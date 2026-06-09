اےک شخص کے نام پر 421 گاڑیاں رجسٹرڈ، لاکھوں کے چالان

لاہور ٹریفک پولیس کی جنرل ہولڈاپ کارروائی میں انکشاف ہوا کہ باز محمد نامی شہری کے نام پر 421 گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں اور ان پر 20 لاکھ روپے سے زائد کے ای چالان واجب الادا ہیں۔ پولیس نے موٹر سائیکل ضبط کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
لاہور ٹریفک پولیس کی جانب سے جنرل ہولڈاپ کی کارروائی کے دوران ایک حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے۔ پولیس اہلکاروں نے معمول کی چیکنگ کے دوران ایک موٹر سائیکل سوار کو روک کر اس کی ملکیت کی جانچ پڑتال کی تو معلوم ہوا کہ باز محمد نامی ایک شخص کے نام پر 421 گاڑیاں ، رکشے اور موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں۔ یہ تعداد سن کر موقع پر موجود اہلکار بھی دنگ رہ گئے۔ ان گاڑیوں پر 20 لاکھ 88 ہزار 800 روپے سے زائد کے ای چالان بھی واجب الادا ہیں۔ پولیس نے فوری طور پر موٹر سائیکل کو تھانہ مسلم ٹاؤن میں بند کر دیا اور مزید تفتیش شروع کر دی۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیرازی کے حکم پر ای چالان نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لاکھوں روپے کے بقایا ای چالان ٹریفک پولیس کے لیے بڑا چیلنج ہیں اور جعلی یا مشتبہ رجسٹریشنز کی جانچ کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ باز محمد کے خلاف کارروائی کے بعد پولیس نے دیگر مشکوک رجسٹریشنز کی بھی چھان بین شروع کر دی ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر گاڑیاں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں ملوث تھیں اور ان پر کئی سالوں سے چالان جمع نہیں کرائے گئے تھے۔ حکام کے مطابق یہ ایک بڑا نیٹ ورک ہے جو جعلی دستاویزات کے ذریعے گاڑیاں رجسٹر کرواتا تھا۔ اس نیٹ ورک کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے اور اس میں شامل تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کی رجسٹریشن خود کروائیں اور کسی دوسرے کے نام پر رجسٹریشن نہ کروائیں۔ ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے جعلی رجسٹریشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے اور کسی بھی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی.
لاہور ٹریفک پولیس کی جانب سے جنرل ہولڈاپ کی کارروائی کے دوران ایک حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے۔ پولیس اہلکاروں نے معمول کی چیکنگ کے دوران ایک موٹر سائیکل سوار کو روک کر اس کی ملکیت کی جانچ پڑتال کی تو معلوم ہوا کہ باز محمد نامی ایک شخص کے نام پر 421 گاڑیاں، رکشے اور موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں۔ یہ تعداد سن کر موقع پر موجود اہلکار بھی دنگ رہ گئے۔ ان گاڑیوں پر 20 لاکھ 88 ہزار 800 روپے سے زائد کے ای چالان بھی واجب الادا ہیں۔ پولیس نے فوری طور پر موٹر سائیکل کو تھانہ مسلم ٹاؤن میں بند کر دیا اور مزید تفتیش شروع کر دی۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیرازی کے حکم پر ای چالان نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لاکھوں روپے کے بقایا ای چالان ٹریفک پولیس کے لیے بڑا چیلنج ہیں اور جعلی یا مشتبہ رجسٹریشنز کی جانچ کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ باز محمد کے خلاف کارروائی کے بعد پولیس نے دیگر مشکوک رجسٹریشنز کی بھی چھان بین شروع کر دی ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر گاڑیاں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں ملوث تھیں اور ان پر کئی سالوں سے چالان جمع نہیں کرائے گئے تھے۔ حکام کے مطابق یہ ایک بڑا نیٹ ورک ہے جو جعلی دستاویزات کے ذریعے گاڑیاں رجسٹر کرواتا تھا۔ اس نیٹ ورک کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے اور اس میں شامل تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کی رجسٹریشن خود کروائیں اور کسی دوسرے کے نام پر رجسٹریشن نہ کروائیں۔ ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے جعلی رجسٹریشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے اور کسی بھی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی
باز محمد 421 گاڑیاں ای چالان جعلی رجسٹریشن لاہور ٹریفک پولیس
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