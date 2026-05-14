ایگا سویٹیک کی شاندار واپسی اور اطالوی اوپن کے سیمی فائنل میں دھماکے دار انٹری

عالمی ٹینس اسٹار ایگا سویٹیک نے جیسیکا پیگولا کو ایک طرفہ مقابلے میں شکست دے کر اپنی بہترین فارم کی واپسی کا اعلان کر دیا ہے اور سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔
ایگا سویٹیک نے ایک بار پھر دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ وہ ٹینس کی دنیا کی بے تاج بیگم ہیں اور اپنی بہترین فارم میں واپس آ چکی ہیں۔ بدھ کے روز فورو اٹالیکو میں کھیل ے گئے ایک انتہائی دلچسپ اور یکطرفہ مقابلے میں سویٹیک نے جیسیکا پیگولا کو 6-1 اور 6-2 سے عبرتناک شکست دے کر اطالوی اوپن کے سیمی فائنل میں اپنی جگہ یقینی بنا لی۔ روم میں تین بار کی چیمپئن رہ چکی سویٹیک نے اس میچ میں اپنی مہارت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ مرکز کورٹ پر موجود تماشائی دنگ رہ گئے۔ انہوں نے ایک گھنٹے سے بھی کم وقت میں پانچویں سیڈ پیگولا کو شکست دی، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پورے میچ کے دوران انہیں ایک بھی بریک پوائنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ جیت نہ صرف ان کی جسمانی فٹنس بلکہ ان کی ذہنی مضبوطی کی بھی عکاس ہے، خاص طور پر اس سطح پر جہاں وہ ہمیشہ سے اپنا سکہ جماتی آئی ہیں۔ کلے کورٹ پر ان کی یہ گرفت ایک بار پھر واضح ہو گئی ہے کہ وہ اس سطح کی ملکہ ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایگا سویٹیک نے اعتراف کیا کہ ان کے کھیل نے کے انداز میں تبدیلی آئی ہے اور وہ اب پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے مٹی کے کورٹ یعنی کلے کورٹ پر کھیل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا موجودہ کھیل کچھ سال پہلے کے انداز سے ملتا جلتا ہے، جس نے انہیں ایک حقیقی کلے کورٹ پلیئر بنا دیا ہے۔ سویٹیک کے اس عروج کے پیچھے ان کے نئے کوچ فرانسسکو روئیگ کی محنت بھی شامل ہے، جو ٹینس کے لیجنڈ رافیل نڈال کے سابق کوچ رہ چکے ہیں۔ اس سیزن کے ابتدائی مہینے سویٹیک کے لیے کافی مشکل رہے تھے، جہاں انہیں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اپریل کے آغاز میں اسٹٹ گارت میں وہ کوارٹر فائنل تک پہنچیں لیکن میڈرڈ اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں ایک وائرل انفیکشن کی وجہ سے انہیں میچ چھوڑنا پڑا، جس نے ان کے اعتماد کو کچھ حد تک متاثر کیا تھا۔ تاہم، حالیہ میچوں میں ان کی کارکردگی غیر معمولی رہی ہے اور انہوں نے گزشتہ تین میچوں میں صرف سات گیمز گنوائے ہیں، جو ان کی ناقابل یقین فارم کو ظاہر کرتا ہے۔ اب سویٹیک کا مقابلہ سیمی فائنل میں یا تو دوسری سیڈ ایلینا رباкина سے ہوگا یا پھر ایلینا سویٹولینا سے، جن کے درمیان مقابلہ بھی بدھ کو مرکز کورٹ پر ہونا تھا۔ اگر وہ اس مرحلے کو عبور کر لیتی ہیں تو ہفتے کے روز ہونے والے فائنل میں ان کا مقابلہ موجودہ رولاند گیروس چیمپئن کوکو گاف سے ہو سکتا ہے، جو کہ اس ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا مقابلہ ثابت ہوگا۔ سویٹیک نے اپنے چار رولاند گیروس ٹائٹلز کے بعد کلے کورٹ پر کوئی بڑا ٹورنامنٹ نہیں جیتا تھا، جس کی وجہ ان کے ذاتی مسائل اور فارم میں اتار چڑھاؤ تھے۔ لیکن اب جس طرح کی فارم انہوں نے دکھائی ہے، اس سے یہ واضح ہے کہ وہ نہ صرف فورو اٹالیکو کا چوتھا خطاب جیتنے کی مضبوط امیدوار ہیں بلکہ فرینچ اوپن کے تاج کے لیے بھی سب سے بڑی خطرہ بن کر ابھری ہیں۔ ان کی واپسی نے تمام حریف کھلاڑیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ دوسری جانب مردوں کے ٹورنامنٹ میں ناروے کے کاسپر رڈ نے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہوں نے کیرن کھاچانوو کو 6-1، 1-6 اور 6-2 سے شکست دے کر گزشتہ سال میڈرڈ میں جیت کے بعد پہلی بار ماسٹرز 1000 سیمی فائنل میں رسائی حاصل کی۔ یہ میچ کافی اتار چڑھاؤ کا شکار رہا کیونکہ شدید بارش کی وجہ سے کھیل کو دو گھنٹے سے زیادہ کے لیے روکنا پڑا تھا۔ جب کھیل دوبارہ شروع ہوا تو کھاچانوو نے واپسی کی کوشش کی اور میچ کو برابر کر دیا، لیکن رڈ نے اپنی تجربہ کاری کا استعمال کرتے ہوئے میچ اپنے نام کر لیا۔ یہ 2020 کے سیزن کے آغاز سے کلے کورٹ پر ان کی 139ویں جیت تھی۔ اب ان کا سامنا یا تو رافیل جوڈار سے ہوگا یا لوچیانو ڈارڈری سے، جہاں اطالوی کھلاڑی ڈارڈری نے الیگزینڈر زویریو کو شکست دے کر اپنے کیریئر کا سب سے بڑا معرکہ سر کیا ہے۔ ٹینس کے شائقین کے لیے یہ ٹورنامنٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ فرینچ اوپن سے پہلے کھلاڑیوں کی فارم کو جانچنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ ایگا سویٹیک اور کاسپر رڈ جیسے کھلاڑیوں کی واپسی سے یہ مقابلہ مزید دلچسپ ہو گیا ہے۔ کھیل کے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر سویٹیک اسی رفتار اور درستگی کے ساتھ کھیل تی رہیں تو انہیں روکنا ناممکن ہوگا، جبکہ مردوں کے مقابلے میں مقامی کھلاڑیوں کا جوش و خروش ٹورنامنٹ میں ایک نیا رنگ بھر رہا ہے۔ مجموعی طور پر اطالوی اوپن اس بار نہ صرف بہترین ٹینس بلکہ کھلاڑیوں کے عزم اور ہمت کی ایک عظیم مثال بن کر سامنے آیا ہے، جہاں ہر کھلاڑی اپنے ملک اور اپنی شناخت کے لیے لڑ رہا ہے.
