بجلی کی پیداوار میں کمی، رات کے اوقات میں اضافی لوڈ مینجمنٹ پر وضاحت اور معذرت

پاور ڈویژن نے پن بجلی کی پیداوار میں 1991 میگاواٹ کی کمی کی وجہ سے رات کے اوقات میں ہونے والی اضافی لوڈ مینجمنٹ پر معذرت کا اظہار کیا ہے اور عوام سے بجلی بچانے کی اپیل کی ہے۔
پاور ڈویژن کے ترجمان نے بجلی کی صورتحال پر ایک مفصل بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ رات کے دوران پن بجلی کی پیداوار میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی، جو کہ 1991 میگاواٹ تک ریکارڈ کی گئی۔ اس نمایاں کمی کے نتیجے میں، بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو لوڈ مینجمنٹ میں اضافہ کرنا پڑا، جو کہ معمول سے کچھ زیادہ تھا۔ پیک ٹائم کے دوران بجلی کی مجموعی طلب 18000 میگاواٹ ریکارڈ کی گئی، جبکہ دستیابی میں تقریباً 4500 میگاواٹ کا شارٹ فال رہا۔
ترجمان نے اس کمی کی بنیادی وجہ ملک کے مختلف ڈیموں سے صوبوں کی جانب پانی کے اخراج میں نمایاں کمی کو قرار دیا۔ موجودہ صورتحال میں، صوبوں کو ڈیموں سے پانی ارسا کے مقرر کردہ کوٹے کے مطابق ہی فراہم کیا جا رہا ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ اس کے علاوہ، حالیہ بارشوں کے اختتام اور فصلوں کی کٹائی کے عمل کی تکمیل کے باعث بھی پانی کی طلب میں کمی واقع ہوئی ہے، جس کا براہ راست اثر پن بجلی کی پیداوار پر پڑا ہے۔
تاہم، ترجمان نے امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ڈیموں سے پانی کے اخراج میں اضافے کا امکان ہے، جس سے بجلی کی پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ترجمان نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ لوڈ مینجمنٹ کا شیڈول صرف رات کے اوقات کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اور دن کے اوقات میں بجلی کی قلت یا کسی بھی قسم کے شارٹ فال کا امکان نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قدرتی گیس (آر ایل این جی) کی دستیابی میں بہتری سے بھی مجموعی بجلی کی صورتحال میں نمایاں بہتری متوقع ہے۔
پن بجلی کی پیداوار میں کمی کے باعث ہونے والی اضافی لوڈ مینجمنٹ پر ترجمان نے عوام سے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ اس موقع پر، ترجمان نے عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ رات کے اوقات میں بجلی کا استعمال کم سے کم رکھیں اور بچت کے اصولوں پر عمل کریں۔ یہ ایک مشترکہ کوشش ہے جس کے ذریعے ہم اس عارضی صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں۔ حکومت عوامی فلاح و بہبود اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے بھی سنجیدہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
پن بجلی کی پیداوار میں کمی کے باعث ہونے والی اضافی لوڈ مینجمنٹ پر ترجمان نے عوام سے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا ہے۔
اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں پن بجلی کی پیداوار کا کم ہونا ایک اہم مسئلہ ہے جو لوڈ شیڈنگ کا سبب بن رہا ہے۔ ڈیموں میں پانی کی کمی اس کی بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور پانی کے محدود ذرائع کے باعث اس شعبے میں مستقبل میں بھی چیلنجز کا سامنا رہ سکتا ہے۔ حکومت کو توانائی کے متبادل ذرائع پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
