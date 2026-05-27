بجٹ میں عام آدمی کے لیے آسانیاں، مہنگائی میں کمی کی امید: رانا ثناءاللہ

وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت آئندہ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے اور کمزور طبقات کی مدد کے لیے تجاویز زیر غور ہیں۔ انہوں نے ایران امریکہ کشیدگی کے اثرات، دہشت گردی، اور معاشی بہتری پر بھی بات کی۔
وزیراعظم کے مشیر اور سینیٹر رانا ثناءاللہ خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت آئندہ بجٹ میں عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کمزور طبقات کی مدد کے لیے مختلف تجاویز زیر غور ہیں تاکہ معاشی طور پر کمزور افراد کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے سمیت وسیع پیمانے پر عوام کو بجٹ میں ریلیف دیا جائے گا اور پنجاب حکومت کے فلاحی منصوبے جاری ہیں۔ انہوں نے رمضان پیکج کو ایک عمدہ مثال قرار دیا جس میں مستحقین تک ان کا حق شفاف انداز میں پہنچایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ایسے منصوبوں پر توجہ دے رہی ہے جن سے عوام خوشحال ہو سکیں۔ رانا ثناءاللہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والی جنگی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال سے پوری دنیا خصوصاً خطہ اقتصادی اور سیکیورٹی چیلنجز سے دوچار ہوا، جس کے باعث عام آدمی کو مہنگائی اور مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر جنگی حالات پیدا نہ ہوتے تو وفاقی حکومت بڑے ریلیف پروگرام کا اعلان کرتی، تاہم اب بھی عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف سید عاصم منیر کی قیادت کو سراہا اور کہا کہ پاکستان نے دانشمندانہ اور سفارتی مہارت سے خطے میں امن کے قیام کے لیے مثبت کردار ادا کیا۔ دہشت گردی کے حوالے سے رانا ثناءاللہ نے بھارت پر الزام لگایا کہ وہ صندور ٹو کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور افغانستان میں موجود عناصر بھارت کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج انتہائی پروفیشنل اور بہادر ہیں اور دہشت گردوں کا جلد خاتمہ ہوگا۔ معاشی صورتحال پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مشکلات کے باوجود بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے، آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری ہیں اور فنانشل اہداف حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق جنگ بندی کے بعد پیٹرولیم قیمتوں اور مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ فلسطین کے مسئلے پر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ فلسطینی عوام کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے اور مسلم ممالک کو متفقہ مؤقف اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا معاہدہ سامنے آتا ہے جس پر فلسطینی عوام اور مسلم ممالک متفق ہوں تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آخر میں انہوں نے عیدالاضحیٰ کے موقع پر پوری قوم خصوصاً فیصل آباد کے عوام کو مبارکباد دی اور شہداء اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کیا.
