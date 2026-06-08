ای سی بی نے بین اسٹوکس اور گَس ایٹکنسن کے نائٹ کلَب میں پیش آنے والے حادثے کے بعد ٹیم ضابطوں کی خلاف ورزی کی تحقیقات کا اعلان کیا؛ رگبی کلب سیراسنز کی اکیڈمی کھلاڑی کا بھی تعلق۔
ای سی بی نے ایک تازہ بیان جاری کیا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بین اسٹوکس اور فاسٹ بولر گَس ایٹکنسن کی موجودگی میں ایک نائٹ کلَب میں پیش آنے والے حادثے کے بعد، ٹیم کے ضابطوں کی ممکنہ خلاف ورزی کی تحقیقات کر رہا ہے۔ یہ واقعہ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں 115 رنز سے فتح کے اگلے دن، یعنی پیر کی صبح پیش آیا۔ ای سی بی کے مطابق، بین اسٹوکس اور گَس ایٹکنسن اس وقت نائٹ کلَب میں موجود تھے جب یہ غیر متوقع صورتحال سامنے آئی۔ ان کی جانب سے فیصلہ کن شکایت کے باعث، بورڈ نے فوری طور پر اسی موضوع پر تحقیق کا آغاز کیا ہے۔ مزید یہ ہے کہ رگبی کلب سیراسنز نے بھی تصدیق کی ہے کہ وہ اپنی ایک اکیڈمی کے کھلاڑی سے متعلق اس واقعے میں ملوث ہونے کی خبر رکھتے ہیں۔ بتائے گئے ذرائع کے مطابق، ای سی بی کے بورڈ نے اس معاملے کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے مزید معلومات اکٹی کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ دوسرے ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی کرکٹ ریگولیٹر کو بھی اس معاملے سے آگاہ کر دیا گیا ہے؛ اور جیسا ہی ممکن ہوگا، مزید تفصیلات جاری کی جائیں گی۔ یہ تازہ تحقیقات ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب گزشتہ ایشز سیریز کے دوران انگلینڈ کی ٹیم کی کلچر اور نظم و ضبط پر پہلے ہی تنقید ہو چکی تھی۔ اس نئے تنازعے کے بعد، ٹیم کے ماحول اور انتظامی معاملات پر ایک بار پھر سوالات اٹھنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ، بین اسٹوکس کی دوسرے ٹیسٹ میں شرکت، اور شاید اس سے آگے بھی، مشکوک ہو سکتی ہے۔ اس کے دوران، ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپورے میں، لندن کے واٹرلو برج پر کرکٹ کا میلہ سج گیا۔ یہ آلات خبریں اور طرز زندگی کے ساتھ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جسمل حقوق معتبر ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں.
ای سی بی نے ایک تازہ بیان جاری کیا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بین اسٹوکس اور فاسٹ بولر گَس ایٹکنسن کی موجودگی میں ایک نائٹ کلَب میں پیش آنے والے حادثے کے بعد، ٹیم کے ضابطوں کی ممکنہ خلاف ورزی کی تحقیقات کر رہا ہے۔ یہ واقعہ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں 115 رنز سے فتح کے اگلے دن، یعنی پیر کی صبح پیش آیا۔ ای سی بی کے مطابق، بین اسٹوکس اور گَس ایٹکنسن اس وقت نائٹ کلَب میں موجود تھے جب یہ غیر متوقع صورتحال سامنے آئی۔ ان کی جانب سے فیصلہ کن شکایت کے باعث، بورڈ نے فوری طور پر اسی موضوع پر تحقیق کا آغاز کیا ہے۔ مزید یہ ہے کہ رگبی کلب سیراسنز نے بھی تصدیق کی ہے کہ وہ اپنی ایک اکیڈمی کے کھلاڑی سے متعلق اس واقعے میں ملوث ہونے کی خبر رکھتے ہیں۔ بتائے گئے ذرائع کے مطابق، ای سی بی کے بورڈ نے اس معاملے کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے مزید معلومات اکٹی کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ دوسرے ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی کرکٹ ریگولیٹر کو بھی اس معاملے سے آگاہ کر دیا گیا ہے؛ اور جیسا ہی ممکن ہوگا، مزید تفصیلات جاری کی جائیں گی۔ یہ تازہ تحقیقات ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب گزشتہ ایشز سیریز کے دوران انگلینڈ کی ٹیم کی کلچر اور نظم و ضبط پر پہلے ہی تنقید ہو چکی تھی۔ اس نئے تنازعے کے بعد، ٹیم کے ماحول اور انتظامی معاملات پر ایک بار پھر سوالات اٹھنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ، بین اسٹوکس کی دوسرے ٹیسٹ میں شرکت، اور شاید اس سے آگے بھی، مشکوک ہو سکتی ہے۔ اس کے دوران، ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپورے میں، لندن کے واٹرلو برج پر کرکٹ کا میلہ سج گیا۔ یہ آلات خبریں اور طرز زندگی کے ساتھ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جسمل حقوق معتبر ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں
ای سی بی بین اسٹوکس گَس ایٹکنسن نائٹ کلَب ٹیسٹ میچ