ایک ہی خاندان میں نو شادیوں کی منفرد تقریب، سادگی کا مظاہرہ

ایک ہی خاندان کے نو نوجوانوں نے اپنی نو کزنوں سے نکاح کیا اور ایک ہی دن اجتماعی ولیمہ منعقد کیا۔ یہ شادی سنتِ نبویﷺ کے مطابق انتہائی سادگی سے منعقد ہوئی۔
پاکستان میں ایک منفرد اور دلکش واقعہ پیش آیا ہے جس نے معاشرے میں خوشگوار لہریں پیدا کر دی ہیں۔ ایک ہی خاندان کے نو نوجوانوں نے اپنی نو کزنوں سے نکاح کیا اور ایک ہی دن اجتماعی ولیمہ منعقد کیا۔ یہ شادی سنتِ نبویﷺ کے مطابق انتہائی سادگی اور عاجزی سے منعقد ہوئی، جس میں کسی قسم کا دکھاوہ اور فضول خرچیاں نہیں کی گئیں۔ نوجوانوں نے جہیز لینے سے صاف انکار کر دیا، جس سے لڑکی والوں پر مالی بوجھ کم ہوا۔ اس تقریب نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر دھوم مچادی، جہاں صارفین نے ان نوجوانوں کو سچّا ہیرو قرار دیا۔ اکثر صارفین کا کہنا تھا کہ آج کے دور میں ایسی مثال ملنا نہایت ہی کم یادرہے، بلکہ ناپید ہے۔ نو دولہوں کا یہ انوکھا اجتماع ایک خاندان کی خوشی کا مرکز بنا رہا۔ محمد کاشف، محمد عاصم، محمد امین، محمد نعیم، محمد نوید، محمد راشد، محمد بلال، محمد شہباز اور محمد علی نے باہم مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ لڑکی والوں پر کسی قسم کا مالی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ شادی ایک سادہ اور خوشگوار تقریب ہو، جس میں دونوں خاندان وں کے افراد خوشی سے شریک ہوں۔ ایک ہی چھت تلے نو باراتیں ایک ساتھ منعقد کرنا ایک منفرد منظر تھا، جس نے ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیا۔ باراتیوں کا جوش و خروش دیدنی تھا، لیکن سادگی کا یہ مظاہرہ ہر کسی کے دل کو چھو گیا۔ جوڑوں کے والدین اور رشتہ داروں نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد کوئی ریکارڈ قائم کرنا نہیں، بلکہ معاشرے کو یہ پیغام دینا ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی وں کو آسان بنا دیں تو کوئی بھی بیٹی اپنے گھر میں بیٹھی نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ شادی کو ایک سادہ اور خوشگوار تقریب بنانے سے نہ صرف مالی بوجھ کم ہوتا ہے، بلکہ خاندان وں کے درمیان محبت اور ہم آہنگی بھی بڑھتی ہے۔ عوامی حلقوں نے اس شادی کو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک تحریک ہے جو بیٹے بیٹیوں والوں کے لیے مشعلِ راہ ثابت ہوگی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جو سادگی اور اخلاق کی قدر کرتے ہیں۔ اس شادی نے ثابت کر دیا کہ خوشیاں دولت میں نہیں، بلکہ محبت اور احترام میں پنہاں ہوتی ہیں۔
پاکستان میں ایک منفرد اور دلکش واقعہ پیش آیا ہے جس نے معاشرے میں خوشگوار لہریں پیدا کر دی ہیں۔ ایک ہی خاندان کے نو نوجوانوں نے اپنی نو کزنوں سے نکاح کیا اور ایک ہی دن اجتماعی ولیمہ منعقد کیا۔ یہ شادی سنتِ نبویﷺ کے مطابق انتہائی سادگی اور عاجزی سے منعقد ہوئی، جس میں کسی قسم کا دکھاوہ اور فضول خرچیاں نہیں کی گئیں۔ نوجوانوں نے جہیز لینے سے صاف انکار کر دیا، جس سے لڑکی والوں پر مالی بوجھ کم ہوا۔ اس تقریب نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر دھوم مچادی، جہاں صارفین نے ان نوجوانوں کو سچّا ہیرو قرار دیا۔ اکثر صارفین کا کہنا تھا کہ آج کے دور میں ایسی مثال ملنا نہایت ہی کم یادرہے، بلکہ ناپید ہے۔ نو دولہوں کا یہ انوکھا اجتماع ایک خاندان کی خوشی کا مرکز بنا رہا۔ محمد کاشف، محمد عاصم، محمد امین، محمد نعیم، محمد نوید، محمد راشد، محمد بلال، محمد شہباز اور محمد علی نے باہم مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ لڑکی والوں پر کسی قسم کا مالی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ شادی ایک سادہ اور خوشگوار تقریب ہو، جس میں دونوں خاندانوں کے افراد خوشی سے شریک ہوں۔ ایک ہی چھت تلے نو باراتیں ایک ساتھ منعقد کرنا ایک منفرد منظر تھا، جس نے ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیا۔ باراتیوں کا جوش و خروش دیدنی تھا، لیکن سادگی کا یہ مظاہرہ ہر کسی کے دل کو چھو گیا۔ جوڑوں کے والدین اور رشتہ داروں نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد کوئی ریکارڈ قائم کرنا نہیں، بلکہ معاشرے کو یہ پیغام دینا ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیوں کو آسان بنا دیں تو کوئی بھی بیٹی اپنے گھر میں بیٹھی نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ شادی کو ایک سادہ اور خوشگوار تقریب بنانے سے نہ صرف مالی بوجھ کم ہوتا ہے، بلکہ خاندانوں کے درمیان محبت اور ہم آہنگی بھی بڑھتی ہے۔ عوامی حلقوں نے اس شادی کو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک تحریک ہے جو بیٹے بیٹیوں والوں کے لیے مشعلِ راہ ثابت ہوگی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جو سادگی اور اخلاق کی قدر کرتے ہیں۔ اس شادی نے ثابت کر دیا کہ خوشیاں دولت میں نہیں، بلکہ محبت اور احترام میں پنہاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ، ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر یہ خبر شائع کی گئی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ حالیہ دنوں میں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کردیا ہے، جس سے عام عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگیا ہے۔ دوسری جانب، کراچی میں 48 گھنٹے پانی کی فراہمی معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے مکینوں کو شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ ان تمام اہم خبروں اور حالات حاضرہ پر نظر رکھے ہوئے ہے اور قارئین کو بروقت معلومات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے
