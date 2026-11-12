اےف بی آر نے چائے صنعت کے لیے بار کوڈ لازمی قرار دے دیا
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیپل، میزن اور دیگر بڑی چائے کمپنیوں کو نئے بار کوڈ سسٹم لاگو کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو ( اےف بی آر) نے پاکستان میں رجسٹرڈ تمام چائے کے کاروبار پر سخت نگرانی کا اعلان کیا ہے۔ اس نئے حکم کے تحت تیاری، بلینڈنگ اور پیکنگ کے کام میں مصروف تمام اداروں کے لیے منفرد بار کوڈ کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ اقدام ٹیکس کی تشخیص میں شفافیت لانے اور صنعت کے معیاری کنٹرول کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
بار کوڈ سسٹم کی تفصیلات اور نفاذ
اےف بی آر نے ٹیپل، میزن، اور اسلام آباد ٹی کمپنی سمیت دیگر تمام پیکیجڈ چائے بنانے والی کمپنیوں کو ہر پیکٹ پر منفرد بار کوڈ لگانے کی ہدایت کی ہے۔ اس نئے نظام کا مقصد ریونیو کو ٹیکس کی ادائیگی اور پیداوار کی درست معلومات فراہم کرنا ہے۔ جن کمپنیوں کے پاس ابھی تک یہ بار کوڈ موجود نہیں ہے، انہیں حکم نامے کے مطابق اگلے پندرہ دنوں کے اندر اسے فراہم کرنا ہوگا۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
پیداواری نگرانی اور وینڈرز کا کردار
قومی چائے برانڈز کی پیداوار کی حقیقی وقت کی نگرانی یقینی بنانے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے چھوٹی خود مختار وینڈرز کی تعداد چار مقرر کی ہے۔ ان آٹھاریزڈ وینڈرز کا کام ڈیٹا کی جمع آوری اور اس کی تصدیق کرنا ہے تاکہ صنعت میں کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی روکی جا سکے۔ یہ اقدام صنعت کے لیے ایک سخت نگرانی کا نظام متعارف کراتا ہے۔
نئے پراڈکٹس کی رجسٹریشن کا معیار
چائے کی نئی مصنوعات کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے کمپنیوں کو انہیں کم از کم سات دن قبل رجسٹر کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ یہ مدت کمپنیوں کو اپنی نئی مصنوعات کی تفصیلات اےف بی آر کو پیش کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کا موقع دیتی ہے کہ وہ معیاری پیمانوں پر پوری اترتی ہیں۔ اس پراسیس سے نئے برانڈز اور ویریئنٹس کے ساتھ ہونے والے بے ترتیب توسیع پر کنٹرول کیا جائے گا۔
الیکٹرانک مانیٹرنگ سسٹم کی حتمی تاریخ
اےف بی آر کے اعلانات کے مطابق الیکٹرانک مانیٹرنگ سسٹم کو مکمل طور پر فعال کرنے کی حتمی تاریخ دس دسمبر دو ہزار چھ بتائی گئی ہے۔ اس تاریخی تک تمام متعلقہ فرمز کو اپنی پوری پیداواری لائنز کو اس نئے ڈیجیٹل نظام سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ یہ سسٹم ریونیو کو صنعت کے عمل کو بغیر کسی رکاوٹ کے نظر انداز کیے ریکارڈ کرنے کی صلاحیت دے گا۔
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