بجلی صارفین کو ریلیف: پاور ڈویژن کی جانب سے پالیسی اعلان

پاور ڈویژن نے جولائی تا فروری بجلی صارفین کو 46 ارب روپے کا ریلیف فراہم کرنے کا اعلان کیا، ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود بجلی 71 پیسے فی یونٹ سستی، لوڈ مینجمنٹ اور دیگر اقدامات سے قیمتوں میں مزید اضافے کو روکا جائے گا۔
پاور ڈویژن نے بجلی کے صارفین کے لیے ریلیف پیکج سے متعلق ایک پالیسی بیان جاری کیا ہے جس میں جولائی سے فروری تک کے عرصے میں 46 ارب روپے کا ریلیف فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود کہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، بجلی کی قیمت میں 71 پیسے فی یونٹ کمی ریکارڈ کی گئی۔ ترجمان کے مطابق یہ ریلیف مختلف اقدامات کے نتیجے میں ممکن ہوا، جن میں نظام میں اصلاحات، ریلیف پیکجز کا اجرا، میرٹ آرڈر پر عمل درآمد، اور بہتر منصوبہ بندی شامل ہیں۔ کم لاگت والے ذرائع سے بجلی کی پیداوار اور پیداواری صلاحیت کے مؤثر استعمال نے بھی لاگت کو کم کرنے میں مدد کی ہے۔
ملک میں بجلی کی پیداوار اس وقت مستحکم ہے اور طلب کے مطابق بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تاہم، پیک آورز کے دوران بجلی کی کھپت میں اضافہ ایک بڑا چیلنج ہے، جو مہنگے ایندھن کے استعمال کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ شام 5 بجے سے رات 1 بجے تک روزانہ تقریباً 2.25 گھنٹے لوڈ مینجمنٹ کی جائے گی تاکہ مہنگے ایندھن کے استعمال کو کم کیا جا سکے اور قیمتوں میں اضافے کو روکا جا سکے۔ اس اقدام سے تقریباً 3 روپے فی یونٹ اضافے سے بچاؤ ممکن ہو گا۔
وزیراعظم کی ہدایات پر 80 ایم ایم سی ایف ڈی مقامی گیس پاور پلانٹس کو فراہم کی گئی، جس سے 80 پیسے فی یونٹ اضافے کو روکا گیا۔ اگر بروقت اقدامات نہ کیے جاتے تو بجلی کی قیمت میں 5 سے 6 روپے فی یونٹ تک اضافہ ہو سکتا تھا۔ ڈسکوز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ کے شیڈول کو صارفین کے ساتھ شیئر کریں، جبکہ کمرشل مارکیٹس کی بروقت بندش سے بھی بجلی کی طلب میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ عالمی حالات کے باوجود عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ اس کے علاوہ، برطانوی پارلیمنٹ میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا گیا ہے۔
پالیسی بیان میں نظام کی بہتری اور مستقبل کی منصوبہ بندی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ حکومت بجلی کی پیداوار میں تنوع لانے اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر انحصار بڑھانے پر توجہ دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ، بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے اور لائن لاسز کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھا جائے اور صارفین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔
بجلی کے شعبے میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈسکوز کو صارفین کی شکایات کے ازالے کے لیے بہتر طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ صارفین کو بہترین خدمات فراہم کی جا سکیں ہیں۔ حکومت کا عزم ہے کہ وہ بجلی کے شعبے میں اصلاحات جاری رکھے گی اور عوام کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ یہ پالیسی بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت صارفین کو ریلیف فراہم کرنے اور بجلی کے شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Japanese man, 71, arrested for 'making 24,000 complaint calls'Japanese man, 71, arrested for 'making 24,000 complaint calls'
Read more »
کراچی، ٹریفک کی خلاف ورزی پر 71 کروڑ جرمانہ وصولکراچی، ٹریفک کی خلاف ورزی پر 71 کروڑ جرمانہ وصول ويڈيو لنک: DailyJang
Read more »
آسٹریلیا کے جنگلات میں مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ - ایکسپریس اردوطیارہ حادثے میں 60 سالہ پائلٹ اور 71 سالہ مسافر ہلاک ہوئے
Read more »
ملک بھر میں کورونا ویکسین لگوانے والوں کی تعداد 11 کروڑ 19 لاکھ ہوگئی - ایکسپریس اردواب تک 4 کروڑ 44 لاکھ 1 ہزار 71 افراد کی مکمل ویکسی نیشن ہوچکی جبکہ 7 کروڑ 46 لاکھ پہلی خوراک لگوا چکے ہیں
Read more »
46 ارب کی لاگت سے 71 سڑکوں کی تعمیر نو و مرمت کی منظوری - ایکسپریس اردو46 ارب کی لاگت سے 71 سڑکوں کی تعمیر نو و مرمت کی منظوری - ExpressNews
Read more »
این اے 46 دھاندلی کیس،ریٹرننگ افسر کو فارم 45، 46، 47 جمع کرانے کا حکماسلام آباد( ڈیلی پاکستان آن لائن )ہائی کورٹ نے این اے 46 دھاندلی کیس میں ریٹرننگ افسر کو فارم 45، 46، 47 جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔الیکشن ٹریبونل جسٹس طارق محمود جہانگیری کے روبرو اسلام آباد کے حلقہ این اے 46 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار عامر مغل کی اپیل پر سماعت ہوئی، جس میں لیگی ایم این اے انجم عقیل خان اپنے وکیل کے...
Read more »