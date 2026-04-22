بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی صحت، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کا اظہارِ تشویش

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا محمد سہیل آفریدی نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی صحت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بیماری کو سازش قرار دیا۔ انہوں نے جیل میں ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالنے اور سیاسی انتقام کے اقدامات کی مذمت کی۔
خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اسمبلی کے اجلاس میں ایک پُرتپاک خطاب کے دوران کہا کہ عمران خان نے ہزار دن سے زائد عرصہ جیل میں گزارا ہے اور اس دوران شدید جسمانی تکلیف کے باوجود انہوں نے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ ان کی ثابت قدمی اور حوصلے کی مثال ہے۔ وزیراعلیٰ نے مزید کہا کہ اب ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو بھی آنکھوں کی بیماری لاحق ہوگئی ہے اور انہیں بھی طبی سہولیات سے محروم رکھا جارہا ہے۔ انہوں نے اس صورتحال کو سوچی سمجھی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں کی دائیں آنکھ میں مسئلہ ہے اور یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے۔ وزیراعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 73 کا آئین پیش کرکے ملک کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ تاہم، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بعد میں ان کے خاندان نے آئین میں تبدیلیاں کرکے اس کو کمزور کردیا۔ انہوں نے اپنے ذاتی تجربے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کا نام آیا تو کچھ لوگوں نے انہیں دہشت گرد اور اسمگلر قرار دیا، جو کہ ان کی توہین نہیں بلکہ پورے ایوان کی توہین تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ جمہوری تھے، ہیں اور رہیں گے اور انہیں اپنے قائد سے ملنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی، حکومت پنجاب، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی ملاقات کی درخواستیں جمع کروائی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ تین ججوں کے فیصلے کے باوجود جیل سپرنٹنڈنٹ ملاقات کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے اس رویے کو جمہوریت کے لیے نقصان دہ قرار دیا اور کہا کہ کل یہ صورتحال کسی اور کے ساتھ بھی پیش آسکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے ٹیکسوں سے ان کے مخالفین بیرون ملک جاتے رہے لیکن جب انہوں نے قانونی طریقے سے احتجاج کیا تو ان پر آئینی دروازے بند کردیے گئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے 26 سال کے دوران ایک بھی قانون توڑا نہیں ہے۔ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے اور انہوں نے ذاتی سیاسی مفادات سے بالاتر ہوکر اس ملک کی خدمت کرنے کا عہد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ اس معاملے پر توجہ دینے آئے تو اگلے ہی روز چیئرمین کی بہنوں پر تشدد کیا گیا۔ انہوں نے بشریٰ بی بی کو ان کی بیٹیوں اور چیئرمین کو ان کی بہنوں سے ملنے سے روکنے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے ڈاکٹر سارنگ قتل کیس میں پیشرفت کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اس کیس میں بھی حقائق کو سامنے لایا جائے گا۔ انہوں نے پاکستان کی بدلتی ہوئی علاقائی اور عالمی صورتحال میں فعال اور نتیجہ خیز سفارتی کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے خبریں اور حالات حاضرہ کے حوالے سے فراہم کی جانے والی معلومات عوام کے لیے انتہائی اہم ہیں اور اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حقائق کی نشاندہی کریں اور ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مل کر ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جو دنیا میں سربلند رہے.
عمران خان بشریٰ بی بی جیل خیبرپختونخوا وزیراعلیٰ سیاسی انتقام سازش