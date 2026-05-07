بابر اعظم بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں کھیلنے سے محروم، پی سی بی نے زخمی ہونے کی تائید کی

پاکستان کے ستارے بلے باز بابر اعظم بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں کھیلنے سے محروم ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بائیں گھٹنے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ پی سی بی نے کہا کہ بابر اعظم دو ٹیسٹ سیریز کے پہلے کھیل میں شامل نہیں ہوں گے، جو 8 مئی کو شیری بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ بابر اعظم نے پاکستان سپر لیگ 11 میں سب سے زیادہ رنز بنائے، 11 اننگز میں 588 رنز بنائے، جن کا ایوریج 73.02 تھا اور اسٹریک ریٹ 145.90 تھا، جن میں دو سنچریاں اور تین نصف سنچریاں شامل تھیں۔ پاکستان کی پہلی ٹیسٹ ٹیم میں شامل ہیں: شان مسعود (کپتان)، عبداللہ فاضل، احمد بٹ، عزان اویس، حسن علی، امام الحق، خرم شاہزاد، محمد عباس، محمد رضوان، محمد غازی غوری، نoman علی، ساجد خان، سلمان علی آغا، سعود شکیل اور شاہین شاہ آفریدی۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے جمعہ کو معلوم کیا کہ بابر اعظم ، پاکستان کے ستارے بلے باز، بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں شرکت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ اپنے بائیں گھٹنے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ اداروں نے کہا کہ بابر اعظم دو ٹیسٹ سیریز کے پہلے کھیل میں شامل نہیں ہوں گے، جو 8 مئی کو شیری بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ پی سی بی نے کہا کہ ٹیم کی طبی عملاؤں نے اس کی حالت پر نزدیک سے نظر رکھ رہی ہے اور اس کے برائے بازی کے بارے میں مزید اپ ڈیٹ جلد ہی امید کی جا رہی ہے۔ بابر اعظم نے پاکستان سپر لیگ 11 میں سب سے زیادہ رنز بنائے، 11 اننگز میں 588 رنز بنائے، جن کا ایوریج 73.
02 تھا اور اسٹریک ریٹ 145.90 تھا، جن میں دو سنچریاں اور تین نصف سنچریاں شامل تھیں۔ اس نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف کوالیفائیئر میں براہنا بازی کا کردار ادا کیا، جو پیشاور زلمی کو فائنل میں پہنچانے میں کلیدی تھا، جس کے بعد بابر نے کہا کہ وہ اپنی بہترین حالت میں واپس آ رہے ہیں۔ پاکستان کی پہلی ٹیسٹ ٹیم میں شامل ہیں: شان مسعود (کپتان)، عبداللہ فاضل، احمد بٹ، عزان اویس، حسن علی، امام الحق، خرم شاہزاد، محمد عباس، محمد رضوان، محمد غازی غوری، نoman علی، ساجد خان، سلمان علی آغا، سعود شکیل اور شاہین شاہ آفریدی
بابر اعظم پاکستان کرکٹ بورڈ بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز زخمی
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
11 dead, widespread flooding as cyclone hits OmanAt least 11 people died after a powerful cyclone struck Oman causing widespread flooding and landslides, emergency authorities said on Monday.
Read more »
Iran rescues 11 Indian sailors after vessel sinks: mediaIranian coastguards rescued 11 Indian sailors whose vessel, en route to Oman, sank due to bad weather conditions, state media reported on Wednesday.
Read more »
Asian Games Squash: Pakistan beat Singapore at Hangzhou, ChinaPakistan's Zaman Noor beat Liang Aaron Jon Widjaja of Singapore 11/6, 11/6 and 11/9 in three games
Read more »
Myanmar armed group says 11 civilians killed in junta air strikesMyanmar military air strikes in northern Shan state killed 11 civilians and wounded 11 more.
Read more »
US releases 11 Yemeni detainees from Guantanamo prisonThe US Defense Department said Monday it had resettled 11 Yemeni detainees from its Guantanamo prison to Oman, leaving 15 people still held at the controversial American base in Cuba.
Read more »
پنجاب کے ہر مسافر کے لیے آرام دہ بس شیلٹرز قائم کرنے فیصلہپنجاب بھر میں 588 بس شیلٹرز کے قیام پر تیزی سے کام شروع کردیا گیا ہے
Read more »