بجلی کے بلوں میں سبسڈی کی شفافیت کے لیے حکومت کا بڑا قدم: رجسٹریشن کا نیا طریقہ کار متعارف

پاور ڈویژن نے بجلی کے بلوں پر سبسڈی کی تفصیلات ظاہر کرنے اور اہل صارفین کی رجسٹریشن کے لیے کیو آر کوڈ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ریلیف صرف مستحقین تک پہنچ سکے۔
حکومت پاکستان کے پاور ڈویژن نے ملک میں بجلی کی تقسیم اور سبسڈی کے نظام کو مزید شفاف اور منصفانہ بنانے کے لیے ایک انتہائی اہم اور دور رس اقدام اٹھایا ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی مالی امداد اور سبسڈی صرف ان صارفین تک پہنچے جو واقعی اس کے مستحق اور اہل ہیں۔ پاور ڈویژن کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ تفصیلی بیان کے مطابق بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو اب یہ سخت ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ صارفین کے ماہانہ بلوں میں ایک واضح کالم یا خانہ مختص کریں جس میں یہ تفصیل درج ہو کہ اس مخصوص مہینے میں صارف کو حکومت کی طرف سے کتنی رقم کی سبسڈی دی گئی ہے۔ اس تبدیلی سے پہلے صارفین کو اکثر یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ انہیں حکومت کی طرف سے کتنا ریلیف مل رہا ہے، لیکن اب اس شفافیت کے ذریعے ہر شہری کو اپنے حق اور حکومت کی جانب سے ملنے والی سہولت کا علم ہوگا۔ اس نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے حکومت نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بجلی کے بل وں پر ایک کیو آر کوڈ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صارفین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے بل پر موجود اس کیو آر کوڈ کو اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے اسکین کریں، جس کے بعد انہیں ایک مخصوص رجسٹریشن لنک پر منتقل کر دیا جائے گا۔ اس لنک پر جا کر صارفین کو اپنی بنیادی معلومات فراہم کر کے رجسٹریشن کرنی ہوگی۔ وزارت توانائی نے واضح کیا ہے کہ اس رجسٹریشن کا عمل کسی بھی طرح سے سبسڈی ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ سبسڈی غریب اور بجلی کے کم استعمال کرنے والے خاندانوں کو مل رہی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ وسائل محدود ہیں اور ٹیکس دہندگان کے پیسے کا صحیح اور منصفانہ استعمال قومی ذمہ داری ہے۔ اس عمل کے ذریعے ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے گی جو غلط طریقے سے سبسڈی حاصل کر رہے ہیں تاکہ وہ رقم ان لوگوں تک پہنچائی جا سکے جو واقعی معاشی طور پر کمزور ہیں۔ حکومتِ پاکستان نے اس موقع پر دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ غریب اور متوسط طبقے کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور کسی بھی سیاسی یا معاشی دباؤ کے باوجود اس پالیسی پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کا مقصد ایک ایسا نظام تشکیل دینا ہے جہاں شفافیت کو یقینی بنایا جائے اور وسائل کی تقسیم میں کوئی ناانصافی نہ ہو۔ عوام سے پرزور اپیل کی گئی ہے کہ وہ مستقبل میں سبسڈی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے دیے گئے کیو آر کوڈ پر جلد از جلد اپنی رجسٹریشن مکمل کریں تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مزید برآں حکومت نے صارفین کی سہولت کے لیے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر کسی صارف کو اپنے بجلی کے بل میں کوئی غلطی نظر آئے، سبسڈی کی رقم میں تضاد ہو یا رجسٹریشن کے عمل کے دوران کسی قسم کی تکنیکی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ فوری طور پر اپنی متعلقہ بجلی تقسیم کار کمپنی کے ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ تمام شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے گا اور صارفین کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ یہ اقدام نہ صرف معاشی نظم و ضبط کو بہتر بنائے گا بلکہ عوام میں حکومت کے اقدامات کے حوالے سے اعتماد بھی پیدا کرے گا کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ خرچ ہو رہا ہے اور ریاست اپنے کمزور طبقے کا خیال رکھ رہی ہے.
