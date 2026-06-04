بجلی اپریل 2026 کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی، نیپرا کا نوٹیفکیشن جاری

نیپرا نے اپریل 2026 کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جس کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت تمام صارفین پر ہوگا اور جون کے بلوں میں شامل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر توانائی نے فکسڈ چارجز میں اضافے کا اعتراف کیا لیکن گھریلو صارفین کے لیے مجموعی نرخوں میں کمی کا دعویٰ کیا۔
اسلام آباد: نیپرا نے بجلی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اپریل 2026 کے لیے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت تمام صارفین پر ہوگا اور اس کا اثر رواں ماہ جون کے بلوں میں دیکھا جائے گا۔ سی پی پی اے نے اپریل کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ایک روپے 73 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی جسے نیپرا نے منظور کر لیا ہے۔ اس اضافے سے گھریلو اور صنعتی صارفین پر اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ بجلی کے بلوں میں فکسڈ چارجز دوگنا ہو گئے ہیں۔ انہوں وضاحت کی کہ فکسڈ لاگت پورے سال میں یکساں رہتی ہے، لیکن جب صارف زیادہ یونٹ استعمال کرتے ہیں تو فی یونٹ فکسڈ لاگت کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے فکسڈ چارجز بل کا 3 سے 4 فیصد ہوتے تھے، جبکہ اب یہ 10 فیصد تک پہنچ گئے ہیں۔ وزیر نے دعویٰ کیا کہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں مجموعی طور پر کمی آئی ہے، اور سبسڈی جاری رہنے سے یہ سلسلہ برقرار رہے گا، جس سے 5 سے 6 روپے فی یونٹ بجلی سستی ہو سکتی ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گا، جس سے عوام کی قوت خرید پر منفی اثر پڑے گا۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات جاری ہیں اور جلد ہی بجلی کی قیمتوں میں استحکام آئے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں بجلی کی قیمتیں خطے میں سب سے زیادہ ہیں، جس کی وجہ گردشی قرضوں اور لائن لاسز میں اضافہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو توانائی کے متبادل ذرائع پر توجہ دینی چاہیے تاکہ قیمتوں میں کمی لائی جا سکے.
اسلام آباد: نیپرا نے بجلی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اپریل 2026 کے لیے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت تمام صارفین پر ہوگا اور اس کا اثر رواں ماہ جون کے بلوں میں دیکھا جائے گا۔ سی پی پی اے نے اپریل کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ایک روپے 73 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی جسے نیپرا نے منظور کر لیا ہے۔ اس اضافے سے گھریلو اور صنعتی صارفین پر اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ بجلی کے بلوں میں فکسڈ چارجز دوگنا ہو گئے ہیں۔ انہوں وضاحت کی کہ فکسڈ لاگت پورے سال میں یکساں رہتی ہے، لیکن جب صارف زیادہ یونٹ استعمال کرتے ہیں تو فی یونٹ فکسڈ لاگت کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے فکسڈ چارجز بل کا 3 سے 4 فیصد ہوتے تھے، جبکہ اب یہ 10 فیصد تک پہنچ گئے ہیں۔ وزیر نے دعویٰ کیا کہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں مجموعی طور پر کمی آئی ہے، اور سبسڈی جاری رہنے سے یہ سلسلہ برقرار رہے گا، جس سے 5 سے 6 روپے فی یونٹ بجلی سستی ہو سکتی ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گا، جس سے عوام کی قوت خرید پر منفی اثر پڑے گا۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات جاری ہیں اور جلد ہی بجلی کی قیمتوں میں استحکام آئے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں بجلی کی قیمتیں خطے میں سب سے زیادہ ہیں، جس کی وجہ گردشی قرضوں اور لائن لاسز میں اضافہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو توانائی کے متبادل ذرائع پر توجہ دینی چاہیے تاکہ قیمتوں میں کمی لائی جا سکے
بجلی مہنگائی نیپرا فیول ایڈجسٹمنٹ توانائی
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