کوئٹہ کے سِول ہسپتال میں خواتین ڈاکٹر پر ایسڈ اٹیک کے بعد YDA نے تمام آؤٹ‑پیشنٹ سروسز بند کر دی؛ وزیرِ صاحب اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کی معطلی کا مطالبہ اور عبدالرزاق ترین کو بہادری کا سویل ایوارڈ دیا گیا
کئی دنوں تک حکومت کے ہسپتالوں میں آؤٹ‑پیشنٹ ڈیپارٹمنٹس بند رہے جب کہ ایمرجنسی وارڈز کو ہی خدمات جاری رہیں۔ یہ قدم بالوشستان کے صوبے کے جوان ڈاکٹرز ایسوسی ایشن (YDA) نے ایک خواتین ڈاکٹر پر ہونے والے شدید ایسڈ اٹیک کے بعد اٹھایا۔ کوئٹہ کے سِول ہسپتال میں عملے کی ایک ڈاکٹر، ڈاکٹر ماہ نور، پر اسکول سائنسی ایٹیک کے بعد حملہ کیا گیا جس نے ڈاکٹر اور ہسپتال کے دیگر عملے میں شدید غصہ اور اظعال پیدا کر دیے۔ اس واقعے کے بعد ڈاکٹرز نے فوری طور پر احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا اور Balochistan Health Secretary اور سِول ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کے خلاف نعرے لگائے، جن سے بہتر حفاظتی اقدامات اور ذمہ دار افراد کی معطلی کا مطالبہ کیا گیا۔ پروٹیسٹ کے دوران ڈاکٹرز نے اس بات پر زور دیا کہ ایمرجنسی کے سوا تمام طبّی خدمات بند کر دی جائیں تاکہ حکومتی انتظامیہ اس معاملے کو سنگینیت سے لے اور فوری طور پر حفاظتی انتظامات کو مضبوط بنایا جائے۔ اس احتجاج کے ردِ عمل میں بالوشستان کے ہوم افیئرز ایڈوائزر بابر یوسف زئی نے کہا کہ صوبے کے قائم شدہ وزیرِ صاحب، سرفراز بگٹی، آج کوئٹہ پہنچنے پر ڈاکٹرز سے ملاقات کریں گے اور ان کی جائز مطالبات کو قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مزید برآں وہ یہ بھی واضح کردہ کہ ڈاکٹر ماہ نور کی طبی حالت مستحکم ہے اور وہ کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں مناسب علاج پذیر ہیں۔ دوسری طرف، صوبائی حکومت نے اس واقعے کے پس منظر میں ایک ہیرو کی حیثیت سے عبدالرزاق ترین کو سویل ایوارڈ سے نوازا۔ اُنہیں اس واقعے میں ڈاکٹر ماہ نور کی جان بچانے میں دکھائے گئے حوصلے اور بہادری کے اعتراف میں یہ اعزاز دیا گیا۔ یہ ایوارڈ اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ حکومت عوام کی حفاظت اور ان کے ساتھ ہمدردی کا پیغام دینا چاہتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس طرح کے واقعات کے خلاف سخت کارروائی کا وعدہ بھی کیا گیا ہے.
کئی دنوں تک حکومت کے ہسپتالوں میں آؤٹ‑پیشنٹ ڈیپارٹمنٹس بند رہے جب کہ ایمرجنسی وارڈز کو ہی خدمات جاری رہیں۔ یہ قدم بالوشستان کے صوبے کے جوان ڈاکٹرز ایسوسی ایشن (YDA) نے ایک خواتین ڈاکٹر پر ہونے والے شدید ایسڈ اٹیک کے بعد اٹھایا۔ کوئٹہ کے سِول ہسپتال میں عملے کی ایک ڈاکٹر، ڈاکٹر ماہ نور، پر اسکول سائنسی ایٹیک کے بعد حملہ کیا گیا جس نے ڈاکٹر اور ہسپتال کے دیگر عملے میں شدید غصہ اور اظعال پیدا کر دیے۔ اس واقعے کے بعد ڈاکٹرز نے فوری طور پر احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا اور Balochistan Health Secretary اور سِول ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کے خلاف نعرے لگائے، جن سے بہتر حفاظتی اقدامات اور ذمہ دار افراد کی معطلی کا مطالبہ کیا گیا۔ پروٹیسٹ کے دوران ڈاکٹرز نے اس بات پر زور دیا کہ ایمرجنسی کے سوا تمام طبّی خدمات بند کر دی جائیں تاکہ حکومتی انتظامیہ اس معاملے کو سنگینیت سے لے اور فوری طور پر حفاظتی انتظامات کو مضبوط بنایا جائے۔ اس احتجاج کے ردِ عمل میں بالوشستان کے ہوم افیئرز ایڈوائزر بابر یوسف زئی نے کہا کہ صوبے کے قائم شدہ وزیرِ صاحب، سرفراز بگٹی، آج کوئٹہ پہنچنے پر ڈاکٹرز سے ملاقات کریں گے اور ان کی جائز مطالبات کو قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مزید برآں وہ یہ بھی واضح کردہ کہ ڈاکٹر ماہ نور کی طبی حالت مستحکم ہے اور وہ کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں مناسب علاج پذیر ہیں۔ دوسری طرف، صوبائی حکومت نے اس واقعے کے پس منظر میں ایک ہیرو کی حیثیت سے عبدالرزاق ترین کو سویل ایوارڈ سے نوازا۔ اُنہیں اس واقعے میں ڈاکٹر ماہ نور کی جان بچانے میں دکھائے گئے حوصلے اور بہادری کے اعتراف میں یہ اعزاز دیا گیا۔ یہ ایوارڈ اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ حکومت عوام کی حفاظت اور ان کے ساتھ ہمدردی کا پیغام دینا چاہتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس طرح کے واقعات کے خلاف سخت کارروائی کا وعدہ بھی کیا گیا ہے
بالوشستان ڈاکٹرز کا بائیکاٹ ایسیڈ اٹیک صنعتی سلامتی عبدالرزاق ترین
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