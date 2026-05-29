بابر اعظم کی واپسی سے مڈل آرڈر میں استحکام آئے گا: شاہین آفریدی

پاکستان کے ون ڈے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے بابر اعظم کی ٹیم میں واپسی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز سے قبل پریس کانفرنس میں کہا کہ بابر کی موجودگی سے مڈل آرڈر مستحکم ہوگا۔
پاکستان کے ون ڈے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے بابر اعظم کی ایک روزہ ٹیم میں واپسی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی موجودگی مڈل آرڈر میں استحکام لائے گی۔ جمعہ کو آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز سے قبل پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے شاہین نے کہا کہ دورے کی تیاریاں تسلی بخش رہی ہیں اور کھلاڑیوں نے ٹریننگ کیمپ میں محنت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا سیریز سے قبل اسکواڈ کا مورال بلند ہے اور انہوں نے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ سب نے یہ موقع خوشی سے منایا ہوگا۔ شاہین نے کہا کہ بابر پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم کھلاڑی ہیں اور مزید کہا کہ بلے باز اچھی فارم میں ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بابر آنے والے میچوں میں بھی شاندار کارکردگی جاری رکھیں گے۔ ٹیم سلیکشن کے حوالے سے شاہین نے کہا کہ محمد رضوان کو ڈراپ کرنے کا مطلب ان کے کرکٹ کیریئر کا خاتمہ نہیں ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ وہ اور بابر دونوں پہلے بھی ٹیم سے باہر ہو چکے ہیں اور پھر واپس آئے ہیں۔ پاکستانی کپتان نے کہا کہ ہیڈ کوچ کی طرف سے منتخب کردہ کھلاڑیوں کو اپنی کمزوریوں پر کام جاری رکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کپتان، ہیڈ کوچ اور سلیکٹرز مل کر مناسب عمل کے ذریعے ٹیم کی تشکیل کرتے ہیں۔ اپنی بولنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے شاہین نے کہا کہ ہر بولر رفتار اور مستقل مزاجی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک مزاحیہ انداز میں انہوں نے کہا کہ وہ 200 کی رفتار سے باؤلنگ کرنے کی کوشش کریں گے، اور مزید کہا کہ مشینوں میں بھی وقت کے ساتھ خرابیاں آتی ہیں اور کھلاڑی بھی خود کو ری لوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاہین نے کہا کہ ٹیم کرکٹ کی خاطر ذاتی اور خاندانی وقت قربان کر رہی ہے اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ منفی معاملات کو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بولر جان بوجھ کر غلطیاں نہیں دہراتا اور انہوں نے اصرار کیا کہ ٹیم ہمیشہ پاکستان کی جیت کے لیے میدان میں اترتی ہے۔ شاہین نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ نوجوان کرکٹرز آسٹریلیا سیریز میں شاندار کارکردگی دکھائیں گے۔ پاکستان جولائی اگست میں ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گا جہاں ٹیسٹ سیریز کھیل ی جائے گی۔ اس دوران قومی ٹیم کو سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن کھلاڑیوں کا حوصلہ بلند ہے۔ شاہین نے کہا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آسٹریلیا کا سامنا کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیم میں شامل تمام کھلاڑی اپنی بہترین کارکردگی پیش کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور انہیں امید ہے کہ عوام ان کا ساتھ دے گی۔ شاہین نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود مضبوطی سے کھڑی ہے اور انہیں یقین ہے کہ آنے والے میچوں میں شاندار نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم میں اتحاد اور ہم آہنگی ہے جس کی بدولت وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ شاہین نے اس موقع پر عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ان پر تنقید کرنے سے پہلے ان کی محنت کو سراہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ ایک ٹیم گیم ہے اور ہر کھلاڑی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ شاہین نے آخر میں کہا کہ وہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں پوری طاقت سے کھیل یں گے اور پاکستان کا جھنڈا بلند کریں گے۔ انہوں نے نیوز میڈیا سے بھی گزارش کی کہ وہ مثبت پہلوؤں کو اجاگر کریں تاکہ کرکٹ کو فروغ ملے۔ پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف تین ون ڈے میچوں کی سیریز کھیل ے گی جو کل سے شروع ہو رہی ہے۔ شاہین نے کہا کہ ان کی ٹیم نے رواں برس آئی سی سی ورلڈ کپ میں اچھی کارکردگی نہیں دکھائی لیکن وہ اس سیریز میں اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے اور وہ بہتر کرکٹ پیش کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ شاہین نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ بابر اعظم کی واپسی سے ٹیم کو تقویت ملے گی اور وہ مڈل آرڈر میں ایک اہم کڑی ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بابر کا تجربہ اور صلاحیت ٹیم کے لیے بہت اہم ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ وہ اس سیریز میں بھی اپنے معیار کے مطابق کھیل یں گے۔ شاہین نے یہ بھی کہا کہ ٹیم میں کچھ نوجوان کھلاڑی بھی شامل ہیں جو اپنا ثبوت دینے کے لیے بے تاب ہیں۔ انہوں نے ان نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنے پر ہیڈ کوچ اور سلیکٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ شاہین نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ کا مستقبل روشن ہے اور وہ اس سیریز میں نوجوانوں کو مواقع دے کر ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم میں تمام کھلاڑی اچھے اسپریٹ میں ہیں اور مل کر کھیل نے کے لیے پرعزم ہیں۔ شاہین نے آخر میں میڈیا سے درخواست کی کہ وہ غیر ضروری تنقید سے گریز کریں اور کرکٹ کو سپورٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں کو بھی غلطیوں کا احساس ہے اور وہ خود کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ شاہین نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی ٹیم ون ڈے سیریز میں جیت کے لیے پوری طرح تیار ہے اور وہ اس مقصد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ آسٹریلیا کو شکست دے کر پاکستان کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔ شاہین نے پریس کانفرنس کے اختتام پر عوام سے دعا کی اپیل بھی کی.
پاکستان کے ون ڈے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے بابر اعظم کی ایک روزہ ٹیم میں واپسی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی موجودگی مڈل آرڈر میں استحکام لائے گی۔ جمعہ کو آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز سے قبل پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے شاہین نے کہا کہ دورے کی تیاریاں تسلی بخش رہی ہیں اور کھلاڑیوں نے ٹریننگ کیمپ میں محنت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا سیریز سے قبل اسکواڈ کا مورال بلند ہے اور انہوں نے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ سب نے یہ موقع خوشی سے منایا ہوگا۔ شاہین نے کہا کہ بابر پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم کھلاڑی ہیں اور مزید کہا کہ بلے باز اچھی فارم میں ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بابر آنے والے میچوں میں بھی شاندار کارکردگی جاری رکھیں گے۔ ٹیم سلیکشن کے حوالے سے شاہین نے کہا کہ محمد رضوان کو ڈراپ کرنے کا مطلب ان کے کرکٹ کیریئر کا خاتمہ نہیں ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ وہ اور بابر دونوں پہلے بھی ٹیم سے باہر ہو چکے ہیں اور پھر واپس آئے ہیں۔ پاکستانی کپتان نے کہا کہ ہیڈ کوچ کی طرف سے منتخب کردہ کھلاڑیوں کو اپنی کمزوریوں پر کام جاری رکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کپتان، ہیڈ کوچ اور سلیکٹرز مل کر مناسب عمل کے ذریعے ٹیم کی تشکیل کرتے ہیں۔ اپنی بولنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے شاہین نے کہا کہ ہر بولر رفتار اور مستقل مزاجی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک مزاحیہ انداز میں انہوں نے کہا کہ وہ 200 کی رفتار سے باؤلنگ کرنے کی کوشش کریں گے، اور مزید کہا کہ مشینوں میں بھی وقت کے ساتھ خرابیاں آتی ہیں اور کھلاڑی بھی خود کو ری لوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاہین نے کہا کہ ٹیم کرکٹ کی خاطر ذاتی اور خاندانی وقت قربان کر رہی ہے اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ منفی معاملات کو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بولر جان بوجھ کر غلطیاں نہیں دہراتا اور انہوں نے اصرار کیا کہ ٹیم ہمیشہ پاکستان کی جیت کے لیے میدان میں اترتی ہے۔ شاہین نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ نوجوان کرکٹرز آسٹریلیا سیریز میں شاندار کارکردگی دکھائیں گے۔ پاکستان جولائی اگست میں ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گا جہاں ٹیسٹ سیریز کھیلی جائے گی۔ اس دوران قومی ٹیم کو سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن کھلاڑیوں کا حوصلہ بلند ہے۔ شاہین نے کہا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آسٹریلیا کا سامنا کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیم میں شامل تمام کھلاڑی اپنی بہترین کارکردگی پیش کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور انہیں امید ہے کہ عوام ان کا ساتھ دے گی۔ شاہین نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود مضبوطی سے کھڑی ہے اور انہیں یقین ہے کہ آنے والے میچوں میں شاندار نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم میں اتحاد اور ہم آہنگی ہے جس کی بدولت وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ شاہین نے اس موقع پر عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ان پر تنقید کرنے سے پہلے ان کی محنت کو سراہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ ایک ٹیم گیم ہے اور ہر کھلاڑی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ شاہین نے آخر میں کہا کہ وہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں پوری طاقت سے کھیلیں گے اور پاکستان کا جھنڈا بلند کریں گے۔ انہوں نے نیوز میڈیا سے بھی گزارش کی کہ وہ مثبت پہلوؤں کو اجاگر کریں تاکہ کرکٹ کو فروغ ملے۔ پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف تین ون ڈے میچوں کی سیریز کھیلے گی جو کل سے شروع ہو رہی ہے۔ شاہین نے کہا کہ ان کی ٹیم نے رواں برس آئی سی سی ورلڈ کپ میں اچھی کارکردگی نہیں دکھائی لیکن وہ اس سیریز میں اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے اور وہ بہتر کرکٹ پیش کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ شاہین نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ بابر اعظم کی واپسی سے ٹیم کو تقویت ملے گی اور وہ مڈل آرڈر میں ایک اہم کڑی ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بابر کا تجربہ اور صلاحیت ٹیم کے لیے بہت اہم ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ وہ اس سیریز میں بھی اپنے معیار کے مطابق کھیلیں گے۔ شاہین نے یہ بھی کہا کہ ٹیم میں کچھ نوجوان کھلاڑی بھی شامل ہیں جو اپنا ثبوت دینے کے لیے بے تاب ہیں۔ انہوں نے ان نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنے پر ہیڈ کوچ اور سلیکٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ شاہین نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ کا مستقبل روشن ہے اور وہ اس سیریز میں نوجوانوں کو مواقع دے کر ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم میں تمام کھلاڑی اچھے اسپریٹ میں ہیں اور مل کر کھیلنے کے لیے پرعزم ہیں۔ شاہین نے آخر میں میڈیا سے درخواست کی کہ وہ غیر ضروری تنقید سے گریز کریں اور کرکٹ کو سپورٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں کو بھی غلطیوں کا احساس ہے اور وہ خود کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ شاہین نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی ٹیم ون ڈے سیریز میں جیت کے لیے پوری طرح تیار ہے اور وہ اس مقصد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ آسٹریلیا کو شکست دے کر پاکستان کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔ شاہین نے پریس کانفرنس کے اختتام پر عوام سے دعا کی اپیل بھی کی
شاہین شاہ آفریدی بابر اعظم پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا ون ڈے سیریز پاکستان کرکٹ ٹیم عید الاضحیٰ