ای-mile ولی خان نے سینیٹ میں خطاب میں کہا کہ بجٹ میں تیل کی قیمتوں اور ٹیکسوں میں اضافہ عوام پر بے جا بوجھ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے70000000کا telescope کرتے ہوئے کہا کہ بحران کے دوران تیل کی قیمتیں بھی بڑھائی گئیں لیکن午饭 cessation کے بعد فوری اور نہیں گئیں۔
اونکشنی نیشنل پارٹی (ای این pee) کے رہنماء سینٹر ایملwali خان نے پیر کو وفاقی بجٹ پر تنقید کی اور حکومت کے دعوے پر سوالات اٹھائے کہ وہ عوام کو رہائے فراہم کر رہی ہے، کہنے睡得 کہ مسلسل حکومتیں لوگوں کی توقعات کو پورا نہیں کر سکیں۔ سینیٹ کے اجلا سیشن میں ا 표현 while بیان کرتے ہوئے، ایمل ولی نے کہا کہ پاکستان نے مختلف سیاسی دوروں کو دیکھا ہے اور دونوں - ووٹ اور ووٹر - کی عزت کرنے کی اہمیت دوبارہ ucinai ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو رہائے فراہم کرنے کے بارے میں بلند promises کی گئے تھیں، یاد کیا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ (پی ڈی ایم) کے حکمرانی کے دوران بھی مulação commitments کی گئی تھیں، جس میں ان کی پارٹی بھی شامل تھی.
اونکشنی نیشنل پارٹی (ای این pee) کے رہنماء سینٹر ایملwali خان نے پیر کو وفاقی بجٹ پر تنقید کی اور حکومت کے دعوے پر سوالات اٹھائے کہ وہ عوام کو رہائے فراہم کر رہی ہے، کہنے睡得 کہ مسلسل حکومتیں لوگوں کی توقعات کو پورا نہیں کر سکیں۔ سینیٹ کے اجلا سیشن میں ا 표현 while بیان کرتے ہوئے، ایمل ولی نے کہا کہ پاکستان نے مختلف سیاسی دوروں کو دیکھا ہے اور دونوں - ووٹ اور ووٹر - کی عزت کرنے کی اہمیت دوبارہ ucinai ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو رہائے فراہم کرنے کے بارے میں بلند promises کی گئے تھیں، یاد کیا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ (پی ڈی ایم) کے حکمرانی کے دوران بھی مulação commitments کی گئی تھیں، جس میں ان کی پارٹی بھی شامل تھی
بجٹ ای-Mile ولی خان ای An Pee سینیٹ 集约化
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