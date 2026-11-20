ای سی سی نے چینی برآمدات کی منظوری دے دی، آئی ایم ایف کی شرط نظر انداز
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چینی برآمدات کی 4 لاکھ میٹرک ٹن کی اضافی اجازت دے دی ہے جو آئی ایم ایف کی ڈی ریگولیشن کی شرط کے خلاف ہے۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چینی کے شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی عالمی مالیاتی فنڈ کی شرط کے باوجود مزید چینی برآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیرصدارت منعقدہ اجلاس میں متعلقہ وزارتوں کو سمری ارسال کیے بغیر 4 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کی منظوری دی گئی۔ اس فیصلے کے بعد رواں سیزن میں چینی کی مجموعی برآمدی اجازت 7 لاکھ 8 ہزار میٹرک ٹن ہو گئی ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومت آئی ایم ایف کی جانب سے عائد کردہ سخت شرائط پر عمل درآمد میں ناکام رہی ہے۔
چینی برآمدات کی تفصیلات اور کل مقدار
فدراے وزیر قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گنے کی کرشنگ سیزن شروع ہونے والی ہے اور ملک میں چینی کی کوئی قلت نہیں ہے۔ اس طرح کی برآمدی اجازت گزشتہ چار ماہ کے دوران تیسری بار دی جا رہی ہے۔ اس سے قبل اگست میں 1 لاکھ 8 ہزار میٹرک ٹن چینی درآمد کی گئی تھی۔ ستمبر کے وسط میں مقامی سطح پر تیار کردہ 2 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی بھی اجازت دی جا چکی ہے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
فیصلہ سازی کا خفیہ طریقہ کار اور سیاسی اثرات
صنعتی ذرائع کے مطابق چینی برآمدات کا حتمی فیصلہ کئی ماہ قبل ہی کر لیا گیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ ممکنہ میڈیا ردعمل سے بچنے کے لیے اس فیصلے کو دو مراحل میں نافذ کیا گیا۔ معاملہ پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سطح پر طے پایا اور بعد ازاں اسے ای سی سی کے اضافی ایجنڈے آئٹم کے طور پر پیش کیا گیا۔ سمری کو باقاعدہ ایجنڈے سے ہٹا کر پیش کیا گیا جس سے متعلقہ وزارتوں کو اس پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔
آئی ایم ایف کی شرائط اور صوبائی مخالفت
عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان سے یہ شرط عائد رکھی ہے کہ چینی کے شعبے کو مکمل ڈی ریگولیٹ کیا جائے اور حکومت کا درآمد و برآمد میں کردار ختم کیا جائے۔ تاہم، سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال کا کہنا ہے کہ ایک صوبے کے انکار کی وجہ سے اس شرط پر عمل درآمد نہیں ہوسکا۔ ای سی سی کے چیئرمین اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اجلاس میں ڈی ریگولیشن پر زور دیا لیکن ان کے باوجود برآمدات کی اجازت دے دی گئی۔ یہ اقدام سخت حکومتی ضابطوں کے تحت چلنے والی چینی صنعت کے لیے متنازعہ ہے۔
معیشت پر اثرات اور آنے والا وقت
یہ اجلاس ایسے وقت میں ہوا جب آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کی درخواست پر غور کر رہا تھا۔ شوگر، سیمنٹ، ٹیکسٹائل، مشروبات اور تمباکو کے شعبوں میں انڈر انوائسنگ کی وجہ سے قومی خزانے کو کھربوں کا نقصان پہنچنے کے الزامات موجود ہیں۔ چینی کی برآمدات کی یہ مزید اجازت قومی خزانے میں بیرونی ڈالر کی آمد کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم، صوبائی حکومتوں کی عدم یکجہتی آئندہ پالیسیوں کے نفاذ کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے۔
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