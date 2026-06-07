باکو حرام نے ۴۱۰ سے زائد اغوا شدہ افراد کی آزادی کی تصدیق کی

باکو حرام کے ذریعے شمال مشرقی نائجیریا کے گاؤں نگووشے سے اغوا شدہ خواتین و بچوں کی ریسکیو، رنسوم کی جھگڑی اور ملکی سلامتی پر اس کے اثرات کی تفصیل۔
باکو حرام نے اس سال کے شروع میں شمال مشرقی ریاست بورنو کے ایک گاؤں سے اغوا کردہ ۴۱۰ سے زیادہ افراد کی آزادی کا اعلان کیا ہے۔ اس خوشخبری کی تصدیق سینیٹر محمد علی ندومی اور مقامی نوجوان رہنما سمائیلا کائگما نے کی۔ کائگما، جو بورنو ساؤتھ یوتھ الائنس ( BOSYA ) کے صدر ہیں، نے بتایا کہ ان کی تنظیم نے نگووشے گاؤں سے اغوا شدہ تمام ۴۱۶ خواتین و بچوں کو آزاد کرانے کے لیے ثالثی کے چینلز قائم کیے تھے۔ نگووشے گاؤں کم از کم ۱۰ کلومیٹر کی حد میں فلسطینی سرحد کے قریب واقع ہے اور گوزا کی پہاڑی رتل کا حصہ ہے جو باکو حرام کا اہم قلعہ سمجھی جاتی ہے۔ اس علاقہ پر متعدد بار حملے ہوئے ہیں اور مقامی لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ باکو حرام کے ساتھ ساتھ ملک میں دیگر کئی مسلح گروپس بھی اغوا کے ذریعے رنسوم کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاہور کی مشاورتی کمپنی SBM انٹیلیجنس کے ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، جولائی ۲۰۲۴ سے جون ۲۰۲۵ کے درمیان ملک بھر میں رنسوم کی ادائیگیوں کا مجموعی حجم تقریباً ۱٫۶۶ ملین ڈالر تک پہنچ گیا۔ حکومتی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ رنسوم کی ادائیگی نہیں کرتے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ سرکاری یا متاثرہ خاندانوں دونوں طرف سے اس طرح کی ادائیگیوں کا رواج عام ہے۔ یہ واقعہ نائجیریا کی ۱۷ سال پرانی جدائی اور دہشتگردی کے خلاف جنگ کی ایک نئی گونج ہے۔ ۲۰۰۹ میں باکو حرام کے بغاوت کے بعد، اس جدوجہد نے نہ صرف زبردست جانی نقصان پیدا کیا بلکہ لاکھوں افراد کو بے گھر بھی کر دیا۔ مختلف مسلح گروہوں، جن میں جدّی، بینڈٹ اور الگاؤ پسند شامل ہیں، کی موجودگی نے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنایا ہے۔ اس بحران کے حل کے لیے مقامی تنظیموں جیسے کہ BOSYA کی کوششیں اہم مقام پر ہیں، لیکن طویل المدتی حل کے لیے حکومتی اور بین الاقوامی سطح پر جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے.
باکو حرام نے اس سال کے شروع میں شمال مشرقی ریاست بورنو کے ایک گاؤں سے اغوا کردہ ۴۱۰ سے زیادہ افراد کی آزادی کا اعلان کیا ہے۔ اس خوشخبری کی تصدیق سینیٹر محمد علی ندومی اور مقامی نوجوان رہنما سمائیلا کائگما نے کی۔ کائگما، جو بورنو ساؤتھ یوتھ الائنس (BOSYA) کے صدر ہیں، نے بتایا کہ ان کی تنظیم نے نگووشے گاؤں سے اغوا شدہ تمام ۴۱۶ خواتین و بچوں کو آزاد کرانے کے لیے ثالثی کے چینلز قائم کیے تھے۔ نگووشے گاؤں کم از کم ۱۰ کلومیٹر کی حد میں فلسطینی سرحد کے قریب واقع ہے اور گوزا کی پہاڑی رتل کا حصہ ہے جو باکو حرام کا اہم قلعہ سمجھی جاتی ہے۔ اس علاقہ پر متعدد بار حملے ہوئے ہیں اور مقامی لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ باکو حرام کے ساتھ ساتھ ملک میں دیگر کئی مسلح گروپس بھی اغوا کے ذریعے رنسوم کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاہور کی مشاورتی کمپنی SBM انٹیلیجنس کے ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، جولائی ۲۰۲۴ سے جون ۲۰۲۵ کے درمیان ملک بھر میں رنسوم کی ادائیگیوں کا مجموعی حجم تقریباً ۱٫۶۶ ملین ڈالر تک پہنچ گیا۔ حکومتی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ رنسوم کی ادائیگی نہیں کرتے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ سرکاری یا متاثرہ خاندانوں دونوں طرف سے اس طرح کی ادائیگیوں کا رواج عام ہے۔ یہ واقعہ نائجیریا کی ۱۷ سال پرانی جدائی اور دہشتگردی کے خلاف جنگ کی ایک نئی گونج ہے۔ ۲۰۰۹ میں باکو حرام کے بغاوت کے بعد، اس جدوجہد نے نہ صرف زبردست جانی نقصان پیدا کیا بلکہ لاکھوں افراد کو بے گھر بھی کر دیا۔ مختلف مسلح گروہوں، جن میں جدّی، بینڈٹ اور الگاؤ پسند شامل ہیں، کی موجودگی نے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنایا ہے۔ اس بحران کے حل کے لیے مقامی تنظیموں جیسے کہ BOSYA کی کوششیں اہم مقام پر ہیں، لیکن طویل المدتی حل کے لیے حکومتی اور بین الاقوامی سطح پر جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے
باکو حرام اغوا نائجیریا رنسوم BOSYA