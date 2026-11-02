بائننس پر 6.3 ارب ڈالر کا حملہ اور ای آئی پی 7702 کی کشمکش
اکتوبر 2026 میں بائننس پر ہونے والے تاریخی حملے میں 6.3 ارب ڈالر غائب ہو گئے۔ ای آئی پی 7702 سے ہوا یہ بڑا نقصان اور اس کے اثرات کی تفصیل۔
اکتوبر 2026 کے آخری ایام میں دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل صرافی ادارے بائننس کے مرکزی نظام پر ایک غیر معمولی اور تباہ کن حملہ کیا گیا۔ اس حملے کے دوران تقریبا 6.3 ارب ڈالر کے اثاثے فوری طور پر غائب ہو گئے۔ یہ واقعہ کرپٹو کرنسی کی دنیا میں اب تک کے سب سے بڑے مالی نقصان کے طور پر سراپا حیرت بن گیا ہے۔ بٹ کوائن نے اکیسویں صدی کے آغاز میں ایک دلکش وعدہ پیش کیا تھا کہ "کوڈ پر بھروسا کرو، ادارے پر نہیں"۔ اس نظریے کی بنیاد یہ تھا کہ جدید انسان کی قدیم خواہش کے مطابق ریاستیں طاقت کی بھوک ہوئی ہیں اور تجارتی بینک منافع کے اسیر ہیں، لہٰذا معاشی لین دین کو انفرادی نیتوں اور اداروں کی اجارہ داری سے آزاد کیا جانا چاہیے۔
ہیجکس اور ڈیواپس سسٹم میں سیکورٹی کی خرابی
بائننس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ واقعہ محض کسی ایک والٹ کے ہیک ہونے کی داستان نہیں تھی۔ حملہ آوروں نے بائننس کے اندرونی انتظامی انجینئرنگ نظام یعنی ڈیواپس تک غیر مجاز اور خفیہ رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس رسائی کے ذریعے انہوں نے انٹرنیٹ سے ہمہ وقت جڑے ہوئے خودکار ڈیجیٹل بٹوؤں پر مکمل قبضہ کر لیا۔ تکنیکی زبان میں ان خودکار بٹوؤں کو "ہاٹ والٹ" کہا جاتا ہے۔ حملہ آوروں نے ان ہاٹ والٹس کو اپنے نادیدہ کنٹرول میں لے لیا، جس سے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اثاثوں کی منتقلی کا سلسلہ شروع کر سکتے تھے۔Also readبیننس کو 6.3 ارب ڈالر کے کرپٹو ہیک سے نقصان، 3.64 ارب ڈالر نکلوائے
ایثریم بلاک چین کا ای آئی پی 7702 کا نیا اصول
بائننس کے سسٹم پر ہونے والے اس حملے کا سب سے خوفناک اور پیچیدہ پہلو ایتھریم بلاک چین سے منسلک تھا۔ ایثریم بلاک چین پر اس وقت ایک نیا ضابطہ متعارف کرایا گیا تھا جس کا نام "ای آئی پی 7702" تھا۔ یہ ضابطہ خودکار بٹوے کو عارضی طور پر ایک ایسے بیرونی کوڈ کے تابع کر گیا۔ اس بیرونی کوڈ نے حملہ آور کو یہ قانونی راستہ فراہم کر دیا کہ وہ تمام اثاثے کسی دوسرے کھاتے میں منتقل کر سکتا ہے۔ اس نظام کی بدولت چور کو تالہ توڑنے یا گھر کے اندر چھپے ہوئے خزانے کو ڈھونڈنے کی کوئی زحمت نہ تھی۔ اس کے برعکس، اس نے گھر کی عقل کو ہی اپنا غلام بنا لیا تاکہ گھر کا نظام خود اپنے مالک کے بجائے چور کے احکامات بجا لائے۔
کرپٹو کے فلسفے پر سوالیہ نشان اور سرمایہ کاروں کا ردعمل
اس پورے واقعے کا سب سے بڑا فکری زلزلہ اس وقت پیدا ہوا جب 6.3 ارب ڈالر کے نقصان کی حقیقت سامنے آئی۔ بٹ کوائن کے بنیادی فلسفے کے مطابق ایک ایسی دنیا کی تشکیل کا خواب دیکھا گیا تھا جہاں کوئی درمیانی شخص آپ کا پیسہ روک نہ سکے، کوئی ریاست آپ کے اکاؤنٹ پر ہاتھ نہ ڈال سکے، اور کوئی بینک آپ کی معاشی ملکیت کے درمیان حائل نہ ہو سکے۔ لیکن بائننس کا یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ہوا اس کے بالکل برعکس ہوئی۔ جب ریاضی اور کرپٹوگرافی کے ان غیر جانبدار قوانین پر بھی اعتماد نہ کیا جا سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیجیٹل لیجر کا یہ نیا نظام بھی انسانوں کی ناکامیوں سے محفوظ نہیں ہے۔
آئندہ کے اقدامات اور مارکیٹ پر ممکنہ اثرات
اس بڑے مالی نقصان کے بعد بائننس اور دیگر کرپٹو ایکسچینجز کو اپنی سیکورٹی پالیسیوں پر سختی سے دوبارہ غور کرنا ہوگا۔ ای آئی پی 7702 جیسے نئے ضوابط کے متعارف کروانے کے بعد سیکورٹی ٹیموں کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ بیرونی کوڈز کی اجازت دینے والے راستے حملہ آوروں کے لیے دروازے نہ بنائیں۔ سرمایہ کاروں کے لیے یہ ایک اہم سبق ہے کہ "کوڈ پر بھروسا" کرنا اب اتنا آسان نہیں رہا جتنا پہلے سمجھا جاتا تھا۔ مستقبل میں بلاک چین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے نئے تکنیکی حل اور سخت نگرانی کے نظام کی ضرورت ہوگی تاکہ ایسے تاریخی نقصانات کو دہرانے سے بچا جا سکے۔
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