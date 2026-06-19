ای پاسپورٹ پر مکمل منتقلی کے ساتھ حکومت نے پاسپورٹ نظام میں شفافیت اور فراڈ کے خاتمے کا اعلان

حکومت نے پاسپورٹ نظام کو مکمل طور پر آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا، ہوم ڈلیوری سسٹم تیار، ای پاسپورٹ پر مکمل منتقلی کے بعد فراڈ اور جعلسازی کا خاتمہ، پاسپورٹن ہوم ڈلیوری، بزنس پاسپورٹ پالیسی، اور مکمل سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے اہم فیصلے
ای پاسپورٹ کے کاموں کی مکمل ڈیجیٹل تکمیل کے بعد، فراڈ اور جعلسازی کے امکانات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حکومت نے پاسپورٹ کے نظام کو مکمل طور پر آن لائن کرنے کا طے شدہ فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ہوم ڈلیوری کا سسٹم بھی تیار ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر داخلے محسن نقوی کی زیر صدارت پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ہیڈکوارٹرز میں ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں پاسپورٹ کے نظام میں اہم اصلاحات کے حوالے سے متعدد فیصلے کیے گئے۔ ایک اہم فیصلہ یہ کیا گیا کہ پاسپورٹ کا اجرا مکمل طور پر ای پاسپورٹ پر منتقل کیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں پاسپورٹ کے فراڈ اور جعلسازی کے امکانات کو ختم کر کے شفافیت اور صنعت کی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ حکمت عملی کے اس مقام پر وفاقی وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے نہ صرف شفافیت میں اضافہ ہوگا بلکہ شہریوں کو بھی بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔ اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ پریمیم سروسز حاصل کرنے والے شہریوں کو پاسپورٹ پر آنے والے اخراجات کے مطابق فیس ادا کرنی ہوگی تاکہ تمام معاملات کی مالی معاونت کو بغیر کسی رکاوٹ کے چلا سکے۔ اس طرح سے ابتدا میں ہی فیس کے مشکلات سے بچنا ممکن ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں بیرون ملک اور اندرون ملک پاسپورٹ کی ہوم ڈلیوری کے لیے ابتدائی کام مکمل کرلیا گیا ہے۔ شہریوں کو ان کی دہلیز پر پاسپورٹ فراہم کرنے کا عمل جلد شروع کیا جائے گا تاکہ ہر فرد کو پاسپورٹ ملنے میں کوئی مشکل پیش نہ آۓ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لائن پاسپورٹ درخواستوں کو پاک آئی ڈی کے پلیٹ فارم پر منتقل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ درخواستوں کے عمل کو مزید آسان اور مؤثر بنایا جائے۔ اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ بزنس پاسپورٹ سے متعلق پالیسی کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی مشاورت سے جلد از جلد حتمی شکل دی جائے۔ اجلاس کے دوران ڈی جی پاسپورٹس اینڈ امیگریشن محمد علی رندھاوا نے وفاقی وزیر داخلہ کو مختلف اصلاحاتی اقدامات اور مجوزہ منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ یہ سب اقدامات اس لئے مروج ہیں تاکہ عوام کو سہولیات دینا ہے ترجیح ہو، اور حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے کہ تمام شہریوں کو ایک آسان تجربہ حاصل ہو۔ اس کے باوجود، اگر کسی بھی خلیفہ کو مسائل اور مشکلات کا سامنا ہو، تو پوری حکومت اسے حل کرنے کے لئے دستیاب ہے۔ نتیجتاً، یہ ایک نئے دور کی ابتدا کی علامت ہے جہاں پاسپورٹ کے نظام کی شفافیت اور ترقی کا یقین دہانیگی ہے.
ای پاسپورٹ کے کاموں کی مکمل ڈیجیٹل تکمیل کے بعد، فراڈ اور جعلسازی کے امکانات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حکومت نے پاسپورٹ کے نظام کو مکمل طور پر آن لائن کرنے کا طے شدہ فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ہوم ڈلیوری کا سسٹم بھی تیار ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر داخلے محسن نقوی کی زیر صدارت پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ہیڈکوارٹرز میں ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں پاسپورٹ کے نظام میں اہم اصلاحات کے حوالے سے متعدد فیصلے کیے گئے۔ ایک اہم فیصلہ یہ کیا گیا کہ پاسپورٹ کا اجرا مکمل طور پر ای پاسپورٹ پر منتقل کیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں پاسپورٹ کے فراڈ اور جعلسازی کے امکانات کو ختم کر کے شفافیت اور صنعت کی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ حکمت عملی کے اس مقام پر وفاقی وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے نہ صرف شفافیت میں اضافہ ہوگا بلکہ شہریوں کو بھی بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔ اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ پریمیم سروسز حاصل کرنے والے شہریوں کو پاسپورٹ پر آنے والے اخراجات کے مطابق فیس ادا کرنی ہوگی تاکہ تمام معاملات کی مالی معاونت کو بغیر کسی رکاوٹ کے چلا سکے۔ اس طرح سے ابتدا میں ہی فیس کے مشکلات سے بچنا ممکن ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں بیرون ملک اور اندرون ملک پاسپورٹ کی ہوم ڈلیوری کے لیے ابتدائی کام مکمل کرلیا گیا ہے۔ شہریوں کو ان کی دہلیز پر پاسپورٹ فراہم کرنے کا عمل جلد شروع کیا جائے گا تاکہ ہر فرد کو پاسپورٹ ملنے میں کوئی مشکل پیش نہ آۓ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لائن پاسپورٹ درخواستوں کو پاک آئی ڈی کے پلیٹ فارم پر منتقل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ درخواستوں کے عمل کو مزید آسان اور مؤثر بنایا جائے۔ اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ بزنس پاسپورٹ سے متعلق پالیسی کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی مشاورت سے جلد از جلد حتمی شکل دی جائے۔ اجلاس کے دوران ڈی جی پاسپورٹس اینڈ امیگریشن محمد علی رندھاوا نے وفاقی وزیر داخلہ کو مختلف اصلاحاتی اقدامات اور مجوزہ منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ یہ سب اقدامات اس لئے مروج ہیں تاکہ عوام کو سہولیات دینا ہے ترجیح ہو، اور حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے کہ تمام شہریوں کو ایک آسان تجربہ حاصل ہو۔ اس کے باوجود، اگر کسی بھی خلیفہ کو مسائل اور مشکلات کا سامنا ہو، تو پوری حکومت اسے حل کرنے کے لئے دستیاب ہے۔ نتیجتاً، یہ ایک نئے دور کی ابتدا کی علامت ہے جہاں پاسپورٹ کے نظام کی شفافیت اور ترقی کا یقین دہانیگی ہے
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