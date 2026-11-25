اےف بی آر نے قبائلی علاقوں میں ٹیکس چھوٹ کے غلط استعمال پر دو افسران کو معطل کر دیا
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس کنسیژنز کے غلط استعمال پر دو افسران کو معطل کر دیا اور چار رکنی کمیٹی بنائی ہے جو 30 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سابقہ فاٹا اور صوبائی زیر انتظام قبائلی علاقوں (پی اے ٹی اے) میں ٹیکس چھوٹ کے غلط استعمال کے معاملے پر دو افسران کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ ان میں ایک کمشنر بھی شامل ہے جس پر سرٹیفکیٹس کے غیر قانونی اجرا کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ کارروائی اربوں روپے کی مالیت کے سرٹیفکیٹس کے بغیر مناسب جانچ پڑتال کے جاری کیے جانے کی افواہوں کے بعد سامنے آئی ہے۔ بورڈ کی جانب سے کی گئی ابتدائی تحقیقات میں بیروزگار خریداروں اور نامعلوم ایڈریسز والے معاملات کی نشاندہی کی گئی ہے۔
معطل افسران اور تحقیقاتی کمیٹی کی تفصیلات
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اس معاملے کی مکمل انکشاف کے لیے ایک چار رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس اعلیٰ سطحی کمیٹی کی قیادت گریڈ اکیس کے رکن کریں گے جو کہ بورڈ کے سینئر بیوروکریٹس میں سے ایک ہوں گے۔ کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تینوں ہفتوں یا تیس دن کے اندر اندر اپنی مکمل رپورٹ بورڈ کے چیئرمین یا متعلقہ حکام کے سامنے پیش کرے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ رپورٹ میں تمام متعلقہ افسران کے کردار کا احاطہ کیا جائے گا۔Also readPakistanis included in Forbes 30 under 30 Asia list make nation proud
معطل کیے گئے دونوں افسران پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ٹیکس کنسیژن کے نظام کو بدعنوانی کے ذریعے استعمال کیا۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق، ایسی کئی مثالیں ملی ہیں جن میں مصنوعات کے بناۓ جانے کے باوجود انہیں ٹیکس چھوٹ کے تحت برآمد یا فروخت کیا گیا۔ ایسے معاملات میں خریداروں کے پتے یا کاروباری سرگرمیاں ٹریس کے قابل نہیں تھیں، جس سے مالیاتی نقصان کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا۔ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان افسران کی کارروائی قانونی حدود میں رہتے ہوئے کی گئی ہے۔
ٹیکس چھوٹ کے غلط استعمال کی حقائق و تفصیلات
فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے کی گئی گہری جانچ نے واضح کیا ہے کہ ٹیکس چھوٹ کو چھپے ہوئے ٹیکس فراڈ کا ذریعہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ سابقہ فاٹا اور پی اے ٹی اے کے علاقوں میں صنعتی یونٹس کے لیے مخصوص ٹیکس پالیسیوں کا غلط استعمال سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ تھا۔ کچھ ایجنٹس نے جعلی دستاویزات تیار کر کے ایسے سرٹیفکیٹس حاصل کیے جو صنعتی پیداوار سے بالکل مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ اس نتیجے تک پہنچنے کے بعد بورڈ نے سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔
انکوائری کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بھی شامل ہوگا کہ کس طرح بیروزگار خریداروں نے ٹیکس چھوٹ کے سرٹیفکیٹس حاصل کیے۔ کئی معاملات میں ایسا پایا گیا کہ سامان کی فروخت کے باوجود وہ واقعی پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ ایسی حرکتوں سے ٹیکس ریونیو میں بڑے پیمانے پر کمی واقع ہوئی ہے۔ بورڈ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان غیر قانونی سرٹیفکیٹس کی کل مالیت اربوں روپے سے تجاوز کر سکتی ہے۔ یہ رقم حکومتی خزانے کا ضائع ہونا سمجھی جاتی ہے۔
آئندہ کی کارروائی اور متاثرہ ذرائع کا ردعمل
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تمام مخصوص کوٹے اور ٹیکس کنسیژن سرٹیفکیٹس کا فوری جائزہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اب ہر ایسے خریدار کا جسمانی جائزہ (فزیکل ویریفیکیشن) لیا جائے گا جو ٹیکس چھوٹ کے سرٹیفکیٹس کا دعویٰ کر رہا ہو۔ یہ ایک سخت نفاذی حکمت عملی ہے تاکہ جعلی دستاویزات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ہر درخواست دہندہ کی کاروباری یونٹ کی براہ راست نگرانی کی جائے گی۔ اس عمل میں کوئی بھی رعایت یا چھوٹ معطل کر دی جائے گی جب تک کہ مکمل تصدیق نہ ہو جائے۔
اس سخت اقدام کے نتیجے میں رانا ثنا اللہ نے مہسن نقوی سے گفتگو میں اپنی پوزیشن واضح کی۔ انہوں نے کہا کہ دھمکیاں ان کی آواز کو دبانے کی کوشش نہیں کر سکتیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ٹیکس نظام میں شفافیت اور احتساب یقینی بنانا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قانونی کارروائی سے کسی کی کوئی پروا نہیں ہونی چاہیے۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جن افسران کی ذمہ داری ثابت ہوگی ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ اقدام بورڈ کی ساکھ کو بچانے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگلے تیس دن میں کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر معطلی اور نوکریوں سے برطرفی کا سلسلہ جاری رہے گا۔
متعلقہ صنعتکاروں اور تجارتی برادری کو اب سخت نگرانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر سرٹیفکیٹ کے اجرا کے بعد باقاعدہ جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اس سے صنعتی پیداوار کے اخراجات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ تاہم، بورڈ کا موقف ہے کہ یہ چھوٹ صرف حقیقی پیداوار کنندہوں کو دی جائے گی۔ غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
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