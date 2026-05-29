باسط علی کا شاداب خان کے انتخاب پر تنقید، ثقلین مشتاق کے سامنے کہہ دیا

سابق کرکٹر باسط علی نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں شاداب خان کی شمولیت کو اقربا پروری قرار دیتے ہوئے سلیکشن پالیسی پر سوال اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ تین سال بعد ون ڈے کرکٹ نہ کھیلنے والے کو صرف پی ایس ایل کی کارکردگی پر شامل کرنا غلط ہے۔
پاکستان کرکٹ میں اقربا پروری اور پسند نا پسند کی بنیاد پر کھلاڑیوں کے انتخاب کے حوالے سے سابق کرکٹر باسط علی نے ایک بار پھر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں موجود افسران اور سلیکٹرز اپنی مرضی سے کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کر رہے ہیں جس سے ملکی کرکٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ باسط علی نے اے آر وائی نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس ملک کی بنیاد ہی اچھی نہیں ہوگی تو کرکٹ کیسے ترقی کرے گی۔ انہوں نے انڈر 19 کرکٹ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے وقت میں انڈر 19 کی سلیکشن کمیٹی ہوتی تھی جو اب نہیں ہے۔ اصل بنیاد انڈر 19 سے بنتی ہے اور دنیا میں چار دن کی انڈر 19 کھیلی جاتی ہے جبکہ پاکستان میں تین دن کی بھی کروا دیں تو بڑی بات ہے۔ باسط علی نے شاداب خان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ شاداب خان نے تین سال سے ون ڈے کرکٹ نہیں کھیلی مگر انہیں صرف پی ایس ایل میں چار اوور کی پرفارمنس پر ون ڈے ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ انہوں نے اسے اقربا پروری اور پسند نا پسند کی بنیاد پر انتخاب قرار دیا۔ حیران کن طور پر انہوں نے یہ بات شاداب خان کے سسر ثقلین مشتاق کے سامنے کہی جو خود بھی سلیکشن کمیٹی کے رکن ہیں۔ باسط علی نے مزید کہا کہ پاکستانی کرکٹ کو خراب کرنے میں ڈومیسٹک کرکٹ کے ڈائریکٹرز کا بھی بڑا کردار ہے جو کہتے ہیں کہ جس کھلاڑی کی فٹنس نہیں ہے وہ نہیں کھیلے گا حالانکہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ رضوان کو ڈراپ کیے جانے پر باسط علی نے کہا کہ ہیڈکوچ مائیک ہیسن کے کہنے پر رضوان کو باہر کرنا بڑی زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پسند نا پسند کی بنیاد پر کرکٹ ہو رہی ہے اور جسے جو پسند ہے اسے کھلایا جاتا ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے پاکستانی کرکٹ کو طویل مدت میں نقصان پہنچے گا اور نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ باسط علی نے بورڈ سے مطالبہ کیا کہ وہ میرٹ پر مبنی سلیکشن پالیسی اپنائے اور اپنی ذاتی پسند نا پسند کو ایک طرف رکھے۔ اسی دوران ارجنٹائن نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے 26 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے جس میں لیونل میسی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ میسی مسلسل چھٹی بار ورلڈ کپ میں شرکت کریں گے۔ اسکواڈ میں دیگر معروف کھلاڑیوں کے علاوہ نوجوان کھلاڑیوں کو بھی موقع دیا گیا ہے.
