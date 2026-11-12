ای سی پی کی نئی فہرست میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے سربراہان کے نام حذف
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 160 رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی اپڈیٹڈ فہرست جاری کر دی ہے جس میں پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور ٹی ایل پی سمیت کئی بڑی جماعتوں کے سربراہان کے نام شامل نہیں ہیں۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 12 نومبر 2026 کو سیاسی جماعتوں کی تازہ ترین اور اپڈیٹڈ رجسٹرڈ فہرست جاری کی ہے جس میں کل 160 سیاسی جماعتوں کا نام شامل ہے۔ اس نئی سرکاری فہرست میں سب سے زیادہ بحث و تفتیح کا مرکز یہ ہے کہ چند بڑی اور معروف سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے ناموں کو فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ٹیکنیکل انجینئرنگ کمیشن اور دیگر ذرائع سے حاصل کردہ تفصیلات کے مطابق یہ فہرست الیکٹورل واچ ڈاگ کے پاس موجود موجودہ معلومات کی عکاسی کرتی ہے، لیکن اس میں کئی اہم شخصیات کے استعفیٰ یا ان کے عہدوں کے خالی ہونے کی صورتحال واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔
نئی فہرست میں شامل اور خارج جماعتوں کی تفصیلات
جاری کردہ اپڈیٹڈ ریکارڈ میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان سنی تحریک، اور متحدہ قومی موومنٹ کے نام شامل ہیں، لیکن ان تینوں بڑی جماعتوں کے متعلقہ چیئرمین یا سربراہان کے نام فہرست میں درج نہیں کیے گئے۔ اسی طرح، تحریک لبیک پاکستان اور پشتونخوا ملکی عوامی پارٹی کے سربراہان کے نام بھی اس فہرست میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، عوام پاکستان پارٹی بھی ای سی پی کی رجسٹرڈ جماعتوں کی فہرست میں شامل ہوئی ہے، تاہم اس کی بھی اپنی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس پارٹی کے سربراہ کا نام بھی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ای سی پی کی شائع کردہ ریکارڈ صرف اسی وقت تک درست سمجھی جاتی ہے جب تک کہ اگلے سرکاری اعلان یا دستاویزی ثبوت متعلقہ دفتر میں جمع نہ کروا دیے جائیں۔Also readڈالر کی قدر مزید گھٹ کر 155 روپے کی سطح پر آنے کی پیشگوئی - ایکسپریس اردو
لیڈرشپ کی عدم موجودگی کی قانونی وجوہات
ماہرین اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سربراہان کے ناموں کا حذف ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان جماعتوں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے یا پھر ان کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے۔ ای سی پی کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ پشتونخوا ملکی عوامی پارٹی کے معاملے میں انٹرا پارٹی انتخابات اور پارٹی کے آئین میں ترامیم سے متعلق کیس فی الحال زیرِ التوی ہے۔ اس کیس کے حل نہ ہونے کی وجہ سے اس جماعت کے سربراہ کا نام تاحال فہرست میں شامل نہیں کیا جا سکا۔ اسی طرح، دیگر جماعتوں کے معاملات میں بھی داخل شدہ درخواستوں یا قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے ناموں کی توثیق معطل ہو سکتی ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کے پروسیجرز کا ایک معمولی حصہ ہے۔
سیاسی جماعتوں کے اندرونی ڈھانچے پر اثرات
یہ تازہ ترین اپڈیٹ متعدد سیاسی جماعتوں، خاص طور پر ان کے اندرونی انتظامی معاملات اور قیادت کے ریکارڈ کے حوالے سے سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے۔ جن جماعتوں کے نام سربراہان کے بغیر فہرست میں آئے ہیں، ان میں پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، اور ٹی ایل پی جیسی بڑی قوتیں شامل ہیں جن کی سیاسی اثر و رسوخ ملک بھر میں وسیع ہے۔ اگر کوئی جماعت اپنی سربراہی کی معلومات الیکشن کمیشن کے پاس اپ ڈیٹ نہیں کرتی ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان جماعتوں کے اندرونی الیکٹورل عمل یا آئینی اصلاحات میں کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جو ابھی تک دور نہیں ہو سکیں۔ یہ صورتحال سیاسی مبصرین کے لیے ایک اہم نشانι ہے کہ کون سی جماعتیں اپنے انتظامی فریم ورک کو مستحکم کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور کون سی جماعتیں اس عمل میں پسپائی کا شکار ہیں۔
آئندہ اقدامات اور شہریوں کے لیے اہمیت
آئندہ عام انتخابات یا کسی بھی ذیلی چناؤ کے دوران، یہ فہرست حتمی حیثیت اختیار کرے گی۔ جب تک کہ متعلقہ جماعتیں اپنی سربراہی کی توثیق شدہ دستاویزات ای سی پی کے پاس جمع نہ کروا دیں، وہ فہرست میں نامیہ سربراہ کے ساتھ ہی رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی نمائندگی کے عمل میں شامل ہونے والی ان جماعتوں کے حوالے سے قانونی حیثیت میں کچھ خاص تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن ان کی سرکاری شناخت کے پہلو میں کچھ خاموشیاں پائی جائیں گی۔ متعلقہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اس اپڈیٹ کو سنجیدگی سے لیں اور اپنی رجسٹریشن کی معلومات کو تازہ ترین بنانے کے لیے ای سی پی سے رابطہ کریں تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی قانونی پیچیدگی سے بچا جا سکے۔
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