باگلا مسجد کے عطیہ خانوں سے 18 کروڑ 21 لاکھ ٹکا نکلا
بنگلہ دیش کے قصور گنج ضلع کی مشہور باگلا مسجد کے عطیہ خانوں سے 18 کروڑ 21 لاکھ 69 ہزار 517 ٹکا برآمد ہوئے ہیں۔
بنگلہ دیش کے تاریخی اور مشہور باگلا مسجد میں جمع کی گئی عطیہ رقم کا انکشاف ہوا ہے جس میں کل 18 کروڑ 21 لاکھ 69 ہزار 517 ٹکا شامل ہیں۔ اس ریکارڈ رقم کے علاوہ صندوقوں سے تارک اور سونے کی زیورات بھی برآمد ہوئے ہیں۔
15 گھنٹوں میں گنی گئی عظیم رقم
مسجد کی انتظامیہ نے 21 نومبر 2026 کو جمعہ کی رات 10:15 بجے باضابطہ طور پر تصدیق کی کہ چوبیس ہزار سے زائد ٹکوں اور سونے کے زیورات سمیت کل رقم کی درست مقدار 18 کروڑ 21 لاکھ 69 ہزار 517 ٹکا ہے۔ اس عظیم رقم کی گنتی کرنے کے لیے مسجد کے عملے کو تقریباً پندرہ گھنٹے محنت کرنی پڑی۔Also readMiss Universe Vietnam 2026 Nguyen Quynh Anh ka taaj wapas liya gaya
چار ماہ بعد کھلی عطیہ کی ڈبیاں
مسجد کے صدر نے بتایا کہ چوبیس ہزار اور بیس ہزار ڈبیاں چار ماہ اور چوئی دن بعد کھولی گئیں۔ یہ مدت دراصل گزشتہ بار کے کھلنے اور اس بار کے کھلنے کے درمیان کا وقت ہے۔
24 نیوز ایچ ڈی کی رپورٹ کے مطابق یہ رقم گزشتہ سال کے ریکارڈ سے بھی زیادہ ہے۔ گزشتہ سال 27 جون کو جب صندوق کھلے تھے تو ان میں 15 کروڑ 90 لاکھ 80 ہزار 146 ٹکا موجود تھا۔
بشریٰ کی سخاوت اور فن تعمیر
باگلا مسجد کا فن تعمیر منفرد ہے جس کی وجہ سے یہ پورے بنگلہ دیش میں مشہور ہے۔ ہزاروں زائرین اور عقیدت مندوں کی طرف سے یہاں لا محدود عطیات جمع کیے جاتے ہیں۔
اس سال کی رقم میں اضافے سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی جانب سے مسجد کے لیے مالی تعاون میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ یہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔
خارجی کرنسی اور سونے کی قیمت
گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی صندوقوں میں مختلف خارجی کرنسیاں اور سونے کے زیورات پائے گئے۔ یہ اضافی چیزیں بھی جمع کرائے گئے عطیہ کا اہم حصہ ہیں۔
مسجد کی انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ سونے اور چاندی کی اشیاء اور خارجی کرنسی کو الگ الگ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ رقم مسجد کی تعمیر و بحالی میں استعمال ہوگی۔
مستقبل کے لیے مالیاتی استحکام
مسجد کے صدر کے مطابق یہ رقم مذہبی رسومات اور عمارت کی دیکھ بھال کے لیے استعمال ہوگی۔ یہ عظیم رقم مسجد کے مستقبل کے لیے ایک مضبوط مالیاتی بنیاد فراہم کرتی ہے۔
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