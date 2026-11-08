بابراعظم کا کہنا ہے کہ 15 کھلاڑیوں سے بہترین کارکردگی لینا ان کی ذمہ داری ہے
قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سکواڈ میں شامل 15 کھلاڑیوں سے بہترین کارکردگی لینا ان کی ذمہ داری ہے۔
قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقدہ پریس کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ان کے پاس موجود 15 کھلاڑیوں سے بہترین کارکردگی حاصل کرنا ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سکواڈ میں شامل ہونے والے نئے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ٹیم کے لیے اہم کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ بابر اعظم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ کپتان کے طور پر ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو مضبوط اور متحرک رکھے۔
ٹیم میں نئے کھلاڑیوں کا اضافہ
بابراعظم نے یہ بات کہی کہ ٹیسٹ سیریز میں مثبت چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ اسکواڈ میں کئی نئے چہرے شامل ہیں جنہیں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کو اپنا قدرتی کھیل پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ وہ بغیر کسی دباؤ کے اپنی بہترین فارم دکھا سکیں۔ سلیکشن کا کام متعلقہ حکام کا ہے اور ہر بات یہاں بتانا ضروری نہیں ہوتا، جس کا مطلب ہے کہ کپتان اپنی ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔Also readFirst Muslim US Senator Abdul El-Sayed Launches Habibi PAC
بابراعظم کی ذاتی کارکردگی اور تجاویز
اپنی ذاتی کارکردگی کے حوالے سے بابر اعظم کا کہنا تھا کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے اور وہ روز کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور بہترین نتائج دینے کی کوشش کریں گے۔ جہاں ان سے رائے طلب کی جاتی ہے، وہ ضرور اپنی تجاویز دیتے ہیں، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ سلیکشن کا فیصلہ کرنے کا حق متعلقہ حکام کے پاس ہے۔
سری لنکا کے خلاف سیریز کی تیاریاں
پاکستان کا سری لنکا کے خلاف سیریز کیلیے ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں بابراعظم کو کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ یہ سیریز قومی ٹیم کے لیے ایک اہم ٹیسٹ ثابت ہوگی، جہاں نئے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دینا ہوگا۔ بابر اعظم کا ماننا ہے کہ ٹیم کو پیغام واضح ہے کہ کھلاڑیوں کو اپنا قدرتی کھیل پیش کرنا ہوگا اور انہیں اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔
اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں کا کردار
اسکواڈ میں شامل 15 کھلاڑیوں میں سے ہر ایک کو ٹیم کے لیے اہم کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ بابر اعظم کا کہنا ہے کہ نئے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا، جس سے ٹیم کی مجموعی طاقت بڑھے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کھلاڑیوں کو اپنا قدرتی کھیل پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ وہ بغیر کسی دباؤ کے اپنی بہترین فارم دکھا سکیں۔
آئندہ سیریز کے لیے تیاریاں
قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور بہترین نتائج دینے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں ان سے رائے طلب کی جاتی ہے، وہ ضرور اپنی تجاویز دیتے ہیں۔ ٹیم کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور کھلاڑیوں کو اپنا بہترین فارم دکھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔
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