بالوچستان ہائی کورٹ نے صوبائی اسمبلی کی عمارت کی تنزلی کے ٹینڈر کھولنے سے روک دیا

بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبائی اسمبلی کی عمارت کی تنزلی کے لیے ٹینڈر کھولنے سے روک دیا ہے۔ کورٹ نے 11 مئی 2026 تک ٹینڈر کھولنے سے روک دیا ہے اور اگلے سماعت کے لیے تاریخ طے کر دی ہے۔
بالوچستان ہائی کورٹ نے صوبائی اسمبلی کی عمارت کی تنزلی کے لیے ٹینڈر کھولنے سے روک دیا ہے۔ کورٹ نے یہ حکم سنڈے کو 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق جاری کیا۔ چیف جسٹس محمد کامران خان ملاح خیل اور جسٹس نجم الدین مینگل پر مشتمل ڈویژن بینچ نے یہ حکم آئینی درخواستوں کی سماعت کے دوران دیا۔ درخواست گزاروں میں سے کینرانی عدالت میں ذاتی طور پر پیش ہوئے جبکہ رئیسانی کی نمائندگی ایڈوکیٹ محمد ریاض احمد نے کی۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شہاک بلوچ نے عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے بعد کینرانی نے میڈیا کو بتایا کہ کورٹ نے 11 مئی 2026 تک ٹینڈر کھولنے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کیس کی اگلی سماعت 11 مئی 2026 کو ہوگی جس کے بعد مزید کارروائی جاری رہے گی۔ یہ پیشرفت اس وقت ہوئی ہے جب بلوچستان حکومت پانچ ارب روپے کی لاگت سے ایک نئی اسمبلی عمارت تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ چینل نے رپورٹ کیا کہ اس مقصد کے لیے، موجودہ ڈھانچے کو گرانے کے لیے ٹینڈر کچھ دن پہلے جاری کیے گئے تھے، اور کھولنے کی تاریخ 7 مئی مقرر کی گئی تھی۔ صوبائی اسمبلی کی عمارت کی تنزلی کے فیصلے کے خلاف دائر درخواستوں پر بلوچستان ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ایک اہم پیشرفت ہے۔ کورٹ نے نہ صرف ٹینڈر کھولنے کی عمل میں مداخلت کی ہے بلکہ اس معاملے پر مزید سماعت کے لیے تاریخ بھی طے کر دی ہے۔ اس فیصلے سے بلوچستان کی سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے اور اس معاملے پر بحث و تمحیص جاری ہے۔ درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ موجودہ اسمبلی عمارت بلوچستان کی تاریخ اور ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے اور اسے گرانا کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ انہوں نے کورٹ سے استدعا کی تھی کہ ٹینڈر کھولنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ کورٹ نے درخواست گزاروں کی استدعا پر غور کرتے ہوئے فوری طور پر ٹینڈر کھولنے سے روک دیا ہے۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے نئی اسمبلی عمارت تعمیر کرنے کا مقصد صوبائی اسمبلی کے ارکان کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ موجودہ عمارت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہے اور اس میں ارکان کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے۔ نئی عمارت میں تمام تر جدید سہولیات ہوں گی اور یہ صوبائی اسمبلی کے کام کو مزید فعال بنائے گی۔ تاہم، اپوزیشن پارٹیوں نے حکومت کے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ یہ صرف فنڈز کی مبینہ طور پر لوٹ مار کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ موجودہ عمارت کی مرمت کی جا سکتی ہے اور اس پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کورٹ کے فیصلے کے بعد اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت اس معاملے پر کیا موقف اختیار کرتی ہے اور کورٹ کی اگلی سماعت میں کیا پیش کرتی ہے۔ اس فیصلے سے بلوچستان میں تعمیر و ترقی کے منصوبوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ کورٹ کا فیصلہ بلوچستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے.
