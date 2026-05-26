بائیسٹ کو امریکی میوزک ایوارڈز میں اعزاز برائے سال کے آرٹسٹ

جنوبی کوریا کے بائیسٹ کے ممبروں نے امریکی میوزک ایوارڈز میں ایک بار پھر اعزاز برائے سال کے آرٹسٹ حاصل کیا ہے۔ انھوں نے اپنے فینز کے لیے بہت احترام کے ساتھ بات کی۔
جنوبی کوریا کے بائیسٹ کے ممبروں نے امریکی میوزک ایوارڈز میں ایک بار پھر اعزاز برائے سال کے آرٹسٹ حاصل کیا ہے جس سے ان کے عالمی میوزک کے منظر میں ایک اہم کردار ادا ہوتا ہے۔ اس اعزاز کے ساتھ ہی انھوں نے بہترین مرد پاپ آرٹسٹ کا اعزاز بھی حاصل کیا اور اپنے چارٹ ٹاپنگ ٹریک 'سویں' کے لیے 'گیت' کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ یہ اعزاز انھوں نے اپنے فینز کے لیے حاصل کیا ہے جنھوں نے انھیں 13 سالوں سے لگاتار حمایت کی ہے۔ یہ اعزاز انھوں نے اپنے فینز کے لیے حاصل کیا ہے جنھوں نے انھیں 13 سالوں سے لگاتار حمایت کی ہے۔ بائیسٹ کے ممبروں نے اپنے فینز کے لیے بہت احترام کے ساتھ بات کی۔ انھوں نے کہا کہ یہ اعزاز انھیں اپنے فینز کی محبت اور حوصلہ افزائی کا ثبوت ہے.
جنوبی کوریا کے بائیسٹ کے ممبروں نے امریکی میوزک ایوارڈز میں ایک بار پھر اعزاز برائے سال کے آرٹسٹ حاصل کیا ہے جس سے ان کے عالمی میوزک کے منظر میں ایک اہم کردار ادا ہوتا ہے۔ اس اعزاز کے ساتھ ہی انھوں نے بہترین مرد پاپ آرٹسٹ کا اعزاز بھی حاصل کیا اور اپنے چارٹ ٹاپنگ ٹریک 'سویں' کے لیے 'گیت' کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ یہ اعزاز انھوں نے اپنے فینز کے لیے حاصل کیا ہے جنھوں نے انھیں 13 سالوں سے لگاتار حمایت کی ہے۔ یہ اعزاز انھوں نے اپنے فینز کے لیے حاصل کیا ہے جنھوں نے انھیں 13 سالوں سے لگاتار حمایت کی ہے۔ بائیسٹ کے ممبروں نے اپنے فینز کے لیے بہت احترام کے ساتھ بات کی۔ انھوں نے کہا کہ یہ اعزاز انھیں اپنے فینز کی محبت اور حوصلہ افزائی کا ثبوت ہے
جنوبی کوریا بائیسٹ امریکی میوزک ایوارڈز اعزاز برائے سال کے آرٹسٹ بہترین مرد پاپ آرٹسٹ