Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ای-mile ولی خان نے وفاقی بجٹ اور عوام کے حقوق پر تنقید کی

پاکستان News

ای-mile ولی خان نے وفاقی بجٹ اور عوام کے حقوق پر تنقید کی
بجٹای-Mile ولی خانای An Pee
📆15/06/2026 12:50 pm
📰24NewsHD
32 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 51%

ای-mile ولی خان نے سینیٹ میں خطاب میں کہا کہ بجٹ میں تیل کی قیمتوں اور ٹیکسوں میں اضافہ عوام پر بے جا بوجھ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے70000000کا telescope کرتے ہوئے کہا کہ بحران کے دوران تیل کی قیمتیں بھی بڑھائی گئیں لیکن午饭 cessation کے بعد فوری اور نہیں گئیں۔

اونکشنی نیشنل پارٹی (ای این pee) کے رہنماء سینٹر ایملwali خان نے پیر کو وفاقی بجٹ پر تنقید کی اور حکومت کے دعوے پر سوالات اٹھائے کہ وہ عوام کو رہائے فراہم کر رہی ہے، کہنے睡得 کہ مسلسل حکومتیں لوگوں کی توقعات کو پورا نہیں کر سکیں۔ سینیٹ کے اجلا سیشن میں ا 표현 while بیان کرتے ہوئے، ایمل ولی نے کہا کہ پاکستان نے مختلف سیاسی دوروں کو دیکھا ہے اور دونوں - ووٹ اور ووٹر - کی عزت کرنے کی اہمیت دوبارہ ucinai ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو رہائے فراہم کرنے کے بارے میں بلند promises کی گئے تھیں، یاد کیا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ (پی ڈی ایم) کے حکمرانی کے دوران بھی مulação commitments کی گئی تھیں، جس میں ان کی پارٹی بھی شامل تھی.

اونکشنی نیشنل پارٹی (ای این pee) کے رہنماء سینٹر ایملwali خان نے پیر کو وفاقی بجٹ پر تنقید کی اور حکومت کے دعوے پر سوالات اٹھائے کہ وہ عوام کو رہائے فراہم کر رہی ہے، کہنے睡得 کہ مسلسل حکومتیں لوگوں کی توقعات کو پورا نہیں کر سکیں۔ سینیٹ کے اجلا سیشن میں ا 표현 while بیان کرتے ہوئے، ایمل ولی نے کہا کہ پاکستان نے مختلف سیاسی دوروں کو دیکھا ہے اور دونوں - ووٹ اور ووٹر - کی عزت کرنے کی اہمیت دوبارہ ucinai ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو رہائے فراہم کرنے کے بارے میں بلند promises کی گئے تھیں، یاد کیا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ (پی ڈی ایم) کے حکمرانی کے دوران بھی مulação commitments کی گئی تھیں، جس میں ان کی پارٹی بھی شامل تھی

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

24NewsHD /  🏆 19. in PK

بجٹ ای-Mile ولی خان ای An Pee سینیٹ 集约化

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Microsoft deal propels Three Mile Island restart, with key permits still neededMicrosoft deal propels Three Mile Island restart, with key permits still neededMicrosoft deal propels Three Mile Island restart, with key permits still needed
Read more »

How a lost cat travelled 900-mile journey back home to California aloneHow a lost cat travelled 900-mile journey back home to California aloneA lost cat's mysterious 2-month, 900-mile journey home to California
Read more »

Restarting nuclear power plants: the unprecedented gamble in the USRestarting nuclear power plants: the unprecedented gamble in the USConstellation Energy unveiled plans to restart a reactor at Pennsylvania's Three Mile Island
Read more »

Ingebrigtsen breaks indoor mile world record in FranceIngebrigtsen breaks indoor mile world record in FranceJakob Ingebrigtsen set a new indoor mile world record of 3min 45.14sec.
Read more »

Kipyegon says a woman will run a sub-four minute mileKipyegon says a woman will run a sub-four minute mileFaith Kipyegon said she believes a woman will break the four-minute barrier for the mile.
Read more »

فederal budjet 2026-27: Government Employees ke Liye Ad Hoc Relief Allowance ki Detailفederal budjet 2026-27: Government Employees ke Liye Ad Hoc Relief Allowance ki Detailفederal budjet 2026-27 میں sarkari khidmatงarnon ke liye jari additional allowance ki pura list, jisme har grade ke liye alag amount specified hai, taky unko inflation se partial relief mile.
Read more »



Render Time: 2026-06-15 15:55:17