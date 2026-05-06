ایک سال بعد بھی ایل او سی کے پار رہنے والوں کا دُکھ: انڈیا پاکستان جنگ کے جانی و مالی نقصانات

ایک سال قبل ہونے والی انڈیا پاکستان جنگ کے اثر سے لائن آف کنٹرول کے دونوں پار رہنے والے شہری آج بھی جانی و مالی نقصانات سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں وادی نیلم کی عارف جان کی کہانی جنگ کے اثر سے متاثر ہونے والے افراد کی زندگیوں کی تصویر پیش کرتی ہے۔
امداد میں تاخیر سے بنکرز نہ بننے کی شکایت تک: انڈیا پاکستان جنگ کا ایک برس اور ایل او سی کے آر پار رہنے والوں کا دُکھ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں وادیِ نیلم سے تعلق رکھنے والی عارف جان آٹھ ماہ بعد اپنے گھر پہنچی ہیں۔ گاؤں کے لوگ آج بھی ہر رات سونے سے پہلے ایک دوسرے سے ایسے ملتے ہیں جیسے اُن کی زندگی کی اگلی صبح نہیں ہو گی۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان گذشتہ برس مئی میں ہونے والی چار روزہ فوجی لڑائی کو ایک سال مکمل ہونے کو ہے مگر اِن دونوں ممالک کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے اطراف بسنے والے شہری آج بھی اس جنگ میں ہونے والے جانی و مالی نقصان ات اور صدموں سے نمٹنے کی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ چھ اور سات مئی 2025 کی درمیانی شب انڈین فوج نے پہلگام میں پیش آئے دہشت گردی کے واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان کے مختلف شہروں اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان چار روزہ جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے مطابق انڈین فورسز کی جانب سے مئی کے ان دنوں میں گولہ باری کے نتیجے میں 32 افراد ہلاک اور 167 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے اور ان میں سب سے زیادہ 12 ہلاکتیں ضلع کوٹلی میں ہوئی تھیں۔ لائن آف کنٹرول کے پار انڈیا کے زیرِ انتظام کشمیر میں پاکستانی گولہ باری سے مالی نقصان تو ہوا لیکن کوئی جان نہیں گئی تاہم جموں کا ضلع پونچھ وہ علاقہ تھا جہاں گولہ باری سے جانی نقصان ہوا۔ ضلعی حکام کے مطابق پونچھ میں دو کمسن بچوں اور ایک سرکاری افسر سمیت 14 افراد گولہ باری کے نتیجے میں مارے گئے تھے جبکہ زخمیوں کی تعداد 60 تھی۔ اس لڑائی کے ایک سال کی تکمیل پر بی بی سی اردو کے نمائندوں نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ واقع ان علاقوں کا دورہ کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ اس جنگ نے وہاں کے رہائشیوں کی زندگی پر کیا اثر ڈالا ہے۔ وادی نیلم کا گاؤں شاہ کوٹ بھی چھ مئی کی رات گولہ باری کا نشانہ بننے والے علاقوں میں شامل تھا۔ ایک ہزار مکانات پر مشتمل شاہ کوٹ کے چاروں طرف پہاڑ ہیں جن میں سے تین طرف چوٹیوں پر انڈین فوج کی چوکیاں قائم ہیں، جنھیں شاہ کوٹ کے کسی بھی مقام سے باآسانی اور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی شاہ کوٹ کی رہائشی 75 سالہ خاتون عارف جان کی قوتِ سماعت اس رات ہونے والی گولہ باری کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی تھی اور وہ آٹھ ماہ ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد کچھ عرصہ قبل ہی واپس اپنے گھر پہنچی ہیں۔ لیکن اس رات گولہ باری کے نتیجے میں انھوں نے صرف اپنی قوتِ سماعت ہی نہیں بلکہ اپنی 24 سالہ بہو فرزانہ کو بھی کھویا جس نے اُن کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا۔ مٹی اور لکڑی سے بنے اپنے گھر میں بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے انھوں نے بتایا کہ شیلنگ کے نتیجے میں اُن کی بہو کی ہلاکت کا واقعہ اب بھی اُن کے ذہن میں نقش ہے۔ عارف جان کا کہنا تھا کہ سات مئی کی رات وہ دیگر اہلخانہ کے ہمراہ اپنے گھر کے صحن میں موجود تھیں جبکہ ان کی بہو فرزانہ باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھیں جب ’اسی دوران میرے بیٹے نے کہا کہ اماں جی گولہ آ رہا ہے۔