بابر اعظم کی شاندار کارکردگی کا راز: نیچرل گیم کھیلنے سے پی ایس ایل میں واپسی

پاکستان سپر لیگ 11 میں بابر اعظم کی شاندار کارکردگی کا راز کھل گیا۔ سابق کپتان نے پشاور زلمی کے کوچ اوٹس گبسن سے ملاقات کے بعد اپنی نیچرل گیم کھیلنے پر توجہ دی، جس سے اُن کی فارم میں بہتری آئی۔ بابر نے 10 میچز میں 588 رنز بنا کر سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز کا ریکارڈ قائم کیا۔ کرکٹ ماہرین نے اُن کی کارکردگی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بابر نے اپنی بلے بازی میں حرکت کرتی ہوئی شاعری کا انداز برقرار رکھا ہے۔
مطالعے کا وقت: 7 منٹ ’کوچ نے صرف مجھ سے یہی کہا تھا کہ آپ میدان میں جائیں اور انجوائے کریں، مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور صرف یہ کہا کہ آپ اتنے عرصے سے اتنا کچھ کرتے آئے ہیں، اپ اپنی نیچرل گیم کھیل یں۔‘ یہ کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم کا جو پاکستان سپر لیگ 11 کے دوران اپنی شاندار کارکردگی کا راز اور پشاور زلمی کے کوچ اوٹس گبسن سے اپنی پہلی ملاقات کا احوال بتا رہے تھے۔ ’زلمی پوڈ کاسٹ‘ میں گفتگو کرتے ہوئے بابر اعظم نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے موجودہ کوچ مائیک ہیسن اور پشاور زلمی کے کوچ اوٹس گبسن کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کا کام کرنے کا انداز مختلف ہے۔ بابر اعظم کی قیادت میں پشاور زلمی کی ٹیم پی ایس ایل 11 کے فائنل میں پہنچ چکی ہے، جہاں اس کا مقابلہ اتوار کو لاہور میں حیدر آباد کنگز مین سے ہو گا۔ پی ایس ایل 11 گذشتہ تین، چار برس سے خراب فارم اور تنقید کی زد میں رہنے والے بابر اعظم کے لیے ایک خوبصورت سفر رہا۔ وہ اس سیزن میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز ہیں۔ کرکٹ ماہرین اور بابر اعظم کے فین بھی اُن کی اس کارکردگی پر خوش ہیں۔ ایک وقت میں دنیا کے بہترین ٹی 20 بلے باز سمجھے جانے والے بابر حالیہ تین، چار برسوں میں مشکلات سے دوچار کیوں تھے؟
اور آخر اچانک اُن کی کارکردگی میں بہتری کیسے آئی، یہ جاننے سے پہلے ہم پی ایس ایل 11 میں بابر اعظم کی کارکردگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ بابر اعظم پی ایس ایل 11 میں 10 میچز میں اب تک 84 کی اوسط سے 588 رنز بنا چکے ہیں، جن میں دو سنچریاں اور تین نصف سنچریاں شامل ہیں۔ بابر اعظم نے پشاور زلمی کو پی ایس ایل 11 کے کئی میچز جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تاہم ٹی 20 ورلڈ کپ اور اس سے پہلے محدود اوور کی کرکٹ میں اُنھیں خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھانے پر شدید تنقید کا سامنا تھا۔ حنین شاہ نے آخری اوور میں ’سلو اوور ریٹ‘ پر ملنے والی سزا کو اپنی چال میں کیسے بدل دیا؟
حیدر آباد کا 'ناقابلِ یقین سفر' اور لاہور قلندرز کی 'بیڈ لک:' تین مرتبہ کی چیمپئن پی ایس ایل 11 سے باہر
