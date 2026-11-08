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بجلی اور گیس سبسڈی کا نیا نظام جنوری 2027 سے نافذ

ExpressNewsPK#13 in پاکستان
بجلی اور گیس سبسڈی کا نیا نظام جنوری 2027 سے نافذ
اسحاق ڈار · پاور ڈویژن · آئی ایم ایف

فاقی حکومت کی جانب سے پاور ڈویژن اور وزارت پیٹرولیم نے بجلی اور گیس صارفین کے لیے سبسڈی کی تقسیم کا نیا طریقہ کار تیار کر لیا ہے۔

فاقی حکومت نے بجلی اور گیس کے صارفین کو سبسڈی فراہم کرنے کے لیے ایک نئے اور جدید نظام کو متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاور ڈویژن اور وزارت پیٹرولیم نے مشترکہ طور پر ایک نئی اکنامک سوشل رجسٹری تیار کر لی ہے، جس کا مقصد ریاستی سبسڈی کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو اس کے مستحق ہیں۔

نئے سبسڈی نظام کی تفصیلات

اس نئے نظام کے تحت بجلی اور گیس کے بلوں میں سبسڈی کی ادائیگی کا طریقہ کار مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ پاور ڈویژن اور وزارت پیٹرولیم کی جانب سے تیار کردہ اس رجسٹری میں وہ تمام گھریلو اور صنعتی صارفین شامل ہوں گے جو حکومتی سبسڈی کے اہل ہیں۔ یہ رجسٹری ڈیٹا کی بنیاد پر سبسڈی کی تقسیم کو یقینی بنائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔

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آئی ایم ایف کی شرائط اور时间表

اس نئے نظام کے نفاذ پر عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کی جانب سے سخت شرائط عائد کی گئی ہیں۔ آئی ایم ایف کی ہدایت ہے کہ بجلی کے صارفین کے لیے یہ نیا نظام یکم جنوری سے نافذ العمل ہو گا۔ اس کے علاوہ، گیس کے صارفین کے لیے یہ نظام فروری 2027 سے شروع کیا جائے گا۔ ان تاریخوں پر عملدرآمد اس بات کا ثبوت ہے کہ آئی ایم ایف معاشی اصلاحات میں شفافیت کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔

حکومت کی پوزیشن اور تاخیر کی کوشش

حکومتِ فدرال موجودہ سبسڈی کے پرانے طریقہ کار کو برقرار رکھنے کے خواہاں ہے اور وہ یہ نظام 30 جون 2027 تک جاری رکھنا چاہتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ریلیف سکیم کو مزید چھ ماہ کے لیے بڑھانے کا معاملہ آئی ایم ایف کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حکومت کا مؤقف ہے کہ ابھی بھی عوام کو مالی سہارا دینا ضروری ہے، اس لیے وہ موجودہ نظام میں چھ ماہ کی توسیع کا مطالبہ کر رہی ہے۔

ریاستی کمیٹی اور ٹیسٹ رن

سبسڈی کے نئے نظام پر عملدرآمد کا حتمی اختیار اسٹیئرنگ کمیٹی کے پاس ہو گا، جس کی سربراہی نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ اس کمیٹی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ نئے نظام کی کارکردگی کو یقینی بنائے گی۔ نفاذ سے پہلے اس نظام کا ایک ٹیسٹ رن کیا جائے گا تاکہ کسی بھی قسم کی خامیوں کو دور کیا جا سکے۔

200 یونٹ تک صارفین کے لیے توسیع

حکومت کی جانب سے کم سے کم بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو خصوصی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایسے صارفین جو ماہانہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں، انہیں سبسڈی میں چھ ماہ کی توسیع دی جائے گی۔ یہ اقدام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومت ان خاندانوں کی مالی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر رہی ہے جو سبسڈی کے سہارے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں۔

ExpressNewsPK#13 in پاکستان

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اسحاق ڈار پاور ڈویژن آئی ایم ایف شہباز شریف وزارت پیٹرولیم اکنامک سوشل رجسٹری

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