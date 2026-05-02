بانی پی ٹی آئی کی رہائی کیلئے ملک گیر احتجاج، پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین کا مشترکہ اعلان

پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے آئین کے تحفظ اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے ملک گیر جلسے و جلوسوں کا اعلان کیا ہے۔ محمود خان اچکزئی اور سلمان اکرم راجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس میں حکومت اور اداروں پر تنقید کرتے ہوئے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مشترکہ طور پر آئین کے تحفظ اور پارٹی بانی عمران خان کی رہائی کے لیے ملک گیر جلسے و جلوس وں کا اعلان کیا ہے۔ لاہور میں منعقدہ مشترکہ پریس کانفرنس میں محمود خان اچکزئی (تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ)، سلمان اکرم راجہ (پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل)، اسد قیصر، سردار لطیف کھوسہ، عمر ڈار اور عمار جان (حقوق خلق پارٹی) نے شرکت کی۔ محمود خان اچکزئی نے اداروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں اور دنیا میں یہ نظیر نہیں ملتی کہ کسی پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا جائے۔ انہوں نے عمران خان کو ملک کا سب سے بڑا لیڈر قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ وفاداریاں بیچتے ہیں وہ غدار ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں منتخب پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنایا جائے اور فیصلے منتخب نمائندوں کے ذریعے کیے جائیں۔ اچکزئی نے واضح کیا کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں اور وہ لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مائنس عمران خان کے ماحول کو بنانے کی ہر کوشش کی مزاحمت کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کا راستہ روکا گیا تو فوج اور عوام کی لڑائی میں عوام ہی فتح حاصل کریں گے۔ انہوں نے حکومت کو وارننگ دی کہ اگر جدو جہد نہ کرنے دی گئی تو جیلیں بھر جائیں گی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سیاست کا محور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور وہ آخری دم تک عمران خان کے ساتھ وفا نبھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور جو کوئی بھی اس قوم کو جھٹلانے یا اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے گا وہ بے وقوف ہوگا۔ راجہ نے یقین ظاہر کیا کہ عوام کا ریلا عمران خان کو آزاد کرائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج عمران خان کی رہائی اور ان کی صحت ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ پاکستان کے ہر مزدور اور کسان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کی آزادی کے لیے لڑیں۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے محمود خان اچکزئی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہیں قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان نے انہیں محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے مشاورت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی تاریخ کے شعور رکھتی ہے اور پاکستان کی موجودہ معاشی حالت سے بخوبی واقف ہے۔ انہوں نے کسانوں اور مزدوروں کی بدحالی پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ موجودہ حکومت عیاشیاں کر رہی ہے جبکہ عام آدمی بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ اسد قیصر، سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے پریس کانفرنس میں پنجاب میں کسانوں کے استحصال کی نشاندہی کی اور کہا کہ وہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پارٹی عمران خان کی ہے اور کوئی بھی ان کی جگہ لینے کی کوشش کرے گا تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جدوجہد پرامن ہوگی اور یہ ان کا آئینی حق ہے۔ پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کراچی میں پانی کا بحران شدید ہو گیا ہے اور پانی کی فراہمی مزید چار روز تک متاثر رہنے کا خدشہ ہے۔ علاوہ ازیں، وزیر اطلاعات نے افغان طالبان فورسز کی جانب سے سرحد پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔
