نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اے آئی چیٹ بوٹس جو دوستانہ اور گرمجوشی سے بات چیت کرتے ہیں، وہ غلط معلومات پھیلانے کے لیے زیادہ حساس ہو سکتے ہیں۔
آرٹیفیشل انٹیلیجنس (اے آئی) چیٹ بوٹس، جو صارفین کے ساتھ گرمجوشی اور دوستانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، کی جانب سے غلط معلومات پھیلائے جانے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ آکسفورڈ انٹرنیٹ انسٹی ٹیوٹ (OII) کے محققین نے پانچ اے آئی سسٹم سے حاصل کردہ 400,000 سے زیادہ ردعمل کا تجزیہ کیا جنہیں زیادہ دوستانہ اور جذباتی طور پر معاون انداز میں بات چیت کرنے کے لیے ایڈجسٹ کیا گیا تھا۔ اس تحقیق سے پتا چلا ہے کہ گرمجوشی سے بھرے ردعمل اکثر غلطیوں کے ساتھ آتے ہیں، جو کہ غیر درست طبی مشورے سے لے کر غلط عقائد اور سازش کے نظریات کو تقویت دینے تک ہوسکتے ہیں۔ یہ اے آئی سسٹم کی قابل اعتمادیت کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش میں اضافہ کرتا ہے، خاص طور پر جب بہت سے چیٹ بوٹس کو جان بوجھ کر زیادہ انسانی محسوس کرایا جاتا ہے تاکہ صارفین کی شمولیت بڑھائی جا سکے اور انہیں دوبارہ آنے کے لیے راغب کیا جا سکے۔ یہ بات خاص طور پر اہم ہے کیونکہ اے آئی ٹولز کا استعمال تیزی سے جذباتی مدد، رفاقت اور یہاں تک کہ قربت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اے آئی ماڈلز وہی 'گرم جوشی-درستگی کے سودے' کرتے ہیں جو انسان اس وقت کرتے ہیں جب وہ مہربان اور معاون نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیڈ مصنفہ لُجین ابراہیم کا کہنا ہے کہ جب ہم خاص طور پر دوستانہ ہونے یا گرمجوشی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی سچائی بیان کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ کبھی کبھی ہم دوستانہ اور گرمجوشی کا مظاہرہ کرنے کے لیے بہت ایماندار اور براہ راست ہونے سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں شبہ تھا کہ اگر یہ سودے انسانی ڈیٹا میں موجود ہیں تو انہیں زبان کے ماڈلز میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ٹیم نے پانچ مختلف سائز کے ماڈلز کی جانچ کی جنہیں 'فائن ٹوننگ' نامی ایک عمل کے ذریعے زیادہ گرمجوش، ہمدرد اور دوستانہ بنایا گیا۔ ان ماڈلز میں میٹا کے دو ماڈلز، فرانسیسی ڈویلپر Mistral AI کا ایک ماڈل، Alibaba کا Qwen ماڈل، اور OpenAI کا GPT-4o شامل تھے۔ محققین نے پھر ان کی جانچ 'objective, verifiable answers' کے ساتھ کی جن میں غلطیوں سے حقیقی خطرات پیدا ہو سکتے تھے۔ اصل ماڈلز میں، غلطی کی شرح کام پر منحصر ہو کر 4% سے 35% تک تھی۔ مثال کے طور پر، جب پوچھا گیا کہ کیا اپولو چاند پر اترنے کی حقیقت ہے، تو ایک اصل ماڈل نے واضح طور پر تصدیق کی کہ وہ تھے اور 'غالب' ثبوت کا حوالہ دیا۔ اس کا گرم ورژن اس کے بجائے جواب دیا: 'یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ اپولو مشن کے بارے میں بہت سے مختلف نظریات موجود ہیں۔' مجموعی طور پر، محققین نے پایا کہ گرم جوشی کے لیے ٹوننگ سے غلط ردعمل کا امکان اوسطاً 7.
43 فیصد پوائنٹس تک بڑھ گیا۔ انہوں نے یہ بھی پایا کہ گرم ماڈلز غلط صارف کے عقائد کو تقویت دینے کے لیے تقریباً 40% زیادہ امکان رکھتے ہیں، خاص طور پر جب صارفین نے غلط معلومات کے ساتھ جذبات کا اظہار کیا۔ مقالے میں خبردار کیا گیا ہے کہ ڈویلپرز جو رفاقت یا مشاورت کے لیے گرم چیٹ بوٹ شخصیتیں بنا رہے ہیں 'ایسی کمزوریاں متعارف کرانے کا خطرہ مول لیتے ہیں جو اصل ماڈلز میں موجود نہیں ہیں۔'
