اے پی جی کے کوٹہ سسٹم کا خاتمہ اور مسابقتی نظام کا اعلان
حکومت نے ایل پی جی کوٹہ سسٹم ختم کرنے اور مسابقتی بنیادوں پر درآمد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزرا عطاء اللہ تارڑ اور علی پرویز ملک نے مشترکہ پریس کانفرنس میں تفصیلات شیئر کیں۔
حکومتِ پاکستان نے ملک میں لیکوڈ پٹرولیم گیس یعنی ایل پی جی کی درآمد کو مسابقتی بنیادوں پر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی طویل عرصے سے رائج صوابدیدی کوٹہ سسٹم کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ اور وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ اہم پیشرفت واضح کی۔ انہوں نے بتایا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے اور اس کے فائدے عوام کو ریلیف کی صورت میں ملنے ہیں۔
ایل پی جی سیکٹر میں مسابقت کا نیا نظام
وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے وضاحت کی کہ ایل پی جی سیکٹر میں چند افراد کی اجارہ داری کو ختم کر کے مسابقت کو فروغ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو ترجیح دیتے ہوئے تیل کی قیمتوں میں سبسڈی فراہم کی ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ آئل ریفائنریوں کا منافع عوام کے کنبوں تک منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدام نظام میں شفافیت لانے اور عوامی ریلیف کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
حکام کے موقف اور اصلاحاتی اقدامات
وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے بتایا کہ ملک میں ایک کروڑ گیس کے کنکشن موجود ہیں اور جہاں پائپ گیس نہیں پہنچتی وہاں ایل پی جی استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف سکیم کے تحت 130 ارب روپے کی سبسڈی دی جا چکی ہے۔ علی پرویز ملک نے بتایا کہ کچھ عناصر نے نرخوں میں منافع خوری کی کوشش کی جس میں کچھ شہروں میں ایل پی جی کی قیمت 800 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی کمپنی ایل پی جی لائے گی اسے اپنی ویب سائٹ پر نرخ شائع کرنا ہوں گے۔
اوگرا کی شفافیت اور مقامی پیداوار
این اوزی نیچرل ریگولیٹری اتھارٹی یعنی اوگرا نے اپنی ویب سائٹ پر تمام تفصیلات شائع کرنا شروع کر دی ہیں جو ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق کمزور طبقے کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ مقامی سطح پر 2 ہزار سے 2500 ٹن ایل پی جی کی پیداوار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی کمپنیوں کو کہا جائے گا کہ وہ 5 یا 10 ٹن کی لاٹ بنا کر نیلامی کریں اور نتائج شائع کیے جائیں۔
عالمی چیلنجز اور سردیوں کی حکمت عملی
وزیر پٹرولیم نے بتایا کہ خطے کی صورتحال کی وجہ سے این ایل جی کی درآمد میں مشکلات پیش آرہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایندھن کی 70 فیصد ضروریات درآمد کی جاتی ہیں اور انرجی سیکیورٹی کے لیے انفراسٹرکچر مضبوط کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سردیوں میں گیس کی فراہمی کے لیے حکمت عملی پر کام جاری ہے تاکہ مناسب قیمت پر گیس دستیاب ہو ہو سکے۔ انہوں نے جماعت اسلامی سے تجاویز مانگی ہیں۔
معاشی اعداد و شمار اور مستقبل کے اقدامات
علی پرویز ملک نے بتایا کہ ملک میں ایل پی جی کی کل مانگ ماہانہ 24 لاکھ ٹن ہے جو روزانہ کے حساب سے ساڑھے چھ سے سات ہزار ٹن بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پورٹ کو جدید بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی پر کام تیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں 100 میگاواٹ کے پاور پراجیکٹ اور سولر پینلز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دانش سکولز قائم کیے جا رہے ہیں اور وہاں کی صورت حال پر توجہ دی جا رہی ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy