بجلی صارفین کو ریلیف: پاور ڈویژن کے اقدامات اور مستقبل کی منصوبہ بندی

پاور ڈویژن نے جولائی تا فروری بجلی صارفین کو 46 ارب روپے کا ریلیف فراہم کیا، ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود بجلی 71 پیسے فی یونٹ سستی ہوئی۔ لوڈ مینجمنٹ اور دیگر اقدامات سے قیمتوں میں مزید کمی لانے کی کوشش۔
پاور ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ پالیسی بیان میں جولائی سے فروری تک بجلی صارفین کو فراہم کردہ ریلیف کے اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں۔ اس بیان کے مطابق، صارفین کو مجموعی طور پر 46 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا، جبکہ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باوجود بجلی کی قیمت میں 71 پیسے فی یونٹ کی کمی واقع ہوئی۔
ترجمان نے اس ریلیف کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ ریلیف سسٹم میں اصلاحات، مختلف ریلیف پیکجز، میرٹ آرڈر پر عمل درآمد، اور بہتر منصوبہ بندی کے نتیجے میں ممکن ہوا۔ کم لاگت والے ذرائع سے بجلی کی پیداوار اور پیداواری صلاحیت کے موثر استعمال نے بھی لاگت کو کم کرنے میں مدد کی۔
اس کے علاوہ، پاور ڈویژن نے بجلی کی پیداوار کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بجلی کی پیداوار مستحکم ہے اور طلب کے مطابق بجلی فراہم کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تاہم، انہوں نے پیک آورز کے دوران بجلی کی کھپت میں اضافے کو ایک بڑا چیلنج قرار دیا، اور اس بات پر زور دیا کہ مہنگے ایندھن کے استعمال سے بجلی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔
ترجمان نے لوڈ مینجمنٹ کے اقدامات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ شام 5 بجے سے رات 1 بجے تک روزانہ تقریباً 2.25 گھنٹے لوڈ مینجمنٹ کی جائے گی تاکہ مہنگے ایندھن کے استعمال کو کم کیا جا سکے اور قیمتوں میں اضافے کو روکا جا سکے۔ اس اقدام سے تقریباً 3 روپے فی یونٹ اضافے سے بچاؤ ممکن ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ، وزیراعظم کی ہدایات پر 80 ایم ایم سی ایف ڈی مقامی گیس پاور پلانٹس کو فراہم کی گئی، جس سے 80 پیسے فی یونٹ اضافے کو روکا گیا۔
ترجمان نے خبردار کیا کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے جاتے تو بجلی کی قیمت میں 5 سے 6 روپے فی یونٹ تک اضافہ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ڈسکوز کو ہدایت کی کہ وہ لوڈ شیڈنگ شیڈول صارفین کے ساتھ شیئر کریں، اور کمرشل مارکیٹس کو بروقت بند کرنے کی تاکید کی تاکہ بجلی کی طلب میں کمی لائی جا سکے۔
حکومت کا عزم ہے کہ عالمی حالات کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے اور ان پر بوجھ کم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی، بیان میں برطانوی پارلیمنٹ میں ایران امریکا مذاکرات میں پاکستان کے کردار کا اعتراف اور 9 مئی کو ریڈیو پاکستان نذر آتش کیس سے متعلق صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے ریکارڈ طلب کرنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
پاور ڈویژن نے بجلی کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے کیے جانے والے حکومتی اقدامات کو اجاگر کیا۔ ان اقدامات کا مقصد صارفین کو ریلیف فراہم کرنا اور بجلی کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ان اقدامات میں نہ صرف بجلی کی پیداواری لاگت کو کم کرنے پر توجہ دی گئی، بلکہ لوڈ مینجمنٹ کے ذریعے طلب اور رسد کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش بھی کی گئی۔
حکومت کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی بجلی کے شعبے میں بہتری لانے اور صارفین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ، پاور ڈویژن نے سسٹم میں مزید بہتری لانے اور بجلی کی تقسیم کے نظام کو موثر بنانے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے ہیں۔ ان اقدامات سے نہ صرف بجلی کی ترسیل بہتر ہو گی بلکہ بجلی چوری کے واقعات میں بھی کمی آئے گی۔
حکومت کا ماننا ہے کہ بجلی کے شعبے میں اصلاحات سے معیشت کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اس سے صنعتوں اور کاروباروں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی ممکن ہو سکے گی، جس سے پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔
بجلی ریلیف پاور ڈویژن لوڈ مینجمنٹ قیمتیں
United States Latest News, United States Headlines
