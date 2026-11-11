بجلی کی نج کاری کے نئے دو سطحی ماڈل کا اعلان، فیصل آباد گوجرانوالہ سمیت تین ڈسکوز پہلے نیلامی میں آئیں گی
حکومت نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نج کاری کے لیے دو سطحی کاروباری ماڈل متعارف کرایا ہے۔ فیصل آباد، گوجرانوالہ اور اسلام آباد کی ڈسکوزز پہلی مرتبہ اس نئے نظام کے تحت پیش کی جا رہی ہیں۔
حکومت نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں یعنی ڈسکوز کی نج کاری کے لیے ایک نیا اور پیچیدہ دو سطحی کاروباری ماڈل متعارف کروا دیا ہے، جس کا مقصد سیکٹر کو فعال بنانا ہے۔ اس تجویز کے تحت کامیاب خریدار ڈسکوز کے ٹرانسمیشن ڈھانچے جیسے کہ کھمبوں اور تاروں کا مالک بن جائے گا، لیکن دیگر تجارتی سرگرمیوں کو الگ کرنے کی اجازت ہوگی۔
نئے ماڈل کی تفصیلات اور نج کاری کا طریقہ کار
اس نئے ماڈل کی بنیادی بات یہ ہے کہ نجی شعبے کے دیگر سرمایہ کاروں کو بجلی کی فروخت، بلنگ اور وصولیوں جیسے امور الگ سے نیلامی کے ذریعے سونپے جا سکتے ہیں۔ اس عمل سے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ بجلی کی فروخت کا شعبہ آزادانہ طور پر چلے جبکہ بنیادی ڈھانچے کی نگرانی مرکزی سطح پر ہو۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
حکومتی تجویز کے مطابق ڈسکوز کے اصل خریدار کو ریگولیٹڈ ڈسٹری بیوشن پرائیویڈر کے طور پر شناخت دیا جائے گا، جو آخری سہارا فراہم کرنے والا سپلائر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی بنیادی ذمہ داریاں ادا کرتی رہے گی جبکہ دیگر چھوٹے سپلائرز مارکیٹ میں آزادانہ طور پر مقابلہ کر سکیں گے۔
ابتدائی نیلامی کے لیے منتخب کردہ کمپنیاں
ابتدائی مرحلے میں فیصل آباد، گوجرانوالہ اور اسلام آباد کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو نج کاری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ان تینوں بڑے شہروں میں بجلی کی تقسیم کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے یہ اقدام اہم سمجھا جا رہا ہے۔
مجوزہ نظام کے تحت مسابقتی سپلائرز بجلی کی فراہمی اور فروخت کا کام نسبتاً آزادانہ انداز میں سرانجام دے سکیں گے۔ انہیں بجلی کی خریداری کے ساتھ ساتھ حکومت کے سابقہ معاہدوں کے تحت پیدا ہونے والی کیپیسٹی پیمنٹس بھی متعلقہ صارفین کے تناسب سے اپنے ذمے لینے ہوں گے۔
کیپیسٹی پیمنٹس کا بوجھ اور صارفین پر اثرات
حکومتی تجویز کے مطابق بجلی کے شعبے میں سالانہ تقریباً 1.7 کھرب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس کا بوجھ صارفین پر ہے۔ اس ماڈل کے تحت حکومت ان پرانے معاہدوں کی مالی ذمہ داریوں کو نجی سپلائرز تک منتقل کرنا چاہتی ہے۔
اگرچہ مالی ذمہ داریاں منتقل کی جا رہی ہیں، لیکن نئے نظام سے بجلی کے فی یونٹ نرخوں میں فوری کمی متوقع نہیں ہے۔ صارفین کو بدستور تقریباً 17 روپے فی یونٹ غیر استعمال شدہ پیداواری استعداد کی مد میں ادا کرنا ہوگا، جو کہ ایک اہم چیلنج ہے۔
طویل مدتی فوائد اور ریگولیٹری نگرانی
تاہم درمیانی اور طویل مدت میں مسابقتی سپلائرز کو سرکاری طور پر منظور شدہ نرخوں سے کم قیمت پر بجلی فروخت کرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ اس سے بتدریج صارفین کو ریلیف ملنے کا امکان ہے اور مارکیٹ میں استحکام آئے گا۔
نج کاری کمیشن کے عہدیدار کے مطابق اس ماڈل کا بنیادی مقصد بجلی کی تقسیم کے نظام کو ریگولیٹڈ رکھنا اور خرید و فروخت کو مسابقتی بنیادوں پر کھولنا ہے۔ اس طرح سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کا واحد خریدار کا کردار ختم ہو جائے گا۔
فیسکو کی نج کاری کے بعد سی پی پی اے جی فیسکو کے لیے مختص بجلی کی پیداواری استعداد اور صارفین کے پورٹ فولیو کو نجی سپلائرز کو نیلام کرے گی۔ اس منصوبے کے لیے پاور سیکٹر ریفارمز اسٹیئرنگ کمیٹی اور وفاقی کابینہ سے منظوری ضروری ہے۔
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