اے نئیر کی یادوں میں گونجتی آواز: پانچ نگار ایوارڈز اور صدیہ سرور کی داستان
پاکستانی فلمی موسیقی کے نامور گلوکار اے نئیر کا انتقال 11 نومبر 2016 کو ہوا، جنہوں نے 3000 سے زیادہ گیت گائے اور پانچ نگار ایوارڈز جیتے۔
پاکستانی فلمی موسیقی کی سنہری یادوں کے مالک نامور گلوکار اے نئیر کی وفات کو دس سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کی آواز آج بھی مداحوں کے دلوں میں گونجتی ہے۔ اے نئیر کا اصل نام آرتھر نئیر تھا اور وہ 17 ستمبر 1950 کو ساہیوال کے قریب گاؤں رانسن آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کی آواز نے نہ صرف پچھلی نسلوں کو متاثر کیا بلکہ موجودہ دور کے ناظرین کے لیے بھی فن کا ایک اہم ستون ثابت ہوئی۔
فلمی کیریئر کا آغاز اور شہرت
اے نئیر نے 1974 میں فلم بہشت کے ذریعے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا، تاہم ان کی شہرت کا اصل سنگ میل گلوکارہ ناہید اختر کے ساتھ مل کر گایا گیا نغمہ تھا۔ اس گیت کا نام پیار تو اک دن ہونا تھا، جس نے انہیں ملک بھر میں مشہور کر دیا۔ اس کامیابی کے بعد 1980 کی دہائی میں ان کی آواز پاکستانی فلمی موسیقی پر حاوی رہی اور ان کے گیتوں کو فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔Also readٹربیلہ ڈیم توسیعی منصوبے میں چٹان گرنے سے پانی بھر گیا
فن اور اعزازات کی لازوال داستان
اے نئیر نے اپنے فنی سفر میں چار ہزار سے زائد فلمی گیت گائے، جن میں جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے، ایک بات کہوں دلدار، ساتھی مجھے مل گیا اور دلدارا جیسے نغمے شامل ہیں۔ ان کی گلوکاری پر پنجاب کی حکومت نے پانچ مرتبہ نگار ایوارڈز سے انہیں نوازا، جو کہ ان کے فن کے معیار کا عکاس تھے۔ حکومت پاکستان نے بھی ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔
مشہور فنکاروں کے ساتھ تعاون
اے نئیر کے گیتوں پر اداکار ندیم، شاہد اور وحید مراد سمیت کئی نامور فنکاروں نے اداکاری کی، جو ان کے کام کو مزید مقبولیت عطا کرتے تھے۔ ان کا فن اس قدر جامع تھا کہ ان کے گیت آج بھی موسیقی کے شائقین میں برابر کی مقبولیت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کی آواز کی سریلتا اور موسیقی کے ساتھ ان کے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے انہیں پس منظر کے گلوکاروں میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔
انتقال اور موجودہ دور میں مقام
اے نئیر کا انتقال 11 نومبر 2016 کو دل کا دورہ پڑنے کے باعث لاہور میں ہوا، جو کہ ان کی ذاتی زندگی کا ایک المیہ تھا۔ تاہم، ان کی موسیقی نے وفات کے بعد بھی اپنی پہچان برقرار رکھی ہے اور نئے نسل کے لوگوں کے لیے ایک تاریخی حوالہ بنی ہوئی ہے۔ ان کی لازوال گیتوں نے پاکستانی فلمی موسیقی کے سنہری دور کی یادیں تازہ کی ہوئی ہیں۔
میرا کی بہن شائستہ عباس کا انتقال
اسی دوران اداکارہ میرا کی چھوٹی بہن شائستہ عباس کینسر کے باعث انتقال کر گئیں، جو کہ اداکاری کی دنیا میں ایک اور غمگین واقعہ تھا۔ اس خبر نے بھی مداحوں اور فنکاروں کے دلوں کو مجروح کیا، کیونکہ ان کی زندگی کا انتقال بہت ہی اداسی کا باعث بنا۔ یہ دونوں واقعات ایک ساتھ فلمی دنیا کے لیے ایک مشکل دور کی عکاسی کرتے ہیں۔
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