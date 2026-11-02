باغ جناح کا شیطان درخت: طبی فوائد اور ماحولیاتی اثرات کا تجزیہ
لاہور کے باغ جناح میں واقع 90 سالہ السٹونیا درخت جو شیطان درخت کے نام سے مشہور ہے، درحقیقت صحت اور ماحول کے لیے انتہائی مفید ہے۔
لاہور کے تاریخی مرکز میں واقع باغ جناح ، جو صدیوں پرانی تاریخ اور وسیع سبزے کا حامل ہے، میں سینکڑوں مختلف اقسام کے درخت موجود ہیں۔ ان میں قائد اعظم لائبریری کے عین سامنے کھڑا ایک 1935 میں لگایا گیا 90 سالہ قدیم درخت اپنی منفرد اور پراسرار شہرت کی وجہ سے خاص توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ عام فہم زبان میں جسے شیطان درخت کہا جاتا ہے، وہ دراصل کسی قسم کے خوف یا توہم پرست عقائد کی علامت نہیں بلکہ انسانی صحت اور ماحولیاتی نظام کا ایک خاموش اور موثر محافظ ہے۔
درخت کا سائنسی نام اور حقیقی شناخت
باغ جناح کے ٹورسٹ آفیسر سید نجم گیلانی نے ایکسپریس نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اس درخت کی اصل اور سائنسی شناخت کی تفصیلات شیئر کیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس درخت کا حقیقی سائنسی نام السٹونیا ہے، جو اسکاٹ لینڈ کے نامور ماہرِ نباتات اور بوٹینیکل گارڈن کے نگران سر چارلس السٹن کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ اس درخت کو اس کی متعدد طبیعیاتی خصوصیات کی بنا پر مختلف ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جن میں اس کی لکڑی کی سختی اور اس سے تیار ہونے والے اشیاء کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔Also readمولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر سی ڈی ای اور پولیس کی کارروائی
اس کی لکڑی کی سخت اور باریک ساخت کی وجہ سے اسے بلیک بورڈ ٹری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے کلاس رومز میں استعمال ہونے والے بلیک بورڈ تیار کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف، اس کے تنے میں چوٹ لگنے پر جو سفید اور دودھ جیسا مادہ خارج ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے ملکی ٹری کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سید نجم گیلانی نے وضاحت کی کہ یہ نام دراصل اس درخت کی ان طبیعیاتی خصوصیات کی عکاسی کرتے ہیں جو اسے دیگر درختوں سے ممتاز بناتی ہیں اور اس کی شناخت کو ایک منفرد مقام دیتی ہیں۔
شیطان درخت کہلانے کی وجوہات اور توہمات
شیطان درخت کے نام کے پیچھے چھپی حقیقت اور اس سے منسلک پرانے توہمات کی وضاحت کرتے ہوئے سید نجم گیلانی نے بتایا کہ قدیم چین اور دیگر کئی علاقوں میں پیپل کے درخت کی طرح السٹونیا کے بارے میں یہ مفروضہ عام تھا کہ یہاں شیاطین اور بھوتوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مفروضے کی اصل اور سائنسی وجہ اس کے پھولوں کی انتہائی مسحور کن اور تیز خوشبو ہے، جو رات کے وقت جب پھول کھلتے ہیں تو ایک خاص کیفیت پیدا کرتی ہے۔
رات کے وقت اس درخت سے نکلنے والی خوشبو کی شدت اور مہک 'رات کی رانی' کے پھولوں کی طرح ہوتی ہے، جو انسانوں کو بے ساختہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ قدیم زمانے میں جب سائنسی آگاہی کی کمی تھی، تو لوگ اس کیمیائی کشش کو ماورائی طاقتوں یا شیاطین کا جال سمجھتے تھے۔ اسی غلط فہمی اور ڈر کے تحت اسے شیطان درخت کا نام دیا گیا، حالانکہ ماہرین کے مطابق یہ درخت طبی لحاظ سے نہ صرف نقصان دہ نہیں بلکہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے۔
طبی فوائد اور قدیم علاج کے طریقے
اس درخت کے نام کے برعکس، یہ درخت طبی لحاظ سے انسانی جسم کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی جدید ایجاد سے قبل، قدیم حکیم اور ماہرینِ نباتات السٹونیا کے اجزاء کا استعمال نزلہ، زکام اور بخار کے علاج کے لیے کرتے تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ درخت بہترین اینٹی ملیریل خصوصیات رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ملیریا سے متعلق بخار، جسمانی درد اور سوجن کے خاتمے کے لیے اس کا قہوہ بنانا آج بھی انتہائی مفید اور موثر مانا جاتا ہے۔
درخت سے نکلنے والے سفید دودھیا مادے کے حوالے سے سید نجم گیلانی نے واضح کیا کہ یہ مادہ انسانی جلد کے لیے ہرگز نقصان دہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی قسم کی الرجی کا سبب بنتا ہے۔ تاہم، انہوں نے انتباہ کیا کہ اس مادے میں مخصوص کیمیائی ادویات کی آمیزش کر کے چوہے مارنے والی گولیاں تیار کی جاتی ہیں، جو صرف صنعتی یا زہریلے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ قدرتی حالت میں یہ درخت ماحول اور انسان دونوں کے لیے محفوظ اور مفید ہے۔
لاہور میں ماحولیاتی کردار اور مستقبل کی ترجیحات
باغ جناح میں اس وقت السٹونیا کے 100 سے 125 کے قریب مکمل تناور درخت موجود ہیں، جو شہر کے سبزے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اس درخت کی سب سے بڑی خوباسری اور طاقت اس کی تیز رفتار نشوونما ہے، جو چند ہی سالوں میں ایک گھنے اور وسیع پھیلاؤ والے درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لاہور کو درپیش اسموگ اور فضائی آلودگی کے سنگین مسئلے پر بات کرتے ہوئے سید نجم گیلانی نے بتایا کہ السٹونیا ماحولیاتی آلودگی کے خلاف بہترین مزاحمت رکھتا ہے۔
یہ درخت زہریلی فضا کو برداشت کر کے اپنی ساخت کو مضبوط رکھتا ہے اور وافر مقدار میں آکسیجن فراہم کرتا ہے، جو شہریوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی شہر کی گرین بیلٹس، سڑکوں کے کناروں اور نئے بننے والے پارکوں میں السٹونیا کی شجرکاری کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد لاہور کی فضا کو صاف رکھنا اور شہریوں کو فضائی بیماریوں سے محفوظ بنانا ہے۔
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