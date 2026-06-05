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ای سی سی نے اربوں روپے کی گرانٹsjri کی乛d

آذادی/مالیات News

ای سی سی نے اربوں روپے کی گرانٹsjri کی乛d
ای سی سیگرانٹپاکستان بجٹ
📆05/06/2026 6:12 pm
📰ExpressNewsPK
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کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مختلف شعبوں میں منصوبوں کی منظوری دے کر اربوں روپے کی گرانٹ جاری کردی ہے، جس میں پائیدار ترقیاتی اہداف، پاک بحریہ کا ہنگور پروجیکٹ، سیکیورٹی انتظامات، دھماکے کے متاثرین، انفرا اسٹرکچر پروجیکٹس اور دیگر فنانسنگ شامل ہیں۔

کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ( ای سی سی ) نے مختلف شعبوں میں منصوبوں کی منظوری دے کر اربوں روپے کی گرانٹ جاری کردی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں پائیدار ترقیاتی اہداف پروگرام، پاک بحریہ کے ہنگور پروجیکٹ، اسلام آباد مذاکرات کے سیکیورٹی انتظامات، امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ دھماکے کے متاثرین، لینڈ پورٹس اتھارٹی، کوسٹ گارڈز، اسلام آباد سیف سٹی توسیع، نیکٹا، ریکوڈک، گلگت بلتستان کے مختلف منصوبے، پارلیمانی سیکریٹریز کی تنخواہوں، کراچی اور حیدرآباد اربن انفرا اسٹرکچر پیکجز، خیبر پختونخوامیں ایس اے پی منصوبے، پاکستان منٹ کی اپ گریڈیشن اور دیگر شعبوں میں بھی فنڈنگ کی منظوری ہوئی۔ اس کے علاوہ وزارت تجارت، قانون اور اے جی پی آر سمیت اہل اداروں میں شامل ہونے کا اعلان کیا گیا، آئی پی او پاکستان کے مالی سال کے بجٹ تخمینے، اینگروووپک ٹرمینل لمیٹڈ کی آپریشنل سرگرمیوں کے تسلسل، پی ایس او کے لیے سنڈیکیٹڈ فنانسنگ، سینرجیکو کے ساتھ ڈیڈ آف سیٹلمنٹ کی فریم ورک منظور کرلی گئی جس سے ریفائنری اپ گریڈیشن ممکن ہوگی۔ اقتصادی امور ڈویژن کے لیے رہائشی کرایوں کی ادائیگی، پارلیمنٹ ہاؤس کی جامع مسجد کی توسیع کے لیے بھی گرانٹ منظور ہوئیں۔ отдельно، پشاور ہائیکورٹ نے صوبائی وزیر مینا خان آفریدی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ تمام مواد کا حق MILL Media Group میں محفوظ ہے.

کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) نے مختلف شعبوں میں منصوبوں کی منظوری دے کر اربوں روپے کی گرانٹ جاری کردی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں پائیدار ترقیاتی اہداف پروگرام، پاک بحریہ کے ہنگور پروجیکٹ، اسلام آباد مذاکرات کے سیکیورٹی انتظامات، امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ دھماکے کے متاثرین، لینڈ پورٹس اتھارٹی، کوسٹ گارڈز، اسلام آباد سیف سٹی توسیع، نیکٹا، ریکوڈک، گلگت بلتستان کے مختلف منصوبے، پارلیمانی سیکریٹریز کی تنخواہوں، کراچی اور حیدرآباد اربن انفرا اسٹرکچر پیکجز، خیبر پختونخوامیں ایس اے پی منصوبے، پاکستان منٹ کی اپ گریڈیشن اور دیگر شعبوں میں بھی فنڈنگ کی منظوری ہوئی۔ اس کے علاوہ وزارت تجارت، قانون اور اے جی پی آر سمیت اہل اداروں میں شامل ہونے کا اعلان کیا گیا، آئی پی او پاکستان کے مالی سال کے بجٹ تخمینے، اینگروووپک ٹرمینل لمیٹڈ کی آپریشنل سرگرمیوں کے تسلسل، پی ایس او کے لیے سنڈیکیٹڈ فنانسنگ، سینرجیکو کے ساتھ ڈیڈ آف سیٹلمنٹ کی فریم ورک منظور کرلی گئی جس سے ریفائنری اپ گریڈیشن ممکن ہوگی۔ اقتصادی امور ڈویژن کے لیے رہائشی کرایوں کی ادائیگی، پارلیمنٹ ہاؤس کی جامع مسجد کی توسیع کے لیے بھی گرانٹ منظور ہوئیں۔ отдельно، پشاور ہائیکورٹ نے صوبائی وزیر مینا خان آفریدی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ تمام مواد کا حق MILL Media Group میں محفوظ ہے

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ای سی سی گرانٹ پاکستان بجٹ ترقیاتی منصوبے انفرا اسٹرکچر

 

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