USB flash drives, data travellers, and memory cards, easing tax burden at the import stage.
Read more »
26 نومبر احتجاج کیس: اے ٹی سی نے 16 گواہوں کے بیانات قلمبند کر لیے، علیمہ خان کا ٹرائل کو 'سیاسی انتقام' قرارراولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت (اے ٹی سی) میں بدھ کو 26 نومبر کے احتجاج کیس کی سماعت جاری رہی، جس میں علیمہ خانم سمیت 10 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دفاع نے مزید دو استغاثہ گواہوں پر جرح مکمل کر لی۔ سماعت کے دوران، اسسٹنٹ ڈائریکٹر NCCIA سلمان ریاض نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور 33 دستاویزات پر مشتمل فرانزک تجزیاتی رپورٹ جمع کروائی۔ دفاعی وکیل نے ان کے بیان کے ساتھ ساتھ مدعی، سب انسپکٹر ندیم مرتضیٰ پر بھی جرح مکمل کی۔ تازہ ترین کارروائی کے ساتھ، دفاع نے اب تک 16 استغاثہ گواہوں پر جرح کی ہے۔ باقی دو گواہوں، جو اس کیس کے تفتیشی افسران ہیں، سے اگلی سماعت میں جرح متوقع ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ استغاثہ کا کیس بنیادی طور پر 65 سے زیادہ ویڈیوز پر مشتمل ایک USB پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف پیش کی جانے والی ویڈیوز متنازعہ ہیں، یہ واضح نہیں ہے کہ ان میں کون کیا کہہ رہا ہے اور وہ کس ذریعہ سے حاصل کی گئی ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عدالت اس مواد کو مسترد کر دے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں استغاثہ کا بنیادی گواہ قابل اعتبار نہیں ہے اور ان کے خلاف کیس کو 'سیاسی انتقام' قرار دیا۔ انہوں نے پیش کردہ شواہد کو غیر متعلقہ اور کیس کو 'مضحکہ خیز' قرار دیا۔ حالیہ قانونی پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے، علیمہ خان نے کہا کہ سینئر وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے پی ٹی آئی کے بانی سے ملاقات کی ہے اور وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے۔ انہوں نے کہا، کل ہم سب سپریم کورٹ جائیں گے۔ ہم اس وقت رپورٹ کے بارے میں جان لیں گے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے بانی کی آنکھ کے طبی علاج کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا، طریقہ کار کی تفصیلات اور اسے کس نے انجام دیا اس پر سوال اٹھایا۔
Read more »