‘ انھوں نے بتایا کہ جب فرزانہ نے یہ سُنا تو وہ صحن میں کھیلتے اپنے ایک سالہ بچے کو گھر کے اندر لے جانے کے لیے باورچی خانے سے باہر نکلنے ہی والی تھیں جب ایک گولہ باورچی خانے کی چھت پر گرا اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ عارف جان بتاتی ہیں کہ انڈین فورسز کی جانب سے اتنی شدید شیلنگ ہو رہی تھی کہ انھیں منہدم ہونے والے باورچی خانے کا ملبہ ہٹانے اور فرزانہ کو باہر نکالنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ان کے مطابق پانچ گھنٹوں بعد جب گولہ باری میں تھوڑا وقفہ آیا تو گھر والوں نے مٹی ہٹا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ شیل فرزانہ کے جسم کو چیرتا ہوا گزر گیا تھا اور ان کی خون میں لت پت لاش ملبے تلے دبی تھی۔ عارف جان کا کہنا ہے کہ شیلنگ اتنی زیادہ تھی کہ گاؤں کا کوئی بھی شخص اُن کی بہو کی لاش کو اٹھانے کے لیے نہیں آیا، ’طبیعی ہے کہ جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ میرے بیٹے نے ہی اپنی بیوی کی لاش کو کندھے پر اٹھایا اور محفوظ مقام پر منتقل کیا۔‘ عارف جان کے مطابق جب شیلنگ رُکی تو پانچ افراد نے فرزانہ کی میت کو اس محفوظ مقام سے نکالا اور پھر دوسرے گاؤں میں اُن کی تدفین کر دی گئی۔ دوسرے گاؤں میں تدفین سے متعلق بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ اس لیے ہوا کیونکہ انڈین فوج نے دوبارہ اُن کے گاؤں پر شدید گولہ باری شروع کر دی تھی۔ عارف جان اب گاؤں میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہیں کیونکہ بہو کی وفات کے بعد اُن کا بیٹا اپنے دونوں بچوں کو لے کر اسلام آباد منتقل ہو گیا ہے اور عارف جان نیلم کے مقابلے میں اسلام آباد کے نسبتاً گرم موسم کو برداشت نہیں کر پائیں اور اپنے آبائی گھر واپس آ گئی ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے مطابق مئی 2025 میں انڈین فوج کی گولہ باری کے نتیجے میں 2354 گھروں کو نقصان پہنچا تھا، جن میں سے 146 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے جبکہ 2208 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ 250 سے زائد دکانیں اور دیگر کاروباری مراکز کو بھی نقصان پہنچا.
امداد میں تاخیر سے بنکرز نہ بننے کی شکایت تک: انڈیا پاکستان جنگ کا ایک برس اور ایل او سی کے آر پار رہنے والوں کا دُکھ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں وادیِ نیلم سے تعلق رکھنے والی عارف جان آٹھ ماہ بعد اپنے گھر پہنچی ہیں۔ گاؤں کے لوگ آج بھی ہر رات سونے سے پہلے ایک دوسرے سے ایسے ملتے ہیں جیسے اُن کی زندگی کی اگلی صبح نہیں ہو گی۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان گذشتہ برس مئی میں ہونے والی چار روزہ فوجی لڑائی کو ایک سال مکمل ہونے کو ہے مگر اِن دونوں ممالک کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے اطراف بسنے والے شہری آج بھی اس جنگ میں ہونے والے جانی و مالی نقصانات اور صدموں سے نمٹنے کی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ چھ اور سات مئی 2025 کی درمیانی شب انڈین فوج نے پہلگام میں پیش آئے دہشت گردی کے واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان کے مختلف شہروں اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان چار روزہ جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے مطابق انڈین فورسز کی جانب سے مئی کے ان دنوں میں گولہ باری کے نتیجے میں 32 افراد ہلاک اور 167 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے اور ان میں سب سے زیادہ 12 ہلاکتیں ضلع کوٹلی میں ہوئی تھیں۔ لائن آف کنٹرول کے پار انڈیا کے زیرِ انتظام کشمیر میں پاکستانی گولہ باری سے مالی نقصان تو ہوا لیکن کوئی جان نہیں گئی تاہم جموں کا ضلع پونچھ وہ علاقہ تھا جہاں گولہ باری سے جانی نقصان ہوا۔ ضلعی حکام کے مطابق پونچھ میں دو کمسن بچوں اور ایک سرکاری افسر سمیت 14 افراد گولہ باری کے نتیجے میں مارے گئے تھے جبکہ زخمیوں کی تعداد 60 تھی۔ اس لڑائی کے ایک سال کی تکمیل پر بی بی سی اردو کے نمائندوں نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ واقع ان علاقوں کا دورہ کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ اس جنگ نے وہاں کے رہائشیوں کی زندگی پر کیا اثر ڈالا ہے۔ وادی نیلم کا گاؤں شاہ کوٹ بھی چھ مئی کی رات گولہ باری کا نشانہ بننے والے علاقوں میں شامل تھا۔ ایک ہزار مکانات پر مشتمل شاہ کوٹ کے چاروں طرف پہاڑ ہیں جن میں سے تین طرف چوٹیوں پر انڈین فوج کی چوکیاں قائم ہیں، جنھیں شاہ کوٹ کے کسی بھی مقام سے باآسانی اور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی شاہ کوٹ کی رہائشی 75 سالہ خاتون عارف جان کی قوتِ سماعت اس رات ہونے والی گولہ باری کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی تھی اور وہ آٹھ ماہ ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد کچھ عرصہ قبل ہی واپس اپنے گھر پہنچی ہیں۔ لیکن اس رات گولہ باری کے نتیجے میں انھوں نے صرف اپنی قوتِ سماعت ہی نہیں بلکہ اپنی 24 سالہ بہو فرزانہ کو بھی کھویا جس نے اُن کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا۔ مٹی اور لکڑی سے بنے اپنے گھر میں بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے انھوں نے بتایا کہ شیلنگ کے نتیجے میں اُن کی بہو کی ہلاکت کا واقعہ اب بھی اُن کے ذہن میں نقش ہے۔ عارف جان کا کہنا تھا کہ سات مئی کی رات وہ دیگر اہلخانہ کے ہمراہ اپنے گھر کے صحن میں موجود تھیں جبکہ ان کی بہو فرزانہ باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھیں جب ’اسی دوران میرے بیٹے نے کہا کہ اماں جی گولہ آ رہا ہے۔‘ انھوں نے بتایا کہ جب فرزانہ نے یہ سُنا تو وہ صحن میں کھیلتے اپنے ایک سالہ بچے کو گھر کے اندر لے جانے کے لیے باورچی خانے سے باہر نکلنے ہی والی تھیں جب ایک گولہ باورچی خانے کی چھت پر گرا اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ عارف جان بتاتی ہیں کہ انڈین فورسز کی جانب سے اتنی شدید شیلنگ ہو رہی تھی کہ انھیں منہدم ہونے والے باورچی خانے کا ملبہ ہٹانے اور فرزانہ کو باہر نکالنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ان کے مطابق پانچ گھنٹوں بعد جب گولہ باری میں تھوڑا وقفہ آیا تو گھر والوں نے مٹی ہٹا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ شیل فرزانہ کے جسم کو چیرتا ہوا گزر گیا تھا اور ان کی خون میں لت پت لاش ملبے تلے دبی تھی۔ عارف جان کا کہنا ہے کہ شیلنگ اتنی زیادہ تھی کہ گاؤں کا کوئی بھی شخص اُن کی بہو کی لاش کو اٹھانے کے لیے نہیں آیا، ’طبیعی ہے کہ جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ میرے بیٹے نے ہی اپنی بیوی کی لاش کو کندھے پر اٹھایا اور محفوظ مقام پر منتقل کیا۔‘ عارف جان کے مطابق جب شیلنگ رُکی تو پانچ افراد نے فرزانہ کی میت کو اس محفوظ مقام سے نکالا اور پھر دوسرے گاؤں میں اُن کی تدفین کر دی گئی۔ دوسرے گاؤں میں تدفین سے متعلق بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ اس لیے ہوا کیونکہ انڈین فوج نے دوبارہ اُن کے گاؤں پر شدید گولہ باری شروع کر دی تھی۔ عارف جان اب گاؤں میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہیں کیونکہ بہو کی وفات کے بعد اُن کا بیٹا اپنے دونوں بچوں کو لے کر اسلام آباد منتقل ہو گیا ہے اور عارف جان نیلم کے مقابلے میں اسلام آباد کے نسبتاً گرم موسم کو برداشت نہیں کر پائیں اور اپنے آبائی گھر واپس آ گئی ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے مطابق مئی 2025 میں انڈین فوج کی گولہ باری کے نتیجے میں 2354 گھروں کو نقصان پہنچا تھا، جن میں سے 146 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے جبکہ 2208 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ 250 سے زائد دکانیں اور دیگر کاروباری مراکز کو بھی نقصان پہنچا
اندیا پاکستان جنگ لائن آف کنٹرول جانی نقصان مالی نقصان وادی نیلم