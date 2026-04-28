بابر اعظم کا پی ایس ایل میں ایک اور ریکارڈ، 500 رنز کا سنگ میل عبور

پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے پی ایس ایل 2026 کے کوالیفائر میچ میں 500 رنز مکمل کر کے تاریخ رقم کر دی۔ وہ مختلف سیزن میں یہ کارنامہ انجام دینے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔
کراچی: پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 2026 کے جاری سیزن میں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے ایک اور اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف کوالیفائر میچ کے دوران ٹورنامنٹ میں 500 رنز مکمل کیے، جس سے لیگ کے سب سے مستقل مزاج کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر ان کی مضبوط پوزیشن مزید مستحکم ہو گئی۔ اس کارنامے کے ساتھ، وہ مختلف پی ایس ایل سیزن میں چار بار 500 رنز کی حد عبور کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے پہلے 2024، 2023 اور 2021 کے ایڈیشن میں یہ سنگ میل حاصل کیا تھا۔ دیگر قابل ذکر کھلاڑی جنہوں نے پی ایس ایل سیزن میں 500 سے زائد رنز بنائے ہیں ان میں محمد رضوان (تین بار) شامل ہیں، جبکہ فخر زمان اور کسل مینڈس نے ایک بار یہ کارنامہ انجام دیا۔ پاکستان سپر لیگ کے سیزن 11 کے کوالیفائر میں، اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر پشاور زلمی کے خلاف پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ یہ میچ کراچی میں کھیلا جا رہا ہے، جہاں اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے زلمی کو پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے منتخب کیا۔ آج کے میچ کا فاتح براہ راست فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا، جبکہ ہارنے والی ٹیم کو بھی ٹورنامنٹ سے باہر نہیں نکالا جائے گا اور انہیں اگلے مرحلے کے ذریعے فائنل میں پہنچنے کا ایک اور موقع ملے گا۔ بابر اعظم کا یہ 500 رنز کا ہدف حاصل کرنا نہ صرف ان کی ذاتی کامیابی ہے بلکہ پشاور زلمی کے لیے بھی ایک بڑا حوصلہ افزا ہے۔ انہوں نے اس سیزن میں شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے اور ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی بیٹنگ کی تکنیک، رنز کی رفتار اور میدان میں ان کی موجودگی مخالف ٹیموں کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے۔ بابر اعظم کی یہ کامیابی پاکستان کرکٹ کے لیے بھی ایک مثبت پیغام ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بابر اعظم کی مسلسل اچھی پرفارمنس نے انہیں دنیا کے بہترین بیٹسمینوں میں سے ایک بنا دیا ہے۔ وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں کرکٹ کے مداحوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان کی بیٹنگ سٹائل بہت منفرد ہے اور وہ مختلف حالات میں رنز بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کئی بار پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا ہے اور ٹیم کو جیت دلائی ہے۔ ان کی کپتانی بھی بہت متاثر کن ہے اور وہ ٹیم کے کھلاڑیوں کو بہترین طریقے سے سنبھالتے ہیں۔ بابر اعظم کی یہ کامیابی نوجوان کرکٹ کھلاڑیوں کے لیے ایک مثال ہے اور انہیں بھی اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور ملک کے لیے کھیلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ پی ایس ایل میں ان کا یہ ریکارڈ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک عظیم کرکٹ کھلاڑی ہیں اور مستقبل میں بھی وہ پاکستان کرکٹ کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ واضح ہے کہ بابر اعظم کی بیٹنگ کی بنیاد مضبوط ہے اور وہ لمبے عرصے تک کرکٹ کھیلتے رہیں گے۔ ان کی فٹنس اور کھیل کے لیے لگن قابل تعریف ہے.
