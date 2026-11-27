بارہ مولہ سے تعلق رکھنے والے عرفان حسن شاہ کی ڈوبنے سے موت
مقبوضہ کشمیر کے شہری عرفان حسن شاہ کا انتقال، آزاد کشمیر میں اہل خانہ کو حوالگی، بھارتی ڈی پورٹیشن کا پس منظر۔
مقبوضہ کشمیر کے ضلع بارہ مولہ کے رہائشی عرفان حسن شاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی لاش آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی۔ یہ واقعہ ان کی کوشش کے دوران پیش آیا کہ وہ ڈی پورٹیشن کے بعد آزاد کشمیر میں مقیم اپنی اہلیہ اور بچوں سے ملنے کے لیے سفر کریں۔
واقعے کی تفصیلات اور لاش کی بازیافت
ضلع نیلم کی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ اختر ایوب کے مطابق عرفان حسن شاہ کی لاش 23 نومبر کو صبح گیارہ بجے تقریباً کیرن کے قریب دریائے نیلم سے برآمد کی گئی۔ حکام نے بتایا کہ لاش کو بازیاب کروانے کے بعد اسے ضلعی انتظامیہ کے سپرد کر دیا گیا۔Also readپاکستان شہینز نے بنگلہ دیش اے کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی
انتظامیہ کی جانب سے لاش کی شناخت کے عمل میں کارکردگی دکھائی گئی۔ لاش کی جیب سے گورنمنٹ آف انڈیا کا شناختی کارڈ برآمد ہوا۔ شناختی کارڈ پر درج نام اور تفصیلات کی بنیاد پر اس کی تصدیق کی گئی۔ اس شناخت کے بعد متعلقہ حکام کو فوری اطلاع دی گئی۔
خاندان کے موقف اور رابطے کی کوششیں
عرفان حسن شاہ کے بچوں کا کہنا ہے کہ ان کے والد بارہ مولہ سے گاہے بگاہے ان سے رابطہ کرتے رہتے تھے۔ آخری رابطہ تقریباً پندرہ دن قبل ہوا تھا۔ اس رابطے کے دوران والد نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ تمام رکاوٹوں کے باوجود آزاد کشمیر پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے۔
بچوں نے بتایا کہ اس آخری رابطے کے بعد ان کے والد سے کسی طرح کا رابطہ نہیں ہوا۔ چند دنوں بعد انہیں سوشل میڈیا پر جاری کی گئی تصاویر اور شناختی کارڈ کے ذریعے والد کی لاش ملنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ انہوں نے شناخت کی درخواست دی جس پر انتظامیہ نے ان کی تصدیق کی۔
سیاسی پس منظر اور خاندان کی تقسیم
اس غمناک واقعے کی جڑیں بھارتی حکومت کی پالیسیوں میں موجود ہیں۔ بھارت نے اپریل 2025 میں پہلگام واقعے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں مقیم اہل خانہ کو ڈی پورٹ کر دیا تھا۔ عرفان حسن شاہ کی اہلیہ اور بچوں کو پاکستانی ہونے کی وجہ سے ڈی پورٹ کیا گیا تھا۔
ڈی پورٹیشن کے بعد خاندان کا حصہ مظفرآباد میں آباد ہوا۔ جبکہ عرفان حسن شاہ مقبوضہ کشمیر کے شہری ہونے کی وجہ سے اپنے رہائشی مقام بارہ مولہ میں ہی موجود رہے۔ اس تقسیم نے انہیں اہل خانہ سے دوری میں رکھا جو کہ ایک مسلسل چیلنج تھا۔
مزار کی حوالگی اور آئینی ترتیبات
اسسٹنٹ کمشنر اٹھ مقام چوہدری بشارت نے واقعے کے بعد ایک وضاحتی بیان جاری کیا۔ انہوں نے بتایا کہ عرفان حسن شاہ کی میت کو مقبوضہ کشمیر کے حکام کے بجائے مظفرآباد میں ان کے بچوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
چوہدری بشارت کے مطابق یہ فیصلہ مقبوضہ کشمیر میں موجود عرفان کے بھائی اور بہنوں کی اجازت کے بعد کیا گیا۔ تمام درکار قانونی اور انتظامی کارروائیاں مکمل کر لی گئیں۔ لاش کو مظفرآباد لایا گیا جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔
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