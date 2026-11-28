بجلی کے بلوں میں اضافہ: پاور ڈویژن کی نیپرا کو درخواست، صارفین پر 95 ارب کا بوجھ
پاور ڈویژن نے نیپرا سے اکتوبر تا دسمبر بجلی کے نرخوں میں فی یونٹ 3 روپے 4 پیسے اضافے کی درخواست کی ہے۔ اس فیصلے سے صارفین پر مجموعی طور پر 95 ارب روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔
وفاقی حکومت نے اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے بجلی کے بل وں میں اضافے کی تیاری مکمل کرلی ہے۔ پاور ڈویژن نے نیپرا کو باضابطہ درخواست ارسال کرکے تینوں مہینوں کے لیے فی یونٹ اوسطاً 3 روپے 4 پیسے اضافے کی منظوری کا مطالبہ کیا ہے۔ اس اقدام سے عوام پر مجموعی طور پر 95 ارب روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
نیپرا کی درخواست اور جائزہ سمری
نیپرا اس درخواست پر 2 دسمبر کو سماعت کرے گا، جس میں اضافے کی منظوری سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ستمبر 2026 کے فیول ایڈجسٹمنٹ ریٹ کے مقابلے میں اضافہ 67 پیسے فی یونٹ زیادہ ہو۔ پاور ڈویژن نے تینوں مہینوں کے لیے اضافے کی شرح کو یکساں رکھنے کی تجویز پیش کی ہے جو کہ فی یونٹ اوسطاً 3 روپے 4 پیسے ہے۔Also readIndia suffer exit from Hong Kong Sixes after UAE clinch victory
ماہانہ تخمینوں اور حتمی شرح میں فرق
اس سے قبل اکتوبر کے لیے بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 2 روپے 88 پیسے اضافے کی درخواست دی گئی تھی۔ وزارت توانائی نے نومبر کے لیے 92 پیسے فی یونٹ اضافے کا تخمینہ لگایا ہے۔ دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے حکومتی اندازہ ہے کہ بجلی کے نرخوں میں فی یونٹ 5 روپے 13 پیسے اضافہ کرنا پڑے گا۔
صارفین پر اضافی مالی بوجھ کا اندازہ
ان الگ الگ تخمینوں کے تناظر میں پاور ڈویژن کی نئی درخواست میں شامل اوسط شرح کو متوازن سمجھا گیا ہے۔ نیپرا کی جانب سے اس درخواست کی منظوری کی صورت میں بجلی صارفین سے مجموعی طور پر 95 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ نجی ٹی وی کے مطابق اس اضافے کے نتیجے میں صارفین پر یہ مالی بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔
فیصلے کا اگلا مرحلہ اور تاریخ
فیصلہ سازی کے عمل میں نیپرا کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اتھارٹی 2 دسمبر کو اس درخواست پر سماعت کرے گی۔ اس سماعت کے بعد ہی تینوں مہینوں کے بجلی کے بلوں میں حتمی اضافہ نافذ العمل ہوگا۔ عوام کو اس تاریخ تک انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ ریگولیٹر اپنا حتمی فیصلہ جاری نہیں کرتا۔
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