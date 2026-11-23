اے بی ڈی ویلئرز کا آسٹریلیا پر نئے تنازع میں الزام
اے بی ڈی ویلئرز نے دعویٰ کیا ہے کہ آسٹریلیا نے 2018 میں جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں ہی گیند کی حالت خراب کرنا شروع کر دی تھی، جو سن پیپر گیٹ کا حصہ تھا۔
مبشر جنوبی افریقی بلے باز اے بی ڈی ویلئرز نے آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے خلاف 2018 میں کھیلی گئی تاریخی سیریز کے دوران گیند کی حالت خراب کرنے کے بڑے تنازعے کو دوبارہ گرم کر دیا ہے۔ اے بی ڈی ویلئرز کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم نے سن پیپر گیٹ کے دوران گیند کو غیر قانونی طریقے سے تبدیل کرنے کا سلسلہ کپ ٹاون کے تیسرے ٹیسٹ میں کیمرون بینکرافٹ کے ہاتھوں پکڑے جانے سے پہلے ہی ڈربن میں شروع کر دیا تھا۔
اے بی ڈی ویلئرز کے نئے الزامات
اے بی ڈی ویلئرز نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو میں انکشاف کیا کہ گیند کی حالت خراب کرنے کا عمل دراصل ڈربن میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کیمرون بینکرافٹ کو سن پریپر کے ساتھ پکڑے جانے سے پہلے ہی آسٹریلیا کے باؤلرز اس پوری سازش کا حصہ تھے اور وہ اس بات سے مکمل طور پر آگاہ تھے۔Also readکپتان کا چھکّا یا کیچ آؤٹ؟
اے بی ڈی ویلئرز نے کہا کہ اگرچہ کیمرون بینکرافٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ سن پریپر کا استعمال پہلے پورٹ الیزبتھ میں ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈربن میں بھی ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے میچ کے فوٹیج دیکھنے کی ترغیب دی اور یقین دہانی کرائی کہ ان کے ذہن میں اس بات کو لے کر کوئی شبہ باقی نہیں ہے۔
ڈربن ٹیسٹ میں گیند کی رفتار
اے بی ڈی ویلئرز نے مزید وضاحت کی کہ ڈربن میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ کی شکست کا سبب گیند کا غیر متوقع اور بہت جلدی الٹی موڑنا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ کنگزمیڈ اسٹیڈیم میں گیند کا اتنی جلدی الٹی موڑنا غیر معمولی تھا اور یہ کسی بھی کھلاڑی کے لیے آسان کام نہ تھا، لیکن آسٹریلیا کی ٹیم نے ایسا کیا۔
اے بی ڈی ویلئرز نے اس بات پر زور دیا کہ گیند کی الٹی موڑنے کی صلاحیت محض خوش قسمتی کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے خاص احتیاط اور کوشش درکار ہوتی ہے۔ انہوں نے آسٹریلیا کے باؤلرز کے خلاف شدید تنقید کی اور کہا کہ یہ ان کا پہلا ٹیسٹ میچ نہیں تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ گیند کو کیسے الٹایا جاتا ہے۔
آسٹریلوی ٹیم اور رہنماؤں کی موقف
اے بی ڈی ویلئرز کا الزام ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کے تمام باؤلرز کو اس پوری سازش کا علم تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ایسا بڑا واقعہ پیش آتا ہے اور لوگ پکڑے جاتے ہیں، تو انہیں سچ مان لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے آسٹریلیا کی ٹیم پر جھوٹ بولنے اور حقائق کو چھپانے کا بھی الزام عائد کیا۔
اس تنازعے میں آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز کی حیثیت بھی اہم ہو گئی ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا نے پیٹ کمنز کے ساتھ متفقہ طور پر اپنا مکمل اعتماد ظاہر کیا ہے اور ان کی قیادت کو مستحکم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ پیٹ کمنز کی ساکھ کو سن پیپر گیٹ اسکینڈل سے کوئی فرق نہیں پڑا۔
گزشتہ تناؤ اور سریز کا انجام
یہ سیریز اپنے بگڑے ہوئے ماحول اور سخت لفظی جنگوں کے لیے مشہور ہوئی۔ اے بی ڈی ویلئرز کا کہنا ہے کہ آسٹریلوی ٹیم نے باؤلرز کی مدد سے گیند کی حالت خراب کرنے کے ذریعے مقابلے کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دیا۔ انہوں نے آسٹریلوی ٹیم پر الزام عائد کیا کہ وہ جھوٹ بولنے کے ذریعے اپنی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔
اس سیریز کے دوران جنوبی افریقہ کے اس وقت کے کپتان فاف ڈو پلیسس نے بھی ایک یادداشت میں انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے اے بی ڈی ویلئرز کو آسٹریلوی ٹیم کے خلاف سختی سے نمٹنے کے لیے تیار کیا تھا۔ فاف ڈو پلیسس نے لکھا تھا کہ اگر دونوں کھلاڑی مل کر آگ کا مقابلہ کریں گے تو باقی ٹیم بھی ان کے پیچھے چلے گی، جس کے نتیجے میں جنوبی افریقہ کو سیریز جیتنے میں کامیابی ملی۔
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