ای سی پی کی ریزروڈ نشستوں کے حوالے سے حتمی موقف اور پی ٹی آئی کی کوالیفائنگ میں ناکامی کی تفصیلات
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو ریزروڈ نشستوں کی اہلیت نہ ملنے کی وجوہات واضح کیں۔ آئینی دفعات اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار نچلی نشستوں کے لائق قرار پائے۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے حالیہ اعلان میں واضح کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریزروڈ نشستوں کی اہلیت حاصل نہیں ہوئی کیونکہ اس نے آئینی اور قانونی شرائط کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ معلومات 24 نیوز ایچ ڈی چینل نے بدھ کی تاریخ میں شائع کی ہیں۔ کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کو آئینی دفعات کی روشنی میں لیا گیا ہے اور یہ کوئی تعسفی اقدام نہیں ہے۔
آئینی دفعات اور قانونی بنیادوں کا جائزہ
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع نے کہا ہے کہ پی پی پی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ بیان میں اہم آئینی مواد اور عدالتی فیصلوں سے انکار کیا گیا ہے۔ آئین کی دفعہ 51 اور دفعہ 106 کو انتخابات ایکٹ 2017 کی شق 104 کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ صرف وہ سیاسی جماعتیں ریزروڈ نشستوں کے لائق ہیں جو الیکشن میں جماعت کی شکل میں حصہ لیتی ہیں۔ ان جماعتوں کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ مقررہ وقت کے اندر ترجیحی فہرستیں جمع کروائیں۔Also readMiddle East crisis leaves Pakistan's mango exports in a 36 per cent slump
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع نے مزید وضاحت کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے متوقع ترجیحی فہرست جمع نہیں کروائی ہے۔ اس وجہ سے ان امیدواروں کو ریزروڈ نشستوں کا حق حاصل نہیں ہے۔ کمیشن کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت کو ریزروڈ نشستوں کی اہلیت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عام نشستوں میں کم از کم ایک نشست پر کامیابی حاصل کرے۔ چونکہ ان شرائط کو پورا نہیں کیا گیا اس لیے ریزروڈ نشستیں انہیں مختص نہیں کی گئیں۔
سمنی اتحاد کونسل کی درخواست اور عدالتی فیصلے
اسی تناظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنئی اتحاد کونسل کی ریزروڈ نشستوں کے حوالے سے درخواست کو بھی مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اس حوالے سے تمام فریقین کی سماعت کی گئی اور پھر یہ حتمی نتیجہ اخذ کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی بنچ نے اس فیصلے کی توثیق کی تھی۔ یہ عدالتی کارروائی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ تمام قانونی چارہ جوئی کے باوجود ریزروڈ نشستوں کی تقسیم میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔
سپریم کورٹ آف پاکستان کے جولائی 2024 کے فیصلے کو بعد ازاں کنسٹیٹیوشنل بنچ نے منسوخ کر دیا۔ اس عمل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، پی پی پی اور پی پی ایم این نے ریویو پٹیشنز دائر کی تھیں جو منظور کر لی گئیں۔ اس سے عدالتی سطح پر اس معاملے کا حتمی حل نکل آیا اور آئینی تشریحات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔
الیکٹورل سبمول کی واپسی اور اندرونی انتخابات کا مسئلہ
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا الیکٹورل سبمول واپس لینے کی وجہ اندرونی انتخابات میں ناکامی رہی ہے۔ انتخابات ایکٹ 2017 کی شق 208 اور 209 کے تحت جماعت کو اندرونی انتخابات کرانے تھے لیکن اس نے تین مواقع ملتے ہوئے بھی یہ کام مکمل نہ کیا۔ کمیشن کے مطابق یہ قانونی فریم ورک جماعتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو 30 جون 2021 تک اندرونی انتخابات کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکامی اختیار کی جس کے نتیجے میں انتخابات ایکٹ 2017 کی شق 215(5) کے تحت ان کا الیکٹورل سبمول واپس لیا گیا۔ یہ تمام اقدامات قانونی حدود کے اندر رہ کر کیے گئے اور ان میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں کی گئی۔
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