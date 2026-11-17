ای سی او اجلاس: اسحاق ڈار کی میزبانی اور ایرانی وزیر خارجہ کی آمد
اسلام آباد میں ای سی او وزرائے خارجہ کا 30واں اجلاس جاری ہے جس میں ایران کے عباس عراقچی اور ازبکستان کے وفد نے شرکت کی۔ اسحاق ڈار نے استقبالیہ دیا۔
اسلام آباد میں اقتصادی تعاون تنظیم (ای سی او) کے وزرائے خارجہ کونسل کا 30واں اہم اجلاس شروع ہو چکا ہے جس کی تیاریاں انتہائی سرگرمی سے مکمل کی گئی ہیں۔ رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور اعلیٰ سطح کے وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جس میں ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ان کے علاوہ ازبکستان کے نائب وزیر خارجہ بوبور مسعودووچ عثمانوف بھی اجلاس میں شرکت کے لیے دارالحکومت پہنچ چکے ہیں۔
وزیر خارجہ کی میزبانی اور استقبالیہ
اجلاس سے قبل نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ای سی او رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور وفود کے سربراہان کے اعزاز میں ایک رسمی استقبالیہ عشائیہ دیا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے مہمان وفود کا خیرمقدم کرتے ہوئے پاکستان کی پوزیشن واضح کی کہ ملک خطے میں تعاون مضبوط بنانے اور امن، ترقی و خوشحالی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ وزارت خارجہ کے سینئر حکام نے ازبکستان کے وفد کا استقبال کیا۔Also readFrom Fifty Shades to five-finger discounts Jamie Dornan's shocking shoplifting confession
اعلیٰ سطحی شخصیات کی شرکت
اس اہم استقبالیہ تقریب میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے بھی شرکت کی۔ ای سی او سیکریٹریٹ کے نمائندوں اور سفارتی شخصیات کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے بھی تقریب میں حصہ لیا جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ای سی او اجلاس پاکستان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔
خطے میں سفارتی کوششوں پر زور
اسحاق ڈار کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان خطائی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے سفارتی محاذ کو فعال رکھے ہوئے ہے۔ ای سیओ کے رکن ممالک کے درمیان رابطے کو مزید مضبوط بنانا اور مشترکہ اقتصادی و سفارتی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اگلے اقدامات طے پائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی آمد اس بات کی نشانی ہے کہ ایران بھی اس فورم کے ذریعے علاقائی مسائل پر بات چیت میں شامل ہو رہا ہے۔
دو طرفہ مذاکرات اور مستقبل کے منصوبے
وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کے ذریعے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس اجلاس میں خطے کی سیکیورٹی، تجارتی روابط اور ثقافتی تبادلے جیسے موضوعات زیر غور آ سکتے ہیں۔ ای سی او کے سیکرٹریٹ کے نمائندوں کی موجودگی یہ واضح کرتی ہے کہ تنظیم کے اگلے ایجنڈے اور پروگرامز پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔
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