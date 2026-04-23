بادشاہ چارلس سوم کا امریکہ دورہ: ٹرمپ کا کہنا ہے کہ تعلقات کی بحالی میں مدد مل سکتی ہے

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم کا امریکہ کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ سے شکار تعلقات کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے برطانیہ کے وزیراعظم کی ایران جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہ دینے پر بھی تنقید کی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم کی امریکہ کے آئندہ دورے سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ سے شکار تعلقات کی بحالی میں مدد مل سکتی ہے۔ بادشاہ چارلس سوم پیر کو چار روزہ دورے پر امریکہ پہنچیں گے، تاہم ایران جنگ اور جفری ایپسٹین سے منسلک اسکینڈلز کے باعث اس تاریخی دورے پر بین الاقوامی تناؤ کی چھایا رہنے کا امکان ہے۔ بی بی سی کے سوال کے جواب میں کہ آیا چارلس سوم کا دورہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے، ٹرمپ نے کہا: بالکل۔ وہ زبردست ہیں، ایک شاندار انسان ہیں۔ یقیناً جواب ہاں میں ہے۔ چارلس سوم برطانیہ کی حکومت اور ٹرمپ کی درخواست پر امریکہ کا پہلا سرکاری دورہ کریں گے۔ وہ ملکہ کیملا کے ساتھ امریکہ جائیں گے اور بعد میں برمودا کا الگ سے دورہ کریں گے۔ ٹرمپ نے 28 فروری کو امریکہ-اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی ایران جنگ میں شامل نہ ہونے پر برطانوی وزیراعظم کیر سٹارمر پر سخت تنقید کی ہے۔ صدر نے بی بی سی کے ساتھ اپنے ٹیلی فون انٹرویو میں امریکہ کے اتحادیوں بشمول برطانیہ کے فوجی ردعمل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی۔ سٹارمر ایپسٹین کے معروف ساتھی پیٹر مینڈیلسن کو واشنگٹن میں برطانیہ کا سفیر مقرر کرنے کے سیاسی اسکینڈل میں پھنس چکے ہیں۔ ٹرمپ نے بی بی سی کو بتایا کہ سٹارمر صرف اس دھچکے سے 'بحال' ہو سکتے ہیں اگر وزیراعظم شمالی سمندر کو کھولیں تاکہ تیل اور گیس کی پیداوار بڑھائی جا سکے اور ان کی امیگریشن پالیسیاں 'مضبوط' ہوں۔ صدر ٹرمپ نے واضح طور پر برطانیہ کے وزیراعظم کی ایران کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ مکمل تعاون نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، خاص طور سے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے جو امریکہ کے مفادات کے لیے خطرہ ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ برطانیہ کے وزیراعظم کی پالیسیاں امریکہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں اور انہیں اپنی ترجیحات کو دوبارہ جائزہ لینا چاہیے۔ انہوں نے خاص طور پر برطانیہ کی توانائی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کو اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانی چاہیے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ کی امیگریشن پالیسیاں بہت نرم ہیں اور انہیں سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کو اپنی سرحدوں کو کنٹرول کرنا چاہیے اور غیر قانونی امیگریشن کو روکنا چاہیے۔ بادشاہ چارلس سوم کے دورے کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ وہ بادشاہ کو ذاتی طور پر جانتے ہیں اور انہیں ایک شاندار شخصیت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ چارلس سوم امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ بادشاہ چارلس سوم کے ساتھ مختلف مسائل پر بات چیت کرنے کے لیے پرامید ہیں، بشمول تجارت، سلامتی اور موسمیاتی تبدیلی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان مضبوط تعلقات دنیا کے لیے ضروری ہیں اور وہ ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ تاہم، انہوں نے وزیراعظم سٹارمر کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ واضح رہے کہ ٹرمپ اور سٹارمر کے درمیان پہلے بھی کئی بار اختلافات رہے ہیں اور دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے پر سخت تنقید کی ہے.