بابر اعظم کی فارم سے متعلق جنوبی افریقن کمنٹیٹر جے پی ڈومنی کی جانب سے پوچھے گئے سوال پر پشاور زلمی کے بیٹنگ کوچ مصباح الحق کا کہنا تھا کہ 'میرے خیال میں جب آپ گیند کو زور سے مارنا شروع کرتے ہیں تو عام طور پر ایک بلے باز جو گیند کا اچھا ٹائمر ہے تو وہ اپنا ردھم کھونے لگتا ہے۔' اُن کا کہنا تھا کہ جب ایسا بلے باز زوردار شاٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا اگلا کندھا کچھ دیر بعد کھلتا ہے، جس کی وجہ سے آپ آف سائیڈ، لیگ سائیڈ یا سیدھا مارتے وقت زیادہ طاقت حاصل نہیں کر پاتے۔ اُن کے بقول اگر آپ اپنی نیچرل گیم کھیلیں اور صرف گیند کی رفتار کو استعمال کریں اور اسے اچھے سے ٹائم کریں تو اس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ مصباح الحق کے بقول اُنھوں نے بابر کو بس یہی ایڈجسٹمنٹ کروائی کہ جب وہ سپنرز کے خلاف کھیلتے ہیں تو ان کا فرنٹ فٹ کچھ زیادہ آگے چلا جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ لیفٹ آرم سپنر کو کراس کھیلنے کی کوشش میں وکٹ گنوا دیتے تھے۔ مصباح حق کے بقول اب بابر اعظم اپنی یہ غلطیاں ٹھیک کر رہے ہیں اور آف سائیڈ کے ساتھ ساتھ مڈ وکٹ اور سامنے اچھی شاٹس کھیل رہے ہیں۔ 'مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے میں واقعی خوش ہوں، جس طرح سے وہ سپنرز کو ہینڈل کر رہے ہیں۔' کرکٹ مبصر اور تجزیہ کار ڈاکٹر نعمان نیاز نے بابر اعظم کی فارم میں واپسی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ بابر اعظم کا دوبارہ فارم میں آنا یاد دہانی ہے کہ کرکٹ ہمیشہ اس سکرپٹ کی پیروی نہیں کرتی جو ہم اس کے لیے لکھتے ہیں۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں ڈاکٹر نعمان نیاز کا کہنا تھا بابر اعظم کبھی بھی پاور ہٹنگ اور مسلز کی طاقت سے لمبے شاٹس لگانے کے ماہر نہیں تھے لیکن انھیں زبردستی اس جانب دھکیلا گیا۔ اُن کے بقول بابر اعظم کو زبردستی غلط نمبر پر کھلانے کی کوشش کی گئی، اُنھیں ٹی 20 کرکٹ کے لیے ان فٹ قرار دیا گیا، کپتانی واپس لے لی گئی اور یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ وہ بھولی ہوئی داستان بن چکے ہیں۔ 'لیکن اب جو بابر اعظم نے حاصل کیا، وہی ہے جو اُن کا خاصہ تھا۔ خوبصورتی، شائستگی، درستگی، خالص کرکٹ اور ایک پرکشش انداز جو ہماری سانسیں روک دیتا تھا۔' 'چاہے وہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں واپس آئیں یا نہ آئیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
یہ سوال ایک بھولی ہوئی باز گشت کی طرح کھوکھلا محسوس ہوتا ہے، ایک بھولی ہوئی بازگشت کی طرح۔‘ بی بی سی نیوز اُردو سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر نعمان نیاز کا کہنا تھا کہ لوگ بابر اعظم کا ہمیشہ دیگر بڑے کرکٹرز سے موازنہ کرتے ہیں جو غلط ہے، بابر کوالٹی کرکٹ کھیلنے والے بلے باز ہیں، جن کا انداز دل موہ لیتا ہے۔ ’جب ہم نمبرز کی بات کرتے ہیں، میچ وننگ پرفارمنسز کی بات کرتے ہیں یا ان کا موازنہ ژہیر عباس یا کوہلی سے کرتے ہیں، تو یہ موازنہ غلط ہے۔ بابر اعظم کی بلے بازی حرکت کرتی ہوئی شاعری کی طرح لگتی ہے۔‘ ڈاکٹر نعمان نیاز کہتے ہیں کہ پشاور زلمی کی مینجمنٹ نے بھی بابر اعظم کی صلاحیتوں کو پہچان کر اُن سے استفادہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوشال مینڈس جیسے جارح مزاج بلے بازوں کو پاور پلے میں پاور ہٹنگ کا ٹاسک دیا گیا جبکہ بابر کو اپنی نیچرل گیم کھیلنے کی ہدایت کی گئی
