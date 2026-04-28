بادشاہ چارلس سوم کا امریکہ کا دورہ، صدر ٹرمپ کی جانب سے پروقار استقبالیہ

برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم اور ملکہ کامیلا صدر ٹرمپ کے اعزاز میں منعقدہ استقبالیہ تقریب میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے۔ تقریب میں فوجی بینڈ کی پرفارمنس اور 21 توپوں کی سلامی شامل تھی۔ صدر ٹرمپ نے برطانیہ اور امریکہ کے درمیان تاریخی دوستی کو اجاگر کیا۔
برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم اور ان کی اہلیہ ملکہ کامیلا ایک چار روزہ سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ان کے اعزاز میں ایک پروقار استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا، جو دونوں ممالک کے گہرے اور تاریخی تعلقات کا مظہر تھا۔ اس تقریب میں امریکی فوجی بینڈ نے برطانیہ اور امریکہ کے قومی ترانے بجائے، جس نے تقریب میں موجود ہر شخص کے دلوں میں حب الوطنی کی ایک لہر دوڑا دی۔ اس کے علاوہ، 21 توپوں کی سلامی دی گئی، جو شاہی مہمانوں کے لیے ایک منفرد اعزاز تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود شاہ چارلس سوم کو سلام پیش کیا اور ان کے ساتھ اسٹیج پر موجود رہے، جبکہ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے بھی شاہی جوڑے کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ تقریب میں شرکت کرنے والے اہم امریکی عہدیداروں میں نائب صدر اور دیگر اعلیٰ حکام شامل تھے۔ استقبالیہ کے دوران، شاہ چارلس سوم اور ملکہ کامیلا نے امریکی کابینہ کے اہم اراکین سے ملاقات کی اور دوستانہ مصافحے کیے، جو دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور احترام کی علامت تھی۔ بعد میں، صدر ٹرمپ ، میلانیا ٹرمپ، شاہ چارلس سوم اور ملکہ کامیلا نے یادگار مشترکہ تصاویر بنوائیں، جو مستقبل میں دونوں ممالک کے تعلقات کی ایک قیمتی یادگار کے طور پر محفوظ رہیں گی۔ صدر ٹرمپ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تاریخی دوستی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے برطانیہ سے زیادہ قریبی دوست کوئی اور ملک نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے ماضی کی ایک علامتی مثال کا حوالہ دیتے ہوئے، آنجہانی ملکہ برطانیہ ایلزبتھ دوم کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں لگائے گئے ایک درخت کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے وہ درخت وقت کے ساتھ مضبوط ہوا ہے، اسی طرح دونوں ممالک کے تعلقات بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے برطانوی قوم کے اعلیٰ کردار اور مشترکہ تاریخ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی آزادی کی جدوجہد صدیوں پر محیط مشترکہ کوششوں کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک نے مل کر دنیا کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تقریب کے آغاز میں، صدر ٹرمپ نے واشنگٹن میں بارش کے حوالے سے مزاحیہ تبصرہ کرتے ہوئے اسے برطانوی موسم قرار دیا، جس پر شرکا نے بھرپور قہقہے لگائے اور ماحول خوشگوار بن گیا۔ یہ لمحہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان دوستانہ تعلقات اور ہلوا پن کا مظہر تھا۔ اس دورے کی ایک اور اہم پیشرفت یہ ہے کہ ایران میں 'جان فدا' مہم میں تقریباً 3 کروڑ سے زائد شہریوں نے خود کو رجسٹر کروا لیا ہے۔ یہ مہم ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ کسی بھی ممکنہ تنازعے کے لیے رضا کاروں کو تیار کرنے کی کوشش ہے۔ اس مہم نے بین الاقوامی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے، اور کئی ممالک نے ایران پر اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جرمنی نے بھی اس صورتحال پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کو اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے اور اس صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنا ضروری ہے۔
