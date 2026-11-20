اے ایف پی سی کے نوکریوں کے نتائج جاری، 13 ہزار امیدوار پاس
اے ایف پی سی نے عمومی بھرتی کے تیسرے مرحلے کے نتائج جاری کر دیے ہیں جس میں سیکنڈری اسکول ٹیچرز، کمپیوٹر انسٹرکٹرز اور میڈیکل آفیسرز کی بھرتی شامل ہیں۔
فیڈرل پبلک سروس کمیشن ( اے ایف پی سی) نے عمومی بھرتی کے تیسرے مرحلے 2026 کے تحت آٹھ بھرتی کے کیسز کے لیے لکھے گئے امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان ہفتہ کو نیوز ایچ ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سامنے آیا جب ہزاروں امیدوار مختلف وزارتوں اور اداروں میں حکومتی نوکریوں کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان نتائج سے متعلقہ محکموں میں نئی بھرتیوں کا عمل تیز ہونے کی توقع ہے جو کہ عوامی خدمات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گی۔
اے ایف پی سی کے مطابق، وزارت دفاع کے تحت فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشنز (ایف جی آئی) میں سیکنڈری اسکول ٹیچر (مرد) گریڈ 17 کی بھرتی کے لیے کل 3,192 امیدوار امتحان میں پاس ہوئے۔ یہ ایک بڑا انکشاف ہے جو تعلیمی شعبے میں نئی امیدوں کی نشان دہی کرتا ہے۔ ان نتائج سے متعلقہ محکموں میں نئی بھرتیوں کا عمل تیز ہونے کی توقع ہے جو کہ عوامی خدمات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔Also readNCCIA busts Karachi man's alleged operation selling stolen U.S. databases
کمپیوٹر انسٹرکٹرز اور قانونی افسران کی کامیابی
کمپیوٹر انسٹرکٹر (مرد) گریڈ 17 کی بھرتی کے لیے 1,760 میں سے صرف 366 امیدوار کامیاب ہوئے جبکہ کمپیوٹر انسٹرکٹر (خاتون) گریڈ 17 کے لیے 830 میں سے 154 امیدوار امتحان میں پاس ہوئے۔ فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر (قانون) گریڈ 17 کے لیے 2,980 میں سے 1,921 امیدوار امتحان میں پاس ہوئے۔
یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مقابلہ کتنا سخت تھا اور کتنے کم امیدوار ہی معیار کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن (ایف ڈی ای) کے لیے بھی اے ایف پی سی نے نتائج کا اعلان کیا۔
میڈیکل اور فزیکل ایجوکیشن میں اضافہ
فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن (ایف ڈی ای) کے تحت سیکنڈری اسکول ٹیچر (فزیکل)، مرد، گریڈ 16 کے امتحان میں 92 امیدواروں میں سے صرف 17 امیدوار کامیاب ہوئے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ فزیکل ایجوکیشن کے شعبے میں بھی معیار کو برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔
اس کے علاوہ، کمیشن نے اسلام آباد میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (پیمس) کی تعیناتیوں کے لیے بھی لکھے گئے ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان کیا۔ ان کے مطابق، میڈیکل آفیسر گریڈ 17 کے لیے امتحان میں شرکت کرنے والے 4,858 میں سے 3,397 امیدوار پاس ہوئے۔
بابر شاہزاد ترک ایک سینئر نیوز رپورٹر ہیں جو گزشتہ 22 سال سے صحافت سے منسلک ہیں۔
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