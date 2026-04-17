بال ٹیمپرنگ سے کارکردگی متاثر نہیں ہوئی، اوپننگ میری پسند ہے: فخر زمان

پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز فخر زمان نے بال ٹیمپرنگ کیس کے حوالے سے اپنے ردعمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس واقعے سے ان کی کارکردگی پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ انہوں نے اپنی ترجیحی بیٹنگ پوزیشن پر بھی بات کی۔
فخر زمان ، پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز، نے ایک خصوصی انٹرویو میں بال ٹیمپرنگ کیس کے اثرات اور اپنی بیٹنگ پوزیشن کے بارے میں کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے ان کی کارکردگی پر کوئی اثر نہیں پڑا اور وہ اسے دل پر نہیں لے رہے۔ فخر زمان نے بتایا کہ پابندی ختم ہونے کے بعد انہوں نے اب تک زیادہ میچز نہیں کھیل ے ہیں۔ ان کے خیال میں، ٹی20 کرکٹ میں دس میں سے تین یا چار میچز میں اچھا کھیل نا بھی کامیابی ہے۔ ایک پروفیشنل کھلاڑی کے لیے معمولی واقعات سے متاثر ہونا بقا کے لیے مشکل ہو سکتا
ہے، کیونکہ کھلاڑیوں کی زندگی میں اس سے کہیں زیادہ بڑے واقعات پیش آتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بال ٹیمپرنگ کے حالیہ واقعے سے ان کی کارکردگی میں ایک فیصد بھی کمی نہیں آئی۔ فخر زمان نے اپنی ترجیحی بیٹنگ پوزیشن کے بارے میں کہا کہ انہیں اوپننگ کرنا پسند ہے اور انہوں نے ہمیشہ اسی پوزیشن پر بیٹنگ کی ہے۔ کلب کرکٹ، پاکستان اور پی ایس ایل میں انہوں نے اننگز کا آغاز کیا ہے۔ تاہم، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حتمی فیصلہ کپتان اور کوچ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا کھلاڑی کس پوزیشن پر زیادہ موثر ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے لاہور قلندرز کی مثال دی، جہاں انہیں بطور اوپنر بہتر سمجھا جاتا ہے۔ فخر زمان کے مطابق، اگر پاکستانی ٹیم کی مینجمنٹ کو لگتا ہے کہ کوئی اور کھلاڑی ان سے بہتر اوپننگ کر سکتا ہے، تو انہیں کسی دوسری پوزیشن پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پی ایس ایل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بعض کھلاڑیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل اور فرنچائز کرکٹ میں کھلاڑی کو اپنی بیٹنگ پوزیشن کے حوالے سے لچکدار رویہ اپنانا چاہیے اور کپتان و کوچ کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پر، انہوں نے اپنی زندگی میں اوپننگ کو ترجیح دینے کا اظہار کیا۔ اس انٹرویو میں دیگر موضوعات پر بھی بات ہوئی، لیکن فخر زمان کی کرکٹ کیریئر سے متعلق گفتگو پر خصوصی توجہ دی گئی۔ انہوں نے اپنی ذہنی مضبوطی اور پروفیشنل اپروچ کا مظاہرہ کیا، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ وہ دباؤ میں بھی بہترین کارکردگی دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں
