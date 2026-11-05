ای سی پی نے خیبر پختونخوا میں مقامی حکومتوں کے انتخابات معطل کردیے
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی حکومت کے نوٹیفکیشن کی بنیاد پر خیبر پختونخوا بھر میں مقامی حکومتوں کے انتخابات معطل کر دیے ہیں۔ تفصیلات ملاحظہ کریں۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا میں ہونے والے تمام مقامی حکومتوں کے انتخابات مؤخر طور پر معطل کر دیے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی صوبے بھر میں انتخابات کی تیاریوں اور منصوبہ بندی کا سلسلہ بھی روک دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ صوبے کے تمام اضلاع پر لاگو ہوگا، چاہے وہاں گورنر رول نافذ ہو یا حالتِ عدم استحکام کا اعلان نہ ہوا ہو۔ کمیشن نے واضح کیا کہ یہ نوٹیفکیشن صوبے کے کسی بھی حصے میں الگ الگ طور پر لاگو نہیں بلکہ مکمل طور پر صوبے بھر کے انتخابات کو متاثر کرے گا۔
وفاقی حکمت عملی اور قانونی بنیاد
الیکشن کمیشن کے ایک ترجمان نے تصدیق کی کہ یہ فیصلہ وفاقی حکومت کے چار نومبر دو ہزار چھ کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کی تفصیلی جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد آئین کے آرٹیکل 140-اے کے نفاذ کو روکنا تھا۔ ترجمان نے وضاحت کی کہ آئینی ذمہ داری کے باوجود وفاقی حکومت کے حالیہ حکم کی روشنی میں صوبے کے باقی ماندہ اضلاع میں انتخابات کرانا اب عملی طور پر ناممکن ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے جاری الیکٹورل عمل کو مستقل طور پر روک دیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کی قانونی الجھن پیدا نہ ہو۔Also readحکومت نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پراجیکٹ روکا، فائیو سٹار ہوٹل بنے گا
الیکشن کمیشن نے یہ بھی تسلیم کیا کہ آرٹیکل 140-اے کی دفعہ (2) کے تحت مقامی حکومتوں کے انتخابات کروانا کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ تاہم، چیف الیکٹورل کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں منعقدہ اہم اجلاس کے بعد کمیشن کا یہ ماننا ہے کہ وفاقی حکومت کے موجودہ پالیسی کے تبدیلی کا جائزہ لینے کے بعد صوبائی سطح پر انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں رہا ہے۔ کمیشن نے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے کہا کہ انہیں صوبائی حکومت کے ہمراہ کام کرنا تھا لیکن مرکزی حکمت عملی میں تبدیلی نے انہیں مجبور کیا ہے۔
صوبائی سطح پر متاثرہ علاقوں کا جائزہ
یہ معطلی صرف ان اضلاع تک محدود نہیں ہے جہاں گورنر رول لاگو ہے یا وہاں ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا ہے۔ بلکہ صوبے کے ہر ایسے ضلع میں جہاں تک الیکشن کمیشن نے تیاریاں مکمل کی ہوئی تھیں، وہاں بھی انتخابات نہیں ہو سکیں گے۔ ترجمان نے بتایا کہ تمام انتظامی اقدامات اور مالیاتی وسائل کو اب کے لیے روک دیا گیا ہے۔ اس سے صوبائی انتظامیہ کو بھی بڑے پیمانے پر ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی متوقع تاریخوں کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔
کمیشن کے مطابق یہ فیصلہ کسی ایک سیاسی جماعت یا فرد کے دباؤ میں نہیں بلکہ قانونی فریم ورک کے نفاذ کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت اور دیگر فریقین سے مشاورت کے باوجود وفاقی سطح پر بنائی گئی حکمت عملی کے مطابق صوبے کے انتخابات کو ٹال دیا گیا ہے۔ اس سے صوبے کی سیاسی سرگرمیوں میں عارضی خاموشی پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ عوامی سطح پر بھی اس فیصلے کو لے کر مخلوط تجاویز سامنے آ رہی ہیں۔
پنجاب میں انتخابات کی نئی تاریخ کا اعلان
خیبر پختونخوا میں انتخابات کے معطل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے پنجاب صوبے کے لیے ایک نئی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ کمیشن نے کہا کہ پنجاب میں مقامی حکومتوں کے پہلے مرحلے کے انتخابات سات فروری دو ہزار ستر کو منعقد ہوں گے۔ یہ تاریخ چار رکنی کمیشن بینچ کی صدارت میں منگل کے روز منعقدہ ایک ہلنگ کے بعد طے پائی ہے۔ چیف الیکٹورل کمشنر کی سربراہی والے اس بینچ نے صوبائی حکومت کی درخواستوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ حتمی تاریخ مقرر کی ہے۔
اس سے قبل پنجاب کابینہ کمیٹی نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ انتخابات اپریل دو ہزار ستر کو ہوں تاکہ موسم اور دیگر عوامل کا خیال رکھا جا سکے۔ تاہم، صوبائی حکومت نے بار بار درخواست کی تھی کہ انتخابات فروری میں ہوں کیونکہ جنوری یا فروری کے مہینوں میں موسمی حالات بہتر ہوتے ہیں۔ حکومت نے دھند، دھواں، رمضان المبارک کے مہینے اور اسکول اساتذہ کی دستیابی جیسے عوامل کو الیکشن شیڈول میں تاخیر کی وجہ بتایا تھا۔
الیکشن کمیشن نے پنجاب کی اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اپریل کی بجائے فروری کو ترجیح دی ہے۔ یہ فیصلہ صوبائی حکومت کی جانب سے پیش کردہ تجاویز کا حصہ تھا کہ انتخابات جلد سے جلد کروائے جائیں۔ کمیشن کے مطابق سات فروری کی تاریخ کو حتمی قرار دیا گیا ہے تاکہ تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس سے صوبے بھر میں سیاسی جماعتوں کو اب اگلے چند مہینوں کے لیے اپنی حکمت عملی ترتیب دینے کا موقع ملے گا۔
مقامی سطح پر اثرات اور مستقبل کا منظر نامہ
خیبر پختونخوا میں انتخابات کے معطل ہونے سے مقامی سطح پر انتظامی خلاء پیدا ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان اضلاع میں جہاں پہلے سے ہی مختلف چیلنجز درپیش تھے۔ عوامی سطح پر بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ مقامی حکومتوں کا نظام لوگوں کی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ تاہم، کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ صوبائی حکومت کو قانونی فریم ورک کے تحت آگاہ کر چکا ہے اور اب صبر کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔
پنجاب میں الیکشن کی تاریخ طے پانے کے بعد وہاں کی سیاسی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ مختلف جماعتیں اپنی امیدواروں کی فہرستیں تیار کرنے میں مصروف ہو جائیں گی۔ اس کے برعکس، خیبر پختونخوا میں ابھی تک کوئی نئی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ صوبائی حکومت کو اب وفاقی سطح پر مذاکرات یا نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ صوبائی سیاست میں اگلے چند ماہ تک اثر انداز ہو سکتا ہے۔
